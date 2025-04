Pred 20 rokmi bolo do služby YouTube nahrané prvé video Ja v ZOO

San Diego/Bratislava 22. apríla (TASR) – „Cesta dlhá tisíce míľ sa začína jediným krokom,“ povedal kedysi dávno čínsky filozof Lao-c'. Kolosálne firmy či služby, ktoré v súčasnosti budia dojem, že tu boli prakticky odjakživa, tiež museli niekde začať. Aj taký gigant, ako je služba YouTube, ktorá každú minútu prijme 1800 videí, začínala prvým videom. Nazýva sa „Me at the zoo“ (Ja v zoo) a do služby bolo nahrané pred 20 rokmi – 23. apríla 2005.







YouTube v roku 2005 založili traja bývalí zamestnanci spoločnosti PayPal – Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. Hurley na vysokej škole študoval dizajn, Chen počítačovú vedu. Podľa Karima ich k založeniu YouTube inšpirovali dve veci: zemetrasenie a cunami, ktoré v roku 2004 zasiahli Indický oceán a Nipplegate – kontroverzný moment, ktorý sa v ten istý rok udial počas polčasovej šou Super Bowl-u, keď sa speváčke Janet Jacksonovej na necelú sekundu pre zlyhanie oblečenia na necelú sekundu odhalil pravý prsník.



Trojica asi rok po Nipplegate pri večeri rozoberala fakt, ako ťažko sa online hľadajú videá tohto incidentu. Ak si človek vysielanie nenahral na videokazetu alebo prenos nesledoval v televízii, mal skrátka smolu a nič nevidel, pretože v tom čase virálne videá neexistovali. Zhodli sa na tom, že by bolo skvelé vytvoriť platformu, kam by ľudia pridávali rôzne videá. Ich sen sa stal skutočnosťou približne o rok neskôr. Spočiatku si spustenie YouTube všimol iba málokto. O rok neskôr sa služba stala hitom.



Me at the zoo je všeobecne považované za úplne prvé video nahrané na YouTube. Počas 19 sekúnd zachytáva Jaweda Karima, ako počas návštevy zoologickej záhrady v San Diegu pred výbehom slonov obdivne hovorí o dĺžke ich chobotov, zatiaľ čo dva slony stoja v pozadí. Video natočil Yakov Lapitsky, kamarát zo strednej školy a počas 20 rokov svojej existencie nazbieralo takmer 355 miliónov pozretí.



Niekoľko médií sa zhodlo na tom, že toto video zosobňuje podstatu YouTube. Portál Business Insider ho označil za najdôležitejšie video v službe všetkých čias, pretože poukazuje na to, že obsah tvoria používatelia služby. Za najdôležitejšie video v histórii služby ho označil aj týždenník The New York Observer a spravodajský portál BuzFeedNews ho v roku 2012 zaradil medzi 20 najdôležitejších videí v histórii.



Karim slávu svojho videa viackrát využil na kritizovanie obchodných praktík. V roku 2013 zmenou popisu videa kritizoval vyžadovanie konta v službe Google+ na pridávanie komentárov pod videami. Popis videa opäť zmenil v novembri 2021, keď služba pred verejnosťou skryla označenia Nepáči sa mi to. V súčasnosti posledná zmena sa udiala vo februári 2025, keď Karim zmenou popisu upozornil na nebezpečenstvo mikroplastov v ľudskom mozgu.