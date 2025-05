Pred 185 rokmi sa začala používať prvá poštová známka na svete

Londýn/Bratislava 6. mája (TASR) - Prvú poštovú známku na svete začali oficiálne lepiť na listy pred 185 rokmi. Stalo sa tak 6. mája 1840 v Spojenom kráľovstve. Mala názov Penny Black a bola na nej vyobrazená kráľovná Viktória. Známka ešte nemala okrajové zúbky. Vynašiel ju Rowland Hill, anglický učiteľ a neskôr generálny poštmajster Británie.



Viktóriin portrét vyryli Charles Heath a jeho syn Frederick podľa náčrtu Henryho Corbulda. Skica vychádzala z kameovej hlavy, ktorú vytvoril William Wyon v roku 1834, keď mala ešte vtedajšia princezná iba 15 rokov. Tento profil zostal na britských známkach až do panovníčkinej smrti v roku 1901.



Známka vznikla v dvoch verziách. Prvá bola čierna v nominálnej hodnote jednej pence. Druhá bola modrá (Penny Blue) s nominálnou hodnotou dve pence.



Vytlačiť známku v čiernej farbe sa ukázalo ako nepraktické, červené pečiatky na nej totiž nebolo dobre vidieť. Známky preto o rok neskôr vytlačili červenou a vznikla tak kolekcia s názvom Penny Red. Tieto známky sa označovali čiernymi pečiatkami.



Pre tlač nových červených známok vznikli aj nové tlačiarenské dosky. Vydali aj limitované edície čiernych známok Penny Black. Tie sú medzi zberateľmi veľmi žiadané a ich hodnota stále stúpa.



Rovnako tak sú hodnotné i pôvodné, neopečiatkované známky Penny Black. Celý hárok čistých poštových známok Penny Black, jediný na svete, sa nachádza v zbierkach Poštového múzea v Londýne.



Poštové známky vznikli z potreby pevne stanoviť platby za poštovné. Dovtedy existovali rôzne druhy poštových taríf, ale výpočty boli zložité, a navyše doručenie bolo veľmi drahé. Za doručenie zásielky platil adresát, takže sa často stávalo, že ten odmietol zásielku prevziať a zaplatiť. Služby pošty využívalo len veľmi málo ľudí, najmä zámožní.



S poštovou reformou prišiel práve Hill. Jej presadenie ale nebolo ľahké a znamenalo revolúciu v poskytovaní poštových služieb. V roku 1839 poštovú reformu schválila snemovňa i kráľovná. Známky mali úspech, ľudia začali masovo využívať poštovné služby a úrad prosperoval.



Hill navrhol znížiť poštovné na jednu pencu bez ohľadu na vzdialenosť doručenia, ako aj zavedenie obálok. Svoj návrh prvýkrát predložil vláde v roku 1837. Myšlienka lepiť na listy značky či známky po zaplatení služby sa na niekoľkých miestach v Európe objavila už predtým, ale iba Hill dokázal známky začleniť do životaschopného systému.



Britský vzor poštovej známky prebrali postupne vo všetkých krajinách. Spojené kráľovstvo je pritom jedinou krajinou na svete, ktorá na poštových známkach dodnes neuvádza svoj názov. Symbolizuje to zem pôvodu tohto vynálezu.