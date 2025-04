Pred 150 rokmi sa narodil Edgar Wallace,autor námetu prvého King Konga

Londýn/Bratislava 1. apríla (TASR) - Nedokončil ani základné vzdelanie, napriek tomu sa považuje za kráľa detektívnych románov, alebo priekopníka literárnych trilerov. Edgar Wallace počas svojho nie príliš dlhého tvorivého života stihol napísať viac ako 170 kníh, cez dvadsať divadelných hier a množstvo žánrovo rôznorodých novinárskych príspevkov. V utorok 1. apríla uplynie od narodenia britského spisovateľa, zakladateľa moderného detektívneho románu, dramatika a novinára 150 rokov.



Jeho meno sa neodmysliteľne spája aj s prvým filmovým King Kongom, ku ktorému napísal námet, ale filmovej premiéry o gigantickej gorile, sa však nedožil. Zomrel vo veku 56 rokov.



Richard Horatio Edgar Wallace, sa narodil 1. apríla 1875 v Londýne. Jeho štart do života vôbec nevyzeral na to, že sa úspešne zapíše do dejín detektívnej beletrie. Jeho matkou bola herečka Polly Richardsová a otcom tiež herec Richard Horatio Edgar Marriott, ktorý pri zápise do matriky uviedol falošné meno Walter Wallace.



Matka sa syna krátko po narodení vzdala a odložila do sirotinca, odkiaľ si ho po niekoľkých dňoch adoptoval ako svoje jedenáste dieťa Dick Freeman, nosič na londýnskom rybom trhu. Budúci úspešný autor detektívok a trilerov vyrastal v chudobných pomeroch.



Školskú dochádzku ukončil ako 12-ročný, začal pracovať, pričom vystriedal rozmanité zamestnania, roznášal mlieko a noviny, predával kvety a topánky, bol aj robotníkom na stavbe ciest, alebo pomocným kuchárom na lodi. Po dovŕšení 18-tich rokov vstúpil do britskej armády, v rokoch 1893 - 1896 slúžil v jednotke Royal West Kent Regiment, a potom ho odvelili do Južnej Afriky, kde pôsobil pri zdravotníckom oddiele.



Prvé literárne pokusy, pod vplyvom poviedok o Jackovi Rozparovačovi, začal tvoriť počas vojenskej služby. Písal aj básne s vojnovou tematikou a prispieval do rôznych periodík. V roku 1898 knižne debutoval prózou The Mission That Failed (Misia, ktorá zlyhala).



Po odchode z armády v roku 1899 pôsobil ako dopisovateľ pre denník Daily Mail a v roku 1905 vydal román The Four Just Men (Štyria spravodliví), ktorým sa začala jeho úspešná spisovateľská kariéra. Román mu však ešte nepriniesol finančnú nezávislosť, tej sa dočkal v roku 1911 po vydaní poviedkovej knihy Sanders of the River (Sanders od rieky), ktorou odštartoval úspešnú detektívnu sériu z Afriky s komisárom Sandersom, jeho zástupcom poručíkom Bonesom a domorodým náčelníkom Bosambom.



Asi najslávnejšiu knihu Wallace vydal v roku 1923, The Green Archer (Zelený lukostrelec) bol príbeh napísaný v duchu gotického románu. Medzi ďalšie známe a sfilmované romány patria The Flying Squad (Lietajúci oddiel, 1928), The Green Ribbon (Zelená stuha, 1929), alebo The Man at the Carlton (Muž v Carltone, 1931).



Produktivita Wallacea bola fascinujúca, počas štvrťstoročia napísal 175 kníh, 24 divadelných hier, množstvo esejí, krátkych správ, komentárov a ďalších žurnalistických článkov.



Wallace je tiež autorom námetu k prvému filmovému King Kongovi. Ponuku napísať príbeh o gigantickej gorile dostal koncom roka 1931. Začal pracovať aj na scenári, ale 10. februára 1932 zomrel na zápal pľúc vo veku 56 rokov.



King Konga do kín uviedli v roku 1933. Nakrútený bol s rekordnými nákladmi, ale vďaka úspechu filmu sa prostriedky mnohonásobne vrátili. Dobovo Unikátne filmové triky a celková atmosféra filmu tiež výrazne prispeli, že sa prvý King Kong dostal do zlatého fondu svetovej kinematografie.







