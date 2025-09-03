< sekcia Zahraničie
Pred 150 rokmi sa narodil Ferdinand Porsche, priekopník motorizácie
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liberec/Stuttgart/Bratislava 3. septembra (TASR) - Jeho meno nesie síce luxusné športové auto, ale do histórie automobilizmu sa zapísal ako autor obľúbeného ľudového auta Volkswagenu, legendárneho „Chrobáka“. Ferdinand Porsche sa považuje za jedného z najlepších automobilových konštruktérov na svete, aj keď jeho životný príbeh poznačila spoluprácou s nemeckým nacistickým režimom. V stredu 3. septembra uplynie 150 rokov od narodenia nemeckého automobilového konštruktéra, zakladateľa úspešnej firmy, ktorého rodiskom boli severné Sudety, česko-nemecké pohraničie, obývane pred druhou svetovou vojnou prevažne Nemcami.
Ferdinand Porsche sa narodil 3. septembra 1875 v obci Vratislavice nad Nisou, ktorej nemecký názov bol Maffersdorf a dnes je súčasť českého mesta Liberec. Vyrastal v rodine vlastníka klampiarskej dielne Antona Porscheho, ktorý bol aj zástupcom starostu vo Vratislaviciach nad Nisou, čím sa aktívne podieľaj na miestnom politickom dianí.
Jeho otec však nepatril k zámožným obyvateľom obce a budúci automobilový konštruktér vyrastal v skromných pomeroch. Podobne ako jeho starší brat Anton, mal sa aj Ferdinand venovať klampiarskemu remeslu, ktorého však vôbec nelákalo. Od detstva ho totiž zaujímala technika a už ako dieťa udivoval svojimi znalosťami a schopnosťami. Študoval na strednej technickej škole v Liberci, kde mu učarovala elektrotechnika. Ako 15-ročný napríklad elektrifikoval rodný dom. Ďalšie oficiálne vzdelanie už nedosiahol, hoci vo Viedni, kde od 18 rokov pracoval pre firmu Bela Egger, navštevoval večerné kurzy na Technickej univerzite.
V roku 1896 sa zamestnal vo viedenskej firme Lohner, kde zostrojil na tú éru revolučný elektromobil. Ten získal mnoho rýchlostných rekordov, v roku 1900 ho vystavovali na Svetovej výstave v Paríži. Úspech elektromobilu priviedol jeho konštruktéra do viedenskej firmy Austro-Daimler, kde sa podieľal na vývoji športových a pretekárskych áut. Vyvinul napríklad legendárny kompresor pre športový automobil Mercedes SS. Svoje schopnosti však prejavil aj v oblasti zbrojného priemyslu, keď navrhol motorizovanú prepravu delostrelectva, ktorá umožnila prekonávanie horských ciest v Alpách.
Ferdinand Porsche nebol pred prvou svetovou vojnou len konštruktér, ale aj talentovaný automobilový pretekár. V roku 1917 získal čestný doktorát na viedenskej Technickej univerzite a v tom istom roku ho dekorovali aj Radom Františka Jozefa. Po skončení prvej svetovej vojny prijal československé občianstvo a v roku 1923 odišiel z firmy Austro-Daimler a nastúpil ako konštruktér do spoločnosti Daimler sídliacej v nemeckom meste Stuttgart, kde sa podieľal na zrode prvej luxusnej limuzíny Mercedes-Benz. Firmu opustil v roku 1931 a založil si vlastnú automobilku Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
Hoci pôvodne mienil konštruovať luxusné autá, časom upriamil pozornosť na automobily pre masy, ktoré sa ešte pred druhou svetovou vojnou začali vyrábať vo svete a neskôr sa ich zástancom v Európe stal aj Adolf Hitler. Ríšsky zväz nemeckého automobilového priemyslu (RDA) poveril v roku 1934 Ferdinanda Porscheho konštrukciou ľudového auta a po prieťahoch okolo financovania vznikla v roku 1938 v nemeckom Wolfsburgu automobilka na výrobu automobilu, prístupného pre takmer každého pracujúceho v Nemecku. Zrodil sa tak prvý Volkswagen Chrobák.
Ešte predtým sa v roku 1934 vzdal Ferdinand Porsche československého občianstva a prijal nemecké. V roku 1937 sa stal členom nacistickej Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany (NSDAP) a vstúpil aj do SS, v ktorej to dotiahol v roku 1942 na hodnosť Oberführera. Niektorí príslušníci SS pracovali ako testovací vodiči jeho áut a v továrni pôsobila ochranka s názvom SS Sturmwerk Volkswagen.
Porscheho automobilka sa po začatí druhej svetovej vojny z veľkej časti preorientovala na zbrojársku výrobu. Zamestnanci automobilky sa podieľali na vývoji tankov Tiger, či vojenskej verzii Chrobáka. V jeho továrňach vykonávali nútené práce vojnoví zajatci a dokonca aj väzni z koncentračných táborov.
Koncom druhej svetovej vojny, v januári 1945, presťahoval do rakúskeho Gmündu konštrukčnú kanceláriu a aj časť stuttgartskej fabriky, chcel sa vyhnúť jej bombardovaniu. Tú časť fabriky, ktorá zostala v Stuttgarte, spravoval jeho syn Ferdinand (Ferry), tiež automobilový konštruktér.
V decembri 1945 Ferdinanda Porscheho zatkli Francúzi, ktorí ho obvinili zo zneužívania francúzskych občanov na prácach v jeho automobilke, a tiež z toho, že po okupácii Francúzska sa aj na jeho podnet demontovali pre účely Nemecka zariadenia automobilky Peugeot. Vo väzení si odsedel 20 mesiacov, keď ho prepustili po zložení kaucie vo výške 62.000 dolárov.
Po prepustení z väzenia sa jeho automobilka začala podieľať na výrobe športového auta Volkswagen 356. Práve tento model v rekordne krátkom čase priniesol rodine nielen značný zisk, ale aj uznanie v automobilovom priemysle. Krátko pred začiatkom 50. rokov minulého storočia sa základňa celej spoločnosti vrátila z Gmündu späť do Stuttgartu.
Ferdinand Porsche zomrel 30. januára 1951 na porážku. V čase, keď sa jeho sen o výrobe ľahkého športového roadsteru pod menom Porsche stával realitou. Na jeho výrobe sa podieľal jeho syn Ferry, celým menom Ferdinand Anton Ernst Porsche.
