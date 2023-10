Pred 230 rokmi sa narodil Eliphalet Remington, konštruktér prvej pušky

Suffield/Bratislava 28. októbra (TASR) - Jeho meno sa stalo synonymom pre strelné zbrane, ako mladík totiž vyvinul prvú pušku nabíjanú zozadu. Firma Remington a synovia sa však neskôr stala známou aj výrobou legendárnych písacích strojov - remingtoniek. Od narodenia Eliphaleta Remingtona, amerického vynálezcu, konštruktéra a podnikateľa, uplynie dnes (28. októbra) 230 rokov.



Eliphalet Remington sa narodil 28. októbra 1793 v americkom meste Suffield. Jeho otec sa živil kováčstvom a zlievarenstvom. Svoju prvú pušku nabíjanú zozadu, tzv. zadovku si Eliphalet Remington vyrobil v roku 1816, lebo sa chcel zúčastniť na miestnych streleckých pretekoch. Keďže nemal peniaze na kúpu pušky, skonštruoval si ju z odpadového železa a zo súčiastok od dílera v otcovej vyhni.



Na pretekoch skončil síce druhý, ale jeho novinka - puška nabíjaná zozadu - vzbudila veľký záujem a dostal aj prvé ponuky na jej sériovú výrobu. Moderná konštrukcia Remingtonovej pušky umožnila totiž rýchlejšie nabíjanie a v bezpečnejšej polohe strelca ležmo. Dovtedy sa používali pušky nabíjané cez hlaveň. Nabíjalo sa v stoji a strelec bol preto oveľa zraniteľnejší.



Výroba a obchod so strelnými zbraňami novej konštrukcie sa úspešne rozbehli. V roku 1828 prevzal po otcovej smrti Eliphalet Remington firmu, ktorú pomenoval Remington a synovia. Tá sa spočiatku venovala výlučne výrobe strelných zbraní, munície a ďalšiemu sortimentu, ktorý so zbraňami súvisel.



Strelnými zbraňami od tejto spoločnosti bola vyzbrojená armáda Spojených štátoch amerických (USA) v Mexickej vojne v rokoch 1846 - 1847 a používali sa aj vo vojne Severu proti Juhu v rokoch 1861 - 1865, ale to už firmu viedol syn Philo Remington.



Firma sa pod vedením syna začala od roku 1856 venovať už aj inému sortimentu ako zbraniam. Medzi jej produkty pribudla záhradná technika, v roku 1870 začali s výrobou šijacích strojov a od roku 1873 aj s výrobou dnes už legendárnych písacích strojov - tzv. remingtoniek, ktoré sa rozšírili po celom svete.



Konštruktér prvej zadovky Eliphalet Remington zomrel na infarkt 12. augusta 1861 počas návštevy svojej továrne na muníciu v New Yorku. Dožil sa 67 rokov.