Pred 240 rokmi vzlietol k oblohe balón bratov Montgolfierovcov

Lyon/Bratislava 19. januára (TASR) - Meno francúzskych bratov Montgolfierovcov sa spája predovšetkým s priekopníctvom v oblasti teplovzdušného balóna. Vďaka svojmu vedeckému bádaniu umožnili ľuďom na sklonku 18. storočia pozorovať svet z vtáčej perspektívy.



Nielenže to boli práve oni, ktorých balón ako prvý vzlietol 4. júna 1783 k oblohe, ale už o niekoľko mesiacov neskôr zostrojili dokonca aj najväčší teplovzdušný balón, aký bol kedy skonštruovaný. Dostal pomenovanie Le Flesselles. V piatok 19. januára uplynie 240 rokov odvtedy, kedy sa vydal na svoj - prvý a jediný - let.



Už niekoľko dní pred ostrým štartom prichádzali do Lyonu davy ľudí, aby si nenechali túto udalosť ujsť. V deň "D" sa ich tam zišlo viac ako 60.000. Niektoré zdroje uvádzajú dokonca až 100.000 divákov.



Prišli sa pozrieť, aby videli vzlietnutie teplovzdušného balóna gigantických rozmerov - vysoký bol viac ako 40 metrov, pričom obal mal objem až okolo 20.000 m3. Dodnes je jedným z najväčších, ak nie najväčší teplovzdušný balón, aký kedy lietal. Balón pomenovali na počesť správcu Lyonu Jacquesa de Flessellesa, ktorý bratov Montgolfierovcov podporoval a tento projekt sponzoroval.



K oblohe sa dvihol 19. januára 1784 krátko popoludní a vo vzduchu zotrval necelú štvrťhodinu. Keď dosiahol výšku viac ako 900 metrov, balón sa roztrhol a začal pomaly klesať k zemi. Našťastie nikto zo siedmich odvážlivcov sa pri dopade na lúku neďaleko Lyonu vážnejšie nezranil.



Ľudská túžba vzniesť sa k oblakom je rovnako stará ako ľudstvo samotné. Najznámejšími postavami mýtov o lietaní sú Daidalos a jeho syn Ikaros, ktorých možno považovať za prvých vzduchoplavcov. Avšak túto myšlienku doviedli do úspešného konca až dvaja Francúzi - Joseph a Jacques Montgolfierovci.



Zatiaľ čo Daidalos vzlietol podľa báje do vzduchu na vlastnoručne vymyslených a zostrojených krídlach z vtáčích pier, lepených voskom - bratia Montgolfierovci, ktorí sa označujú za priekopníkov lietania v balóne, použili na vzlietnutie medzi oblaky horúci vzduch a balón, zhotovený z vrecoviny a papiera. Svoj prvý lietajúci balón súkromne odskúšali 14. decembra 1782.



Verejnú prezentáciu prvého balóna naplneného horúcim vzduchom uskutočnili 4. júna 1783 v ich rodisku v meste Annonay. Na Trhovom námestí vypustili pred zrakmi s údivom v očiach hľadiacich divákov balón bez posádky. Mal priemer 30 metrov a tvorilo ho ľanové vrece obalené papierom a naplnené nad ohňom horúcim vzduchom. Po tejto ukážke vyzvala bratov Montgolfierovcov Francúzska akadémia vied, aby predviedli let balónu aj pred zrakmi panovníka vo Versailles.



Francúzsky kráľ Ľudovít XVI. a jeho manželka Mária Antoinetta sledovali 19. septembra 1783 na nádvorí paláca spolu s desiatkami zvedavcov ako sa do výšky dvíha balón, ktorého prvými pasažiermi boli kačica, ovca a kohút. Balón pristál po približne ôsmich minútach letu asi tri kilometre od miesta štartu.



Bola to už len otázka času, kedy s balónom vzlietnu aj prví ľudia. Netrvalo to dlho. Stalo sa tak o dva mesiace 21. novembra 1783, keď balón sa s fyzikom Jeanom-Françoisom Pilatre de Rozierom a markízom d’Arlandes vznášal niečo viac ako 20 minút nad Parížom.







