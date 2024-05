Pred 150 rokmi sa narodil spisovateľ Gilbert K. Chesterton

Londýn/Bratislava 29. mája (TASR) - Patril k najplodnejším a najuznávanejším anglickým prozaikom prvej polovice 20. storočia. Napísal osemdesiat kníh, stovky básní, približne dvesto poviedok, tisíce esejistických textov a divadelnú hru. Okrem toho pravidelne písal stĺpčeky do viacerých periodík, vrátane vlastných novín G. K.´s Weekly a články pre Encyclopediu Britannica. Vytvoril známu literárnu postavu súkromného detektíva a katolíckeho kňaza otca Browna, ktorý sa stal aj predlohou televízneho seriálu.



V stredu 29. mája uplynie 150 rokov od narodenia Gilberta Keitha Chestertona, britského spisovateľa, esejistu, novinára, ale aj katolíckeho filozofa a teológa, známeho tiež svojom objemnou postavou.



Gilbert Keith Chesterton sa narodil 29. mája 1874 v Londýne. Pochádzal zo zámožnej rodiny, po matke mal aj švajčiarsko-francúzsky pôvod. Po absolvovaní londýnskej St Paul's School študoval maliarstvo na Slade School of Fine Art v Londýne, kde sa špecializoval na ilustrátorstvo. Štúdium nedokončil a začal pracovať ako novinár.



V roku 1893 si prešiel osobnou hodnotovou krízou, ktorá vyústila jeho príklonom ku kresťanstvu, pričom najbližšie mal k učeniu katolíckej cirkvi, do ktorej formálne vstúpil až v roku 1922. Svoju cestu ku kresťanským hodnotám opísal v známej knihe Ortodoxia (1908).



Písal literárne a výtvarné kritiky, pravidelné stĺpčeky mal v denníkoch The Daily News a The Illustrated London News. Verejne sledovanými boli aj jeho polemiky so spisovateľmi ako Herbert George Wells či George Bernard Shaw a filozofom Bertrandom Russelom. Bol autorom významných literárnych štúdií o anglických spisovateľoch ako Robert Browning (1903), Charles Dickens (1906) či Robert Louis Stevenson (1927).



Najznámejšou Chestertonovou literárnou postavou je katolícky kňaz a súkromný detektív otec Brown, ktorý rieši nezriedka podivné prípady svojich ovečiek, pričom otec mal aj svoju reálnu predlohu. Bol ňou katolícky kňaz John O´Connor, ktorý zohral dôležitú úlohu pri Chestertonovom konvertovaní ku katolicizmu.



Otec Brown, ktorý sa stal aj predlohou rovnomenného britského seriálu z rokov 2013 a 2014, bol súčasťou poviedkových cyklov Nevinnosť pátra Browna (1911), Múdrosť pátra Browna (1914), Nedôvera pátra Browna (1926), Tajomstvo pátra Browna (1927), Škandál pátra Browna (1935).



Z prozaických diel Gilberta K. Chestertona je známy napríklad aj román, ktorý vyšiel v slovenčine pod názvom Muž, ktorý bol Štvrtok (1908). Hlavnou postavou je básnik Gabriel Syme, ktorý vstúpi do služieb Scotland Yardu. Ako tajný agent špeciálneho policajného oddelenia na rozvrat anarchistického hnutia má za úlohu zabrániť bombovému atentátu na francúzskeho prezidenta. V slovenčine vyšiel aj výber z jeho esejí pod názvom Bludári (1944). Ďalšie známe prózy sú romány Napoleon z Notting Hillu (1904), Príliš živí človek (1912), Lietajúci hostinec (1914) či Návrat Dona Quijota (1927).



Gilbert Keith Chesterton zomrel 14. júna 1936 v Beaconsfielde.