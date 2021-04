Medzinárodný deň bez násilia bol iniciovaný pred 25 rokmi

Ilustračná foto Foto: TASR/DPA

Washington 2. apríla (TASR) - Medzinárodný deň bez násilia, ktorý pripadá na 4. apríl, iniciovali v roku 1996 v Texase. Tento deň sa stal spomienkou na vraždu vodcu boja za práva černošského obyvateľstva v USA a zástancu taktiky nenásilných akcií Martina Luthera Kinga, ktorý bol zabitý 4. apríla 1968 na balkóne motela v meste Memphis.