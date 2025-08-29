< sekcia Zahraničie
Pred 20 rokmi hurikán Katrina spustošil New Orleans
Autor TASR
Bratislava/New Orleans 29. augusta (TASR) - Hoci sú obyvatelia krajín severnej a strednej Ameriky zvyknutí na hurikány, Katrina sa svojimi hrozivými následkami a počtom obetí zaradila medzi najsilnejšie. „Svojou intenzitou je porovnateľná s hurikánom Camille z roku 1969, len väčšia,“ konštatovalo Národné centrum pre hurikány vo svojej výstrahe v nedeľu 28. augusta 2005.
Ďalší deň spôsobila Katrina jednu z najväčších živelných pohrôm v amerických dejinách. Hurikán zúriaci v dňoch 23. až 30. augusta 2005 si vyžiadal viac než 1.800 obetí. Veľká časť ľudí zahynula po tom, ako sa pretrhli hrádze v americkom meste New Orleans. Od jednej z najväčších prírodných katastrof 21. storočia uplynie 20 rokov.
Pre porovnanie hurikán Camille z roku 1969, na ktorý sa odvolávalo varovanie, si vyžiadal 280 ľudských životov. Medzi najsilnejšie za zapísal aj hurikán Jeanne zo septembra 2004. Zasiahol predovšetkým Haiti, kde zomrelo vyše 3.000 ľudí.
Katrina sa sformovala ako tropická cyklóna (tlaková níž) 23. augusta 2005 v Atlantickom oceáne neďaleko súostrovia Bahamy. Vietor s rýchlosťou 129 kilometrov za hodinu prešiel Floridou, v hlavnom meste Miami vyvrátil stromy, o život prišli dvaja ľudia. Potom Katrina prechodne zoslabla, nad Mexickým zálivom však opäť zosilnela. Jej plocha zaberala prakticky celý záliv. Morské vlny siahali do výšky takmer 6 metrov. Vietor dosahoval rýchlosť 257 kilometrov za hodinu, ba v nárazoch do 400 km/h.
Tlak v strede cyklóny klesol na 904 hektopaskalov, čo je jedna z historicky najnižších nameraných hodnôt. Pre porovnanie v miernych zemepisných šírkach je hodnota tlaku v strede cyklóny okolo 970 hPa, výnimočne menej. Dosiaľ najnižšou hodnotou v strede hurikánu bol tlak 882 hPa, ktorý namerali v strede hurikánu Wilma tiež v roku 2005.
Južné pobrežie Spojených štátov zasiahol hurikán Katrina 29. augusta 2005. Spôsobil mohutné zdvihnutie hladiny mora, ktoré devastovalo pobrežie Mississippi. V New Orleans, ktorého väčšia časť je čiastočne postavená pod hladinou mora, došlo k rozsiahlemu porušeniu systému hrádzí. V tom čase malo mesto 480.000 obyvateľov, ktorým úrady nariadili povinnú evakuáciu. Keď hurikán udrel, nachádzalo sa tu 100.000 ľudí, prevažne starších či sociálne slabších, ktorí nemali kam odísť. Napokon sa ráno 29. augusta pretrhla hrádza a ulice začala zalievať voda. Postupne sa pod jej náporom zrútilo dokopy asi 50 bariér a 80 percent mesta sa ocitlo pod vodou.
New Orleans bol v krízovom režime do 2. septembra. Celé dni po tragickej búrke sa v zatopených uliciach mesta rozkladali ľudské telá a tisíce preživších obyvateľov čakali na strechách svojich domov na záchranu. V Mississippi prichádzala pomoc tak pomaly, že miestne noviny Sun Herald uverejnili na prednej strane výzvu úradom so znením "Pomôžte nám ihneď".
Mississippský guvernér Phil Bryant však tvrdí, že administratívu vtedajšieho prezidenta Georga Busha mladšieho nemožno viniť za túto tragédiu. "Domnievam sa, že spravil obrovský kus dobrej práce. Išlo o strašnú udalosť, na ktorú nebol nikto pripravený," uviedol Bryant. Washington vyčlenil na obnovu postihnutých oblastí 140 miliárd dolárov.
Počet priamych a nepriamych obetí hurikánu bol predmetom diskusií, odhady sa pohybovali od 1200 do 1800, pričom veľkú časť tvorili ľudia, ktorí podľahli chorobám, keďže nemali zdravotnú starostlivosť. Niekoľko stoviek ľudí sa utopilo. Odhaduje sa, že Katrina pripravila okolo 400.000 ľudí o strechu nad hlavou.
Zástupca generálneho tajomníka OSN pre koordináciu humanitárnych aktivít Jan Egeland označil hurikán za jednu z najničivejších prírodných katastrof v dejinách, horšiu než zemetrasenie a následné ničivé prívalové vlny cunami v juhovýchodnej Ázii. Len vďaka dobrej príprave a rýchlej evakuácii si Katrina nevyžiadala taký vysoký počet obetí ako cunami, na ktorého následky zomrelo približne 180.000 ľudí.
Počas súčasného funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa jeho administratíva rozhodla o prepúšťaní zamestnancov Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA), medzi nimi aj tzv. lovcov hurikánov. Medzi odborníkmi tento krok vyvolal nesúhlas.
Bývalý šéf NOAA admirál Tim Gallaudet, ktorý viedol NOAA počas prvého Trumpovho volebného obdobia, varoval, že prepúšťanie ovplyvní bezpečnosť letov, lodnej dopravy a bezpečnosť bežných Američanov. „V ohrození sú ľudské životy,“ uviedol admirál. Agentura NOAA tvorí denné predpovede v 122 pobočkách a vydáva výstrahy pred tornádami, hurikánmi, cunami či lesnými požiarmi a povodňami.
