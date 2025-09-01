< sekcia Zahraničie
Pred 150 rokmi sa narodil Edgar Rice Burroughs, autor Tarzana
Edgar Rice Burroughs sa narodil 1. septembra 1875 v Chicagu.
Autor TASR
Chicago/Bratislava 31. augusta (TASR) - Pre čitateľov dobrodružných príbehov vytvoril Tarzana, či odvážneho prieskumníka Marsu Johna Cartera. Edgar Rice Burroughs, patril k obľúbeným autorom aj v Československu, kde boli jeho knihy o Tarzanovi pevnou súčasťou verejných i rodinných knižníc. Jeho diela v slovenčine vychádzali v legendárnej edícii Stopy vydavateľstva Mladé letá. V pondelok 1. septembra uplynie 150 rokov od narodenia amerického spisovateľa.
Edgar Rice Burroughs sa narodil 1. septembra 1875 v Chicagu. Vzdelanie nadobudol na vojenskej akadémii v štáte Michigan, po absolvovaní ktorej sa snažil dostať na Vojenskú akadémiu Spojených štátov amerických, známy West Point, ale nepodarilo sa mu zložiť skúšky. Od roku 1895 slúžil v jazdeckej jednotke vo Fort Grante v Arizone, ale v roku 1897 musel zo zdravotných dôvodov jednotku opustiť.
Po skončení vojenskej služby vykonával viaceré povolania. Niekoľko mesiacov bol kovboj, pričom utrpel niekoľko vážnych zranení v dôsledku stretov so zlodejmi dobytka. Pracoval tiež v baniach na ťažbu zlata, ale fyzicky náročná práca mu spôsobila vážny zápal pľúc. Po ďalšej sérii zamestnaní skončil, už ženatý a s dvomi deťmi, ako obchodník so strúhadlami na ceruzky.
V roku 1911 sa zaoberal aj inzerciou v časopisoch plných neuveriteľných príbehov, určených na pobavenie narastajúcej strednej vrstvy. Vtedy mu napadlo, že aj on sám, by mohol napísať niečo podobné, za čo ľudia zrejme radi platia. Toto je však iba legenda, ktorú sám Burroughs rád rozširoval, keď sa ho pýtali, ako sa dostal k písaniu.
Pravda je, že v roku 1911 napísal prvý príbeh o princeznej z Marsu (Dejah Thoris, Martian Princess), ktorý uverejnil pod pseudonymom Normal Beam. Hneď na prvý pokus príbeh prijali v All-Story magazine a Burroughs dostal odmenu 400 dolárov. Príbeh pod názvom Pod mesiacmi Marsu (Under the Moons of Mars) v časopise uverejňovali na pokračovanie od februára do júla 1912. Keď príbeh vyšiel knižne, autor použil už vlastné meno.
O rok neskôr dosiahol oveľa väčší úspech, keď čitateľom predstavil Tarzana. Príbehy o mužovi, ktorý vyrástol v džungli v tlupe ľudoopov, začal na pokračovanie vychádzať opäť v All-Story magazine. Prvý príbeh s názvom Tarzan z rodu opíc (Tarzan of the Apes) sa objavil v roku 1912 a hneď si získal veľkú obľubu. Od roku 1913 uverejňoval ďalšie pokračovanie s názvom Tarzan sa vracia (The Return of Tarzan). Zakrátko vyšli aj nemenej úspešné knižné vydania prvých dvoch príbehov a následnej ďalších 24 kníh o Tarzanovi.
Okrem cyklu o pánovi opíc napísal Burroughs aj tri série, dnes považované za klasiku žánrov sci-fi, či fantasy. Dve z nich sa odohrávajú na Marse a Venuši. Najobľúbenejším bola sériá o prieskumníkovi Marsu Johnovi Carterovi. Tarzan však ostal jeho najväčším úspechom a dočkal sa aj viacerých filmových spracovaní. Prvý sfilmovaný (nemý) Tarzan sa objavil už v roku 1918.
Prvý zvukový film o Tarzonovi nakrútili v Hollywoode v roku 1932 s legendárnym Johnnom Weissmullerom v hlavnej úlohe. Ten si Tarzana napokon zahral v rokoch 1932 - 1948 v 12 snímkach. Hrdinu z džungle stvárnil v rokoch 1949 - 1953 v piatich filmoch aj Lex Barker. Divácky obľúbenou je aj snímka z roku 1984 s názvom Tarzan režiséra Hugha Hudsona, v ktorej kráľa opíc stvárnil Christopher Lambert. Úspešný bol aj animovaný film Tarzan z produkcie Walta Disneyho z roku 1999.
