Pred 230 rokmi položili vo Washingtone základný kameň Bieleho domu

Na archívnej snímke z roku 1904 Theodore Roosevelt. Foto: TASR/AP

Washington/Bratislava 13. októbra (TASR) - Biely dom, oficiálna kancelária a rezidencia prezidenta Spojených štátov amerických a centrála jeho vedúcich zamestnancov vo Washingtone, D.C., sa v priebehu rokov stala významnou americkou historickou pamiatkou, ktorá ročne priláka viac ako jeden milión návštevníkov.Vo štvrtok 13. októbra uplynie 230 rokov od položenia základného kameňa Bieleho domu, ktorý je jednou z najznámejších budov na svete.Napriek tomu, že prvý prezident Spojených štátov George Washington (v úrade 1789-1797) sám pomáhal pri výbere miesta pre rezidenciu, nikdy v Prezidentskom paláci vo Washingtone, D.C. nebýval. Spolu s rodinou žil vo Filadelfii a v New Yorku. Filadelfia bola totiž hlavným mestom krajiny predtým, ako Kongres v roku 1791 vyhlásil Washington za trvalé hlavné mesto Spojených štátov.Snahy o vybudovanie prezidentského sídla podnietila v roku 1792 verejná súťaž. Zákazku a odmenu 500 dolárov získal írsko-americký architekt James Hoban so svojím plánom georgiánskeho sídla v palladiánskom štýle.Základný kameň budovy, ktorá v súčasnosti nesie názov Biely dom bol položený 13. októbra 1792. O osem rokov neskôr sa do sídla nasťahoval v poradí druhý americký prezident John Adams (1797-1801) s manželkou Abigail. Po ňom už v týchto priestoroch sídlil každý jeho nástupca.Budovu zariadili elegantne v štýle Ľudovíta XVI. počas vlády tretieho amerického prezidenta Thomasa Jeffersona (1801–1809). Zaujímavosťou je, že práve Jefferson sa predtým so svojím projektom neúspešne uchádzal o výhru v súťaži o výstavbu sídla prezidenta.Budova postavená z bielo-sivého pieskovca sa pôvodne volala Prezidentský palác či Exekutívne sídlo, no už začiatkom 19. storočia sa objavilo neformálne pomenovanie Biely dom. V roku 1814 toto sídlo britské vojská vypálili, a tak muselo byť prestavané. Dialo sa tak zase pod vedením Jamesa Hobana, ktorý nechal k hlavnej budove pristaviť východnú a západnú terasu. Biely dom bol opäť pripravený poskytnúť svoje veľkorysé priestory v roku 1817 a o tri roky neskôr bol už jeho súčasťou polkruhový južný portikus a severný portikus so stĺporadím.V 19. storočí v budove nechýbali také moderné vymoženosti ako napríklad chladnička, plynového osvetlenia sa Biely dom dočkal v roku 1849 a elektrického v roku 1891.Oficiálny názov Biely dom budova nadobudla až v roku 1901 vďaka prezidentovi Theodorovi Rooseveltovi (1901-1909). Počas svojho úradovania dal postaviť západné krídlo, v ktorom sa vytvorili kancelárske priestory. Samozrejmosťou v komplexe Bieleho domu bol v tom čase napríklad aj tenisový kurt. Ďalší prezident, Franklin D. Roosevelt (1933-1945), nechal v západnom krídle (v priestore neskôr prerobenom na tlačovú miestnosť) postaviť vyhrievaný krytý bazén. Po vybudovaní východného krídla Bieleho domu v roku 1942 narástol tiež počet pracovní.Biely dom má celkove viac ako 130 izieb. V hlavnej budove sa nachádzajú obytné priestory prezidentskej rodiny a rôzne prijímacie miestnosti, všetky zariadené v štýle 18. a 19. storočia.Priestory honosného sídla ozvláštnila v 60. rokoch 20. storočia Jacqueline Kennedyová, manželka prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho (1961-1963), ktorá s obľubou zbierala a vystavovala predmety historickej a umeleckej hodnoty vo všetkých miestnostiach. V poradí 38. prezident USA Gerald R. Ford (1974-1977) nechal napríklad vybudovať vonkajší bazén.Časti hlavnej budovy sú prístupné verejnosti. Východné a západné krídlo je spojené s hlavnou budovou východnou a západnou terasou. Na západnej terase sa nachádza miestnosť na účely tlačových brífingov a v časti východnej terasy možno nájsť kino.Prezidentská kancelária, známa ako Oválna pracovňa, je situovaná v západnom krídle. Súčasťou Bieleho domu, ktorý bol v roku 1988 akreditovaný ako múzeum je napríklad aj kolkárska dráha, zdravotné stredisko či podzemný kryt. Sídlo amerického prezidenta a jeho areál zaberajú 7,2 hektára.Zdroj:britannica.com