< sekcia Zahraničie
Pred 150 rokmi rozhodlo o udelení patentu na telefón len pár hodín
Hoci si Bell nechal úspešne patentovať telefón, jeho vynálezcom nie je.
Autor TASR
Bratislava/Washington 14. februára (TASR) - Telefón patrí z administratívneho hľadiska k najspornejším vynálezom v histórii ľudstva. Na patentový úrad vo Washingtone prihlásili chicagský technik Elisha Gray a kanadsko-americký vynálezca a pedagóg Alexander Graham Bell nezávisle od seba patenty na nové typy telefónov. Obaja ich podali 14. februára 1876. Hoci bol Gray vo vývoji ďalej, Bell oznámil svoj predpatentový zámer o niečo skôr, a to rozhodlo v jeho prospech. Tento rok uplynie od tejto udalosti 150 rokov.
Následne prebiehali súdne spory medzi Bellom a Grayom, ktoré trvali takmer 20 rokov. Definitívne ich ukončila až Grayova náhla smrť v roku 1901.
Hoci si Bell nechal úspešne patentovať telefón, jeho vynálezcom nie je. Americký Kongres napokon po dlhom vyšetrovaní oficiálne uznal až v roku 2002 za vynálezcu telefónu Taliana Antonia Meucciho. Stalo sa tak 113 rokov po jeho smrti. Gray vynašiel svoj prístroj v roku 1874. Tento telefón sa podobal telefónu Johanna Philippa Reisa, bol však zlepšený o kvapalný mikrofón.
Bell, rodák zo škótskeho Edinburghu, a jeho asistent Thomas Watson uskutočnili prvý telefonický hovor v roku 1876. Obaja sa v tom čase nachádzali v susediacich miestnostiach. „Pán Watson, prosím, poďte sem, potrebujem vás!“ Veta, ktorú Bell vyslovil do mikrofónu, neskôr vošla do histórie. O chvíľu neskôr jeho nadšený asistent vybehol po schodoch so slovami: „Počul som vás! Funguje to!“
Verejnosť sa s vynálezom telefónu po prvý raz zoznámila v júni 1876 počas Svetovej výstavy vo Philadelphii. Stal sa hlavným exponátom výstavy, ale verejnosť nezaujal. Nikto si ho nevedel totiž predstaviť ako telekomunikačný prostriedok. Telefón si však všimol brazílsky cisár a živo sa o prístroj zaujímal. To dodalo Bellovi odvahu a získal motiváciu na vývoj svojho vynálezu.
V nasledujúcom období začal experimentovať s diaľkovými spojeniami. Na jeseň roku 1876 sa uskutočnil prvý telefonický rozhovor medzi mestami Boston a Cambridge, ktoré sú od seba vzdialené zhruba tri kilometre. Založil Bell Telephone Company, ktorá sa stala v roku 1885 súčasťou American Telephone and Telegraph Company). Táto spoločnosť mala v úmysle zabezpečovať telefónne spojenia v celej Severnej Amerike.
Medzi ďalší míľnik patrí prvý transkontinentálny telefonický rozhovor, ktorý sa uskutočnil v roku 1915 medzi americkými mestami New York a San Francisco. Jeho účastníkmi boli rovnako ako pri úplne prvom telefonáte Alexander Graham Bell a jeho (v tom čase už bývalý) asistent Thomas Augustus Watson. Bell volajúci z New Yorku aj v tomto prípade Watsona nachádzajúceho sa v San Franciscu oslovil vetou „Pán Watson, poďte sem, chcem vás vidieť.“ Watson mu na to odpovedal, že tentoraz mu cesta potrvá päť dní.
Bellov a Watsonov symbolický telefonát sa konal pri príležitosti osláv Panamsko-pacifickej medzinárodnej výstavy. Tá bola oslavou dokončenia a otvorenia Panamského prieplavu.
Keď Alexander Graham Bell v roku 1922 zomrel vo veku 75 rokov, jeho prístroj používalo už 22 miliónov domácností na celom svete. Bellova verzia telefónu sa koncepčne používala zhruba až do konca minulého storočia.
