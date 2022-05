Pred 230 rokmi sa začala písať história burzy na ulici Wall Street

Na archívnej snímke z 22. februára 2022 burzový maklér obchoduje na newyorskej burze. Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 17. mája (TASR) - Newyorská ulica Wall Street sa s finančníctvom spája už viac ako dvesto rokov. V utorok 17. mája uplynie totiž 230 rokov, keď sa na tejto ulici začala písať história Newyorskej burzy cenných papierov (New York Stock Exchange, NYSE).Na Wall Street, ako burzu pre svoje umiestnenie prezývajú, sa obchoduje s akciami najväčších amerických i zahraničných firiem. Obrázky tejto jednej z najväčších búrz na svete symbolizujú prekrikujúci sa obchodníci v hale s obrazovkami plnými čísel, grafov a iných ekonomických ukazovateľov.Významný krok v histórii obchodovania s cennými papiermi sa na Wall Street udial 17. mája 1792, keď sa 24 obchodníkov zišlo pod jedným z platanov na tejto ulici a spísalo dohodu, ktorá podľa miesta podpisu nesie názov - Buttonwoodská dohoda.Signatári dohody 8. marca 1817 schválili napokon aj vznik New York Stock & Exchange Board, predchodkyne Newyorskej burzy cenných papierov. Tento dátum sa považuje za oficiálny vznik burzy na Wall Street. Názov New York Stock Exchange (NYSE) sa prijal v roku 1863. Burza zažila počas svojej existencie dva veľké pády - prvý 24. októbra 1929 a druhý 19. októbra 1987.V roku 1929 predchádzal pádu dlhoročný sústavný ekonomický rast a nový rekord tzv. Dow Jonesovho indexu potvrdený 3. septembra 1929. Prvé známky recesie sa začali prejavovať už na jar 1929, napriek tomu burzový index mierne stúpal. Po dosiahnutí jeho maxima finančný analytik Roger Ward Babson varoval, že akcie na burze sú nadhodnotené a hrozí ich pád.Dňa 20. októbra 1929 ceny veľkého množstva akcií poklesli na kritickú úroveň a veľkoobchodníci s akciami ich začali predávať. K prvej mohutnej vlne predaja akcií prišlo vo štvrtok 24. októbra 1929 a celková finančná strata dosiahla 11,25 miliardy dolárov. O deň neskôr sa následky tohto burzového pádu prejavili v Európe a nastal tzv. "Čierny piatok".Pred druhým pádom burzy 19. októbra 1987 klesol akciový index Dow Jones priemyselných akcií o 508 bodov na 1738,74 bodu. Bol to najťažší pokles kurzu, ktorý tento burzový barometer zažil v priebehu jediného dňa. Deň tejto katastrofy, ktorý pripadol na pondelok, sa preto označil ako "Čierny pondelok".Americké akcie stratili zo svojej hodnoty spolu asi miliardu dolárov. Krach so sebou priniesol obrovské poklesy kurzov na burzách akcií v Tokiu, Londýne, Frankfurte nad Mohanom či Paríži. Niektorí sa domnievali, že jednou z príčin krachu bol akciový boom 80. rokov 20. storočia, ktorý však nekorešpondoval s reálnou hospodárskou situáciou. Iní obviňovali nové počítačové obchodné programy.Newyorská burza aj preto do elektronického obchodovania neskôr zaviedla záchrannú brzdu. Ak akciový index Dow Jones poklesne o viac než 350 bodov, preruší sa obchodovanie na 30 minút. Pri poklese väčšom ako 550 bodov bude prerušenie trvať hodinu.V júni 2006 sa NYSE dohodla na spojení s európskou burzovou alianciou Euronext a vznikol prvý transatlantický burzový trh, čím si newyorská burza posilnila pozíciu najväčšej burzy na svete.