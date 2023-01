Pred 160 rokmi otvorili v Londýne 1. úsek podzemnej železnice na svete

Londýn/Bratislava 10. januára (TASR) - Londýnske metro je najstarší podzemný dopravný systém na svete. Úsilie zriadiť v Londýne podzemnú železnicu vychádzalo z potreby obmedziť pouličnú premávku v metropole Spojeného kráľovstva a vylúčiť z nej hlučné a dymiace vlaky. V utorok 10. januára uplynie 160 rokov ako pre verejnosť sprístupnili prvý úsek londýnskeho metra.



Sprístupnila ho spoločnosť Metropolitan Railway 10. januára 1863. Deň predtým sa touto "podzemkou" na takmer sedem kilometrovej trase z londýnskej stanice Paddington do stanice Farringdon Street odviezlo vedenie spoločnosti a jej hostia.



Stavať trať pod zemou jej umožnilo aj to, že v Anglicku už v polovici 19. storočia mali problematiku stavby tunelov v náročných podmienkach vyriešenú vďaka staviteľovi a konštruktérovi Isambardovi Kingdomovi Brunelovi. Ten sa napríklad zaslúžil o vybudovanie tunela pod Temžou z roku 1843.



Myšlienka umiestniť aspoň časť londýnskej dopravy pod zem sa však objavila už v roku 1830. Oficiálna podpora z parlamentu prišla v roku 1854, keď bolo odsúhlasený zámer vystavať prvú linku metra z Paddingtonu cez King Cross na Farringdon Street. Problémom sa ukázali financie, ktoré sa podarilo zabezpečiť až v roku 1859.



S prácami sa začalo vo februári 1860. Metro sa budovalo na počiatku tesne pod povrchom a tam kde to nebolo nutné, viedla trasa i nad zemou, okrem iného aj preto, že vozy s cestujúcimi mala ťahať parná lokomotíva. Prvú skutočne hlbšiu trasu otvorili v roku 1890 a odvtedy sa metru hovorí The Tube. V súčasnosti sa najhlbšie, takmer 58,5 metra pod povrchom, nachádza stanica Hampstead.



Tunely metra sa razili pomocou raziaceho štítu a ich vetranie zabezpečuje rozsiahly systém vetracích rúr, pretože pôvodne sa rátalo s parnými rušňami, ktoré pod zemou jazdili do roku 1890. Londýnske metro koncipovali veľkoryso a jeho široké tunely majú eliptický prierez a steny sú z hrubého muriva.



Vozne prvých súprav boli osvetlené plynovými lampami. V prvej triede sa pri tomto svetle vraj dala čítať tlač, ale len keď vlak stál. Pri pohybe vlaku mihotanie plameňa takúto kratochvíľu znemožňovalo.



V krátkom čase londýnske metro prepravovalo okolo 26.000 pasažierov každý deň. V súčasnosti má viac ako 400 kilometrov a obsluhuje 280 staníc. V roku 1905 elektrifikovali trasy Central a District a v roku 1911 sa na Earl‘s Court objavili prvé drevené pohyblivé schody. Dnes má londýnske metro viac ako 400 eskalátorov a vyše 100 výťahov.



Príklad britskej metropoly vystavať metro nasledovali: New York (1868), Atény (1869), Istanbul (1874), Chicago (1892) či Budapešť (1896).







