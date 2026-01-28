< sekcia Zahraničie
Pred 20 rokmi sneh v Katoviciach zboril halu, zahynuli dvaja Slováci
Pri nešťastí prišlo o život 65 ľudí.
Autor TASR
Katovice/Bratislava 28. januára (TASR) – Pred dvomi desaťročiami v roku 2006 viaceré európske krajiny zasiahlo husté sneženie. Následkom váhy snehu sa rúcali aj strechy domov, obchodných centier a výstavných hál. Najtragickejšia udalosť sa vtedy odohrala 28. januára v poľských Katoviciach. Zrútila sa tam strecha haly, v ktorej bola medzinárodná výstava poštových holubov.
Pri nešťastí prišlo o život 65 ľudí. Desiati z nich boli cudzinci vrátane dvoch Slovákov - Miroslava Machniča a Jána Hericha. TASR vtedy o tom informoval Slovenský zväz chovateľov poštových holubov. Ďalších viac ako 170 osôb utrpelo zranenia, medzi nimi aj ďalší dvaja Slováci. V hale sa v čase nešťastia nachádzalo približne 2000 poštových holubov, z ktorých väčšina pod troskami zahynula.
„V prípade samotných holubov existujú tzv. „čierne víkendy“, keď v náhlej zmene počasia, búrkach alebo magnetických anomáliách nedoletí domov 80 až 90 percent nasadených holubov. To je pre chovateľov obrovská genetická a citová strata. Niekedy tým chovateľ stratí celé línie šľachtené desaťročia v hodnote tisícok eur. Nedá sa to však v žiadnom prípade porovnávať so stratou ľudského života,“ povedal pre TASR pri príležitosti 20. výročia katovickej tragédie prezident Slovenského zväzu chovateľov holubov Daniel Dudzík.
Strecha haly s veľkosťou približne jedného hektára, ktorá bola pokrytá snehom a ľadom, sa zrútila okolo 17.15 h. V budove sa v tom čase nachádzalo viac ako 700 ľudí, vrátane viacerých rodín s deťmi. Mnohým z nich sa podarilo vyviaznuť včas a bez zranení. Záchranné operácie vyvrcholili medzi polnocou a druhou hodinou ráno a na mieste zasahovalo viac ako 1300 hasičov, banských záchranárov, zdravotníkov, policajtov, horských záchranárov a vojakov.
Vyšetrovanie tohto nešťastia bolo jedným z najrozsiahlejších v poľskej histórii. Experti identifikovali kombináciu viacerých fatálnych chýb, ktoré viedli k zrúteniu strechy. Hlavnou príčinou boli chyby v projekte, konkrétne poddimenzovaná oceľová konštrukcia, ktorá nebola schopná uniesť predpokladané zaťaženie. Ukázalo sa tiež, že na streche sa okrem nového snehu nachádzala aj vrstva starého spolu s ľadom.
Manažment haly o problémoch s konštrukciou strechy pritom vedel. Už v roku 2002 došlo k jej miernemu poškodeniu pod váhou snehu, ale namiesto zásadnej opravy urobili na nej len provizórne úpravy. Vyšetrovanie zároveň odhalilo, že pri výstavbe v snahe zníženia nákladov použili nekvalitné materiály a konštrukčné riešenia nezodpovedajúce bezpečnostným normám. Okrem toho v osudný deň neboli ani núdzové východy plne priechodné.
Súdny proces v prípade zrútenia strechy výstavnej haly bol jeden z najdlhších procesov v histórii Sliezska. Začal sa v roku 2009 a právoplatné rozsudky po odvolaniach boli vynesené až v roku 2017. Proces bol zároveň najsledovanejším v poľskej histórii.
Odvolací súd v Katoviciach označil za vinníka tragédie autora projektu Jaceka J., a poslal ho za mreže na deväť rokov za vedomé zavinenie stavebnej katastrofy. Tresty odňatia slobody v trvaní dvoch rokov dostali aj členovia manažmentu spoločnosti a technický dozor. Podľa rozsudku vedenie haly zlyhalo, keď v kritický deň aj napriek varovným signálom a nebezpečnej vrstve snehu nepristúpilo k evakuácii budovy.
V prípade katovickej tragédie vyniesol verdikt aj poľský Najvyšší súd. Ten v novembri 2019 potvrdil zodpovednosť štátu za túto katastrofu. Súd v rozhodnutí konštatoval pochybenia zo strany orgánov stavebného dozoru, čo rodinám obetí otvorilo cestu k odškodneniu. Išlo o sumy približne 200.000 zlotých (cca 45.000 až 50.000 eur) pre najbližších rodinných príslušníkov každej obete a menšie sumy pre zranených. Finančné a morálne zadosťučinenie pre pozostalých tak prišlo až po trinástich rokoch od nešťastia.
Rok po nešťastí na mieste tragédie v Katoviciach postavili pamätník. Pozostáva z dvoch oceľových stĺpov, ktoré pripomínajú zlomenú konštrukciu, ale zároveň tvoria kríž. Okolo neho sú tabule s menami všetkých 65 obetí. Je to miesto, kde sa každoročne 28. januára schádzajú delegácie chovateľov holubov z celého Poľska, Slovenska aj Česka.
Odkaz tejto tragédie je prítomný aj na Slovensku. Daniel Dudzík pre TASR zdôraznil, že Slovenský zväz chovateľov poštových holubov pravidelne organizuje spomienkové podujatia v podobe pretekov, ktoré sú venované pamiatke zosnulých kolegov.
Odkaz tejto tragédie je prítomný aj na Slovensku. Daniel Dudzík pre TASR zdôraznil, že Slovenský zväz chovateľov poštových holubov pravidelne organizuje spomienkové podujatia v podobe pretekov, ktoré sú venované pamiatke zosnulých kolegov.