S finančným úspechom sa dostavili aj problémy v rodinnom živote spisovateľa. Po rozvode sa Burroughs opäť oženil a začal žiť na Havaji, kde ho 7. decembra 1941 zastihol útok na Pearl Harbor a Burroughs sa vo veku 66 rokov stal vojnovým dopisovateľom v Tichomorí. Koniec druhej svetovej vojny ho priviedol po opätovnom rozvode do Kalifornie, kde 19. marca 1950 zomrel vo veku 74 rokov.
Edgar Rice Burroughs sa narodil 1. septembra 1875 v Chicagu. Vzdelanie nadobudol na vojenskej akadémii v štáte Michigan, po absolvovaní ktorej sa snažil dostať na Vojenskú akadémiu Spojených štátov amerických, známy West Point, ale nepodarilo sa mu zložiť skúšky. Od roku 1895 slúžil v jazdeckej jednotke vo Fort Grante v Arizone, ale v roku 1897 musel zo zdravotných dôvodov jednotku opustiť.
Po skončení vojenskej služby vykonával viaceré povolania. Niekoľko mesiacov bol kovboj, pričom utrpel niekoľko vážnych zranení v dôsledku stretov so zlodejmi dobytka. Pracoval tiež v baniach na ťažbu zlata, ale fyzicky náročná práca mu spôsobila vážny zápal pľúc. Po ďalšej sérii zamestnaní skončil, už ženatý a s dvomi deťmi, ako obchodník so strúhadlami na ceruzky.
V roku 1911 sa zaoberal aj inzerciou v časopisoch plných neuveriteľných príbehov, určených na pobavenie narastajúcej strednej vrstvy. Vtedy mu napadlo, že aj on sám, by mohol napísať niečo podobné, za čo ľudia zrejme radi platia. Toto je však iba legenda, ktorú sám Burroughs rád rozširoval, keď sa ho pýtali, ako sa dostal k písaniu.
Pravda je, že v roku 1911 napísal prvý príbeh o princeznej z Marsu (Dejah Thoris, Martian Princess), ktorý uverejnil pod pseudonymom Normal Beam. Hneď na prvý pokus príbeh prijali v All-Story magazine a Burroughs dostal odmenu 400 dolárov. Príbeh pod názvom Pod mesiacmi Marsu (Under the Moons of Mars) v časopise uverejňovali na pokračovanie od februára do júla 1912. Keď príbeh vyšiel knižne, autor použil už vlastné meno.
O rok neskôr dosiahol oveľa väčší úspech, keď čitateľom predstavil Tarzana. Príbehy o mužovi, ktorý vyrástol v džungli v tlupe ľudoopov, začal na pokračovanie vychádzať opäť v All-Story magazine. Prvý príbeh s názvom Tarzan z rodu opíc (Tarzan of the Apes) sa objavil v roku 1912 a hneď si získal veľkú obľubu. Od roku 1913 uverejňoval ďalšie pokračovanie s názvom Tarzan sa vracia (The Return of Tarzan). Zakrátko vyšli aj nemenej úspešné knižné vydania prvých dvoch príbehov a následnej ďalších 24 kníh o Tarzanovi.
Okrem cyklu o pánovi opíc napísal Burroughs aj tri série, dnes považované za klasiku žánrov sci-fi, či fantasy. Dve z nich sa odohrávajú na Marse a Venuši. Najobľúbenejším bola sériá o prieskumníkovi Marsu Johnovi Carterovi. Tarzan však ostal jeho najväčším úspechom a dočkal sa aj viacerých filmových spracovaní. Prvý sfilmovaný (nemý) Tarzan sa objavil už v roku 1918.
Prvý zvukový film o Tarzonovi nakrútili v Hollywoode v roku 1932 s legendárnym Johnnom Weissmullerom v hlavnej úlohe. Ten si Tarzana napokon zahral v rokoch 1932 - 1948 v 12 snímkach. Hrdinu z džungle stvárnil v rokoch 1949 - 1953 v piatich filmoch aj Lex Barker. Divácky obľúbenou je aj snímka z roku 1984 s názvom Tarzan režiséra Hugha Hudsona, v ktorej kráľa opíc stvárnil Christopher Lambert. Úspešný bol aj animovaný film Tarzan z produkcie Walta Disneyho z roku 1999.
S finančným úspechom sa dostavili aj problémy v rodinnom živote spisovateľa. Po rozvode sa Burroughs opäť oženil a začal žiť na Havaji, kde ho 7. decembra 1941 zastihol útok na Pearl Harbor a Burroughs sa vo veku 66 rokov stal vojnovým dopisovateľom v Tichomorí. Koniec druhej svetovej vojny ho priviedol po opätovnom rozvode do Kalifornie, kde 19. marca 1950 zomrel vo veku 74 rokov.