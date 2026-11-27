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Pred 150 rokmi sa narodil Viktor Kaplan, vynálezca turbíny
Dnešné Kaplanove turbíny sa vyrábajú vo vertikálnom aj horizontálnom usporiadaní, ako šachtové, rúrkové či bulbové agregáty.
Autor TASR
Mürzzuschlag/Bratislava 27. novembra (TASR) – Jeho meno sa stalo súčasťou technického názvoslovia na celom svete. Vynález Viktora Kaplana, ktorý vznikal v Brne na začiatku 20. storočia, zostáva aj dnes jedným zo základných riešení v hydroenergetike.
Vývoj jeho turbíny sprevádzali spory, technické poruchy aj zdravotné vyčerpanie vynálezcu. Výsledkom však bolo zariadenie, ktoré rozšírilo možnosti výroby elektriny z vodných zdrojov.
V piatok 27. novembra uplynie 150 rokov od narodenia rakúskeho inžiniera, ktorého turbína umožnila účinnejšie využívať vodné toky s menším výškovým rozdielom a veľkým prietokom.
Viktor Gustav Franz Kaplan sa narodil 27. novembra 1876 v štajerskom Mürzzuschlagu v rodine železničného úradníka. Po maturite vo Viedni študoval na tamojšej Technickej univerzite strojné inžinierstvo so špecializáciou na dieselové motory. Po absolvovaní vojenskej služby v Pule pracoval v strojárskej spoločnosti Ganz & Comp. pri Viedni, kde sa venoval spaľovacím motorom.
V roku 1903 nastúpil na Nemeckú vysokú školu technickú v Brne. Pôsobil na pracovisku strojného inžinierstva a kinematiky, neskôr sa sústredil na vodné stroje. V Brne prežil najdôležitejšiu časť svojej profesionálnej dráhy.
O desať rokov neskôr sa stal vedúcim inštitútu pre vodné turbíny a v roku 1918 bol vymenovaný za riadneho profesora. Pracoval v laboratóriu, kde skúmal prúdenie vody cez obežné kolesá a hľadal účinnejšie riešenie pre podmienky, v ktorých dovtedajšie turbíny nedosahovali dobré výsledky.
Vodná turbína premieňa energiu prúdiacej alebo padajúcej vody na otáčavý pohyb, ktorý následne poháňa generátor. Pred Kaplanom sa pri hydroelektrárňach používali najmä Peltonove a Francisove turbíny. Kaplan vychádzal z úsilia zlepšiť Francisovu turbínu. Postupne dospel k riešeniu, v ktorom malo obežné koleso vrtuľový tvar a voda ním pretekala prevažne v axiálnom smere.
Kľúčové boli nastaviteľné lopatky obežného kolesa. Ich sklon sa dal meniť podľa prietoku a spádu, takže turbína si udržiavala vyššiu účinnosť v širšom rozsahu prevádzkových podmienok. Nastaviteľné rozvádzacie lopatky zároveň regulovali množstvo vody vstupujúcej do stroja.
Stroj bol určený pre veľké množstvá vody pri nízkom alebo miernom spáde, teda pre riečne elektrárne a úseky tokov, kde nebolo možné využiť veľký výškový rozdiel. Vyššia rýchlosť turbíny navyše v mnohých prípadoch umožnila priamejšie spojenie s generátorom bez prevodovky.
Kaplan získal v rokoch 1912 až 1913 štyri patenty súvisiace s novou koncepciou. Prvý patent sa týkal regulácie lopatiek rýchlobežných odstredivých strojov s rozvádzacím zariadením. Ďalšie riešenia rozpracúvali vrtuľové obežné koleso a usporiadanie prúdenia. Vynálezca pritom riešil patentovú agendu prevažne sám, čo spolu s experimentmi a spormi s výrobcami bolo fyzicky aj psychicky vyčerpávajúce.
Jeho turbína sa nezačala okamžite vyrábať vo veľkých sériách. Prvé pokusy a výrobné kroky súviseli s brnianskou firmou Ignaz Storek už počas prvej svetovej vojny. Za prvú prevádzkovo úspešnú Kaplanovu turbínu sa však považuje zariadenie dodané v roku 1919 do pradiarne vo Velme v Dolnom Rakúsku. Overovacie merania preukázali účinnosť 86 percent v širokom rozsahu zaťaženia.
Druhá významná realizácia vznikla v roku 1920 pre elektráreň v Poděbradoch. Na jej výrobe spolupracovali Storek a pražská Prvá česko-moravská strojáreň, neskoršia súčasť strojárskej tradície ČKD. Úspech týchto strojov otvoril Kaplanovej turbíne cestu k ďalším objednávkam v Československu i v zahraničí.
Vývoj však neprebiehal bez problémov. Od roku 1922 sa objavovali prípady kavitácie, teda vzniku a zániku parných bublín v prúde vody pri poklese tlaku. Spôsobovalo to hluk, vibrácie, opotrebovanie lopatiek a pokles výkonu. Problém bol v tom čase pre vodné turbíny nedostatočne preskúmaný a jeho riešenie si vyžiadalo ďalšie experimenty.
Po prekonaní nedostatkov sa turbína začala rýchlo šíriť. V roku 1925 uviedli do prevádzky vo švédskej elektrárni Lilla Edet vtedy najväčšiu Kaplanovu turbínu na svete s výkonom 8,2 megawattu a priemerom obežného kolesa 5,8 metra. Vďaka licenčnej výrobe a exportu získalo československé strojárstvo významné miesto na trhu vodných strojov.
Kaplan opustil Nemeckú vysokú školu technickú v Brne v roku 1931 a stiahol sa na svoje sídlo Rochuspoint v Rakúsku. Zdravotné problémy a dlhodobé vyčerpanie už obmedzovali jeho ďalšiu prácu. Zomrel 23. augusta 1934 v v hornorakúskej obci Unterach am Attersee na následky mozgovej príhody.
Jeho turbína sa však ďalej vyvíjala. Konštruktéri zlepšovali hydraulický tvar lopatiek, reguláciu, materiály aj ochranu pred kavitáciou. V roku 1961 vyrobila ČKD Blansko pre vodnú elektráreň Orlík Kaplanovu turbínu pre dovtedy mimoriadne vysoký spád 70,5 metra. Dnešné Kaplanove turbíny sa vyrábajú vo vertikálnom aj horizontálnom usporiadaní, ako šachtové, rúrkové či bulbové agregáty.
Kaplanovo meno preto nezostalo iba historickou značkou. Jeho princíp sa uplatňuje tam, kde elektráreň pracuje s veľkým objemom vody a menším výškovým rozdielom. V čase, keď sa hľadajú spôsoby stabilného využívania obnoviteľných zdrojov, zostáva takéto technické riešenie súčasťou moderných vodných elektrární.
Vývoj jeho turbíny sprevádzali spory, technické poruchy aj zdravotné vyčerpanie vynálezcu. Výsledkom však bolo zariadenie, ktoré rozšírilo možnosti výroby elektriny z vodných zdrojov.
V piatok 27. novembra uplynie 150 rokov od narodenia rakúskeho inžiniera, ktorého turbína umožnila účinnejšie využívať vodné toky s menším výškovým rozdielom a veľkým prietokom.
Viktor Gustav Franz Kaplan sa narodil 27. novembra 1876 v štajerskom Mürzzuschlagu v rodine železničného úradníka. Po maturite vo Viedni študoval na tamojšej Technickej univerzite strojné inžinierstvo so špecializáciou na dieselové motory. Po absolvovaní vojenskej služby v Pule pracoval v strojárskej spoločnosti Ganz & Comp. pri Viedni, kde sa venoval spaľovacím motorom.
V roku 1903 nastúpil na Nemeckú vysokú školu technickú v Brne. Pôsobil na pracovisku strojného inžinierstva a kinematiky, neskôr sa sústredil na vodné stroje. V Brne prežil najdôležitejšiu časť svojej profesionálnej dráhy.
O desať rokov neskôr sa stal vedúcim inštitútu pre vodné turbíny a v roku 1918 bol vymenovaný za riadneho profesora. Pracoval v laboratóriu, kde skúmal prúdenie vody cez obežné kolesá a hľadal účinnejšie riešenie pre podmienky, v ktorých dovtedajšie turbíny nedosahovali dobré výsledky.
Vodná turbína premieňa energiu prúdiacej alebo padajúcej vody na otáčavý pohyb, ktorý následne poháňa generátor. Pred Kaplanom sa pri hydroelektrárňach používali najmä Peltonove a Francisove turbíny. Kaplan vychádzal z úsilia zlepšiť Francisovu turbínu. Postupne dospel k riešeniu, v ktorom malo obežné koleso vrtuľový tvar a voda ním pretekala prevažne v axiálnom smere.
Kľúčové boli nastaviteľné lopatky obežného kolesa. Ich sklon sa dal meniť podľa prietoku a spádu, takže turbína si udržiavala vyššiu účinnosť v širšom rozsahu prevádzkových podmienok. Nastaviteľné rozvádzacie lopatky zároveň regulovali množstvo vody vstupujúcej do stroja.
Stroj bol určený pre veľké množstvá vody pri nízkom alebo miernom spáde, teda pre riečne elektrárne a úseky tokov, kde nebolo možné využiť veľký výškový rozdiel. Vyššia rýchlosť turbíny navyše v mnohých prípadoch umožnila priamejšie spojenie s generátorom bez prevodovky.
Kaplan získal v rokoch 1912 až 1913 štyri patenty súvisiace s novou koncepciou. Prvý patent sa týkal regulácie lopatiek rýchlobežných odstredivých strojov s rozvádzacím zariadením. Ďalšie riešenia rozpracúvali vrtuľové obežné koleso a usporiadanie prúdenia. Vynálezca pritom riešil patentovú agendu prevažne sám, čo spolu s experimentmi a spormi s výrobcami bolo fyzicky aj psychicky vyčerpávajúce.
Jeho turbína sa nezačala okamžite vyrábať vo veľkých sériách. Prvé pokusy a výrobné kroky súviseli s brnianskou firmou Ignaz Storek už počas prvej svetovej vojny. Za prvú prevádzkovo úspešnú Kaplanovu turbínu sa však považuje zariadenie dodané v roku 1919 do pradiarne vo Velme v Dolnom Rakúsku. Overovacie merania preukázali účinnosť 86 percent v širokom rozsahu zaťaženia.
Druhá významná realizácia vznikla v roku 1920 pre elektráreň v Poděbradoch. Na jej výrobe spolupracovali Storek a pražská Prvá česko-moravská strojáreň, neskoršia súčasť strojárskej tradície ČKD. Úspech týchto strojov otvoril Kaplanovej turbíne cestu k ďalším objednávkam v Československu i v zahraničí.
Vývoj však neprebiehal bez problémov. Od roku 1922 sa objavovali prípady kavitácie, teda vzniku a zániku parných bublín v prúde vody pri poklese tlaku. Spôsobovalo to hluk, vibrácie, opotrebovanie lopatiek a pokles výkonu. Problém bol v tom čase pre vodné turbíny nedostatočne preskúmaný a jeho riešenie si vyžiadalo ďalšie experimenty.
Po prekonaní nedostatkov sa turbína začala rýchlo šíriť. V roku 1925 uviedli do prevádzky vo švédskej elektrárni Lilla Edet vtedy najväčšiu Kaplanovu turbínu na svete s výkonom 8,2 megawattu a priemerom obežného kolesa 5,8 metra. Vďaka licenčnej výrobe a exportu získalo československé strojárstvo významné miesto na trhu vodných strojov.
Kaplan opustil Nemeckú vysokú školu technickú v Brne v roku 1931 a stiahol sa na svoje sídlo Rochuspoint v Rakúsku. Zdravotné problémy a dlhodobé vyčerpanie už obmedzovali jeho ďalšiu prácu. Zomrel 23. augusta 1934 v v hornorakúskej obci Unterach am Attersee na následky mozgovej príhody.
Jeho turbína sa však ďalej vyvíjala. Konštruktéri zlepšovali hydraulický tvar lopatiek, reguláciu, materiály aj ochranu pred kavitáciou. V roku 1961 vyrobila ČKD Blansko pre vodnú elektráreň Orlík Kaplanovu turbínu pre dovtedy mimoriadne vysoký spád 70,5 metra. Dnešné Kaplanove turbíny sa vyrábajú vo vertikálnom aj horizontálnom usporiadaní, ako šachtové, rúrkové či bulbové agregáty.
Kaplanovo meno preto nezostalo iba historickou značkou. Jeho princíp sa uplatňuje tam, kde elektráreň pracuje s veľkým objemom vody a menším výškovým rozdielom. V čase, keď sa hľadajú spôsoby stabilného využívania obnoviteľných zdrojov, zostáva takéto technické riešenie súčasťou moderných vodných elektrární.