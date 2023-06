Pred 240 rokmi sa vzniesol k nebu teplovzdušný balón

Annonay/Bratislava 3. júna (TASR) - Priekopníci v oblasti vynálezu teplovzdušného balóna, bratia Montgolfierovci, vďaka svojmu vedeckému bádaniu umožnili ľuďom na sklonku 18. storočia pozorovať svet z vtáčej perspektívy. Prvýkrát verejne prezentovali svoj objav v roku 1783 pred davom ľudí z trhového námestia v meste Annonay vo Francúzsku.



V nedeľu 4. júna uplynie od tejto udalosti 240 rokov.



Joseph Michel Montgolfier a jeho mladší brat Jacques Étienne vyrastali v rodine úspešného majiteľa fabriky na výrobu papiera Pierra Montgolfiera. Popri práci v rodinnom podniku sa zaujímali o vedu a vedecké experimenty. K vytvoreniu teplovzdušného balóna bratov inšpirovala celkom obyčajná príhoda.



Keď si ich matka dala sušiť mokrú sukňu ku krbu, súrodenci spozorovali, že sa pod vplyvom tepla tento kúsok oblečenia nadúva. Následne vytvorili škatuľu z papiera a umiestnili ju nad oheň. Pri tomto pokuse si všimli, že ju zohriaty vzduch začal nadnášať. Spoločne usúdili, že pokiaľ by dokázali dostať to, o čom si mysleli, že je zvláštny plyn, do uzatvoreného ľahkého vaku, tento vak by mal byť schopný vzniesť sa do vzduchu. Traduje sa totiž, že Montgolfierovci si údajne neboli vedomí faktu, že vzduch, ktorý balón nadnáša, je iba zohriaty. Boli presvedčení, že objavili nový plyn, ktorý nazývali montgolfiersky plyn.



Svoj prvý lietajúci balón súkromne odskúšali ešte 14. decembra 1782. Verejná prezentácia sa uskutočnila na trhovisku v meste Annonay 4. júna 1783. V tento deň vyslali k nebu balón s priemerom 10 metrov, ktorý naplnili ohriatym vzduchom tak, že pod otvorom na dne zapálili slamu a vlnu. Lietajúci vynález sa vzniesol do výšky približne jeden kilometer a asi po 10 minútach pristál na zemi viac ako jeden a pol kilometra od pôvodného miesta vzletu.



Súrodenci povzbudení úspechom odcestovali do Paríža a neskôr aj do Versailles, kde 19. septembra 1783 zopakovali pokus s väčším balónom, do ktorého tentokrát umiestnili zvieracích pasažierov.



Francúzsky kráľ Ľudovít XVI. pôvodne navrhol test balóna, v ktorom by letelo aj niekoľko väzňov, no Montgolfierovci sa obávali účinkov vysokej nadmorskej výšky na človeka. Preto k nebesám vyslali radšej ovcu, kohúta a kačicu. Let trval 8 minút a svedkom tejto udalosti sa okrem francúzskeho kráľa a jeho manželky Márie Antoinetty stal aj 130-tisícový dav. Balón preletel asi 3,2 kilometra a následne aj so zvieratami bezpečne pristál.



Prvý let teplovzdušného balóna s ľudskou posádkou sa uskutočnil o dva mesiace neskôr - 21. novembra 1783. Dvaja pasažieri v koši zavesenom pod balónom preleteli ponad Paríž vzdialenosť 9 kilometrov za približne 25 minút.



Bratia Montgolfierovci boli za svoj výskum v oblasti teplovzdušného balóna vyznamenaní Francúzskou akadémiou vied. Publikovali knihy o letectve a pokračovali vo svojej vedeckej kariére. Jacques-Étienne napríklad rozvinul proces výroby perlete a Joseph-Michel zasa vynašiel kalorimeter, ktorý sa používa na meranie tepla a tiež zariadenie nazývané hydraulický baran.











Zdroj: britannica.com, space.com