Prvé verejné predvedenie telefónu na území Slovenska sa uskutočnilo už v roku 1877, necelých 22 mesiacov po jeho patentovaní. Prvú telefónnu sieť na území Slovenska začali prevádzkovať v roku 1884. Zaslúžil sa o to prešporský rodák a podnikateľ Karl Kragl.
Následne prebiehali súdne spory medzi Bellom a Grayom, ktoré trvali takmer 20 rokov. Definitívne ich ukončila až Grayova náhla smrť v roku 1901.
Hoci si Bell nechal úspešne patentovať telefón, jeho vynálezcom nie je. Americký Kongres napokon po dlhom vyšetrovaní oficiálne uznal až v roku 2002 za vynálezcu telefónu Taliana Antonia Meucciho. Stalo sa tak 113 rokov po jeho smrti. Gray vynašiel svoj prístroj v roku 1874. Tento telefón sa podobal telefónu Johanna Philippa Reisa, bol však zlepšený o kvapalný mikrofón.
Bell, rodák zo škótskeho Edinburghu, a jeho asistent Thomas Watson uskutočnili prvý telefonický hovor v roku 1876. Obaja sa v tom čase nachádzali v susediacich miestnostiach. „Pán Watson, prosím, poďte sem, potrebujem vás!“ Veta, ktorú Bell vyslovil do mikrofónu, neskôr vošla do histórie. O chvíľu neskôr jeho nadšený asistent vybehol po schodoch so slovami: „Počul som vás! Funguje to!“
Verejnosť sa s vynálezom telefónu po prvý raz zoznámila v júni 1876 počas Svetovej výstavy vo Philadelphii. Stal sa hlavným exponátom výstavy, ale verejnosť nezaujal. Nikto si ho nevedel totiž predstaviť ako telekomunikačný prostriedok. Telefón si však všimol brazílsky cisár a živo sa o prístroj zaujímal. To dodalo Bellovi odvahu a získal motiváciu na vývoj svojho vynálezu.
V nasledujúcom období začal experimentovať s diaľkovými spojeniami. Na jeseň roku 1876 sa uskutočnil prvý telefonický rozhovor medzi mestami Boston a Cambridge, ktoré sú od seba vzdialené zhruba tri kilometre. Založil Bell Telephone Company, ktorá sa stala v roku 1885 súčasťou American Telephone and Telegraph Company). Táto spoločnosť mala v úmysle zabezpečovať telefónne spojenia v celej Severnej Amerike.
Medzi ďalší míľnik patrí prvý transkontinentálny telefonický rozhovor, ktorý sa uskutočnil v roku 1915 medzi americkými mestami New York a San Francisco. Jeho účastníkmi boli rovnako ako pri úplne prvom telefonáte Alexander Graham Bell a jeho (v tom čase už bývalý) asistent Thomas Augustus Watson. Bell volajúci z New Yorku aj v tomto prípade Watsona nachádzajúceho sa v San Franciscu oslovil vetou „Pán Watson, poďte sem, chcem vás vidieť.“ Watson mu na to odpovedal, že tentoraz mu cesta potrvá päť dní.
Bellov a Watsonov symbolický telefonát sa konal pri príležitosti osláv Panamsko-pacifickej medzinárodnej výstavy. Tá bola oslavou dokončenia a otvorenia Panamského prieplavu.
Keď Alexander Graham Bell v roku 1922 zomrel vo veku 75 rokov, jeho prístroj používalo už 22 miliónov domácností na celom svete. Bellova verzia telefónu sa koncepčne používala zhruba až do konca minulého storočia.
Prvé verejné predvedenie telefónu na území Slovenska sa uskutočnilo už v roku 1877, necelých 22 mesiacov po jeho patentovaní. Prvú telefónnu sieť na území Slovenska začali prevádzkovať v roku 1884. Zaslúžil sa o to prešporský rodák a podnikateľ Karl Kragl.