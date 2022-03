Pred 160 rokmi boli v USA vytlačené prvé oficiálne dolárové bankovky

Na archívnej snímke z 8. októbra 2013 stodolárová bankovka s Benjaminom Franklinom vo Philadelphii. Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 10. marca (TASR) – Hoci je americký dolár oficiálnou menou Spojených štátov amerických už 230 rokov, bankovky sa začali tlačiť o sedem desaťročí neskôr. Vo štvrtok 10. marca uplynie 160 rokov odvtedy, kedy boli v USA vytlačené prvé oficiálne dolárové bankovky, tzv. greenbacky.Americký kongres prijal v roku 1792 menový zákon a určil dolár za menu nového národa. Pred občianskou vojnou používali v krajine ako menu zlaté a strieborné mince. Papierové platidlá vo forme bankoviek vydávali len súkromné banky. Takéto bankovky sa dali vymeniť len za cenné papiere priamo v danej banke a mali hodnotu iba vtedy, ak ich banka splatila. Ak však banka zlyhala, jej bankovky sa stali bezcennými.Prvé bankovky boli vytlačené s cieľom získať peniaze na občiansku vojnu. Boli vydané ako náhrada za mince a zobrazovali portréty prezidentov i ďalších osobností v histórii USA.Greenbacky boli zmenky, pričom takéto pomenovanie dostali preto, lebo boli vytlačené zeleným atramentom. Tlač peňazí americkou vládou sa považovala za vojnovú nevyhnutnosť vyvolanú vysokými nákladmi na konflikt, čo bola v tom období kontroverzná voľba, ktorú nie všetci podporovali. Hlavná námietka spočívala v tom, že neboli kryté zlatom. Išlo skôr o dôveru vo vydávajúcu inštitúciu, teda vo federálnu vládu.Prvé papierové bankovky boli vytlačené 10. marca 1862 na základe prijatia zákona o zákonných tendroch, ktorý americký prezident Abraham Lincoln podpísal 26. februára 1862. Zákon vtedy povolil tlač 150 miliónov dolárov v papierovej mene. O rok neskôr bol prijatý druhý zákon, ktorý povolil vydanie ďalších 300 miliónov dolárov v bankovkách.Konkrétne vyšli do obehu bankovky v nominálnej hodnote päť, 10 a 20 dolárov. V auguste toho istého roku nasledovali jedno a dvojdolárovky a od 1. marca 1863 k nim pribudli bankovky v hodnotách od 50 do 1000 amerických dolárov.Po skončení občianskej vojny požadovali konzervatívci, aby vláda doláre zrušila, avšak najmä farmári, ktorí si chceli udržať vysoké ceny, boli proti tomuto kroku. Kongres v roku 1875 schválil zákon, ktorý nakoniec stanovil, že od 1. januára 1879 mohli byť doláre vykúpené v zlate.Podľa historikov prijatie zelenej bankovky signalizovalo zmenu myslenia. Namiesto toho, aby sa hodnota peňazí spájala s finančným zdravím jednotlivých bánk, spájala sa s konceptom viery v samotný národ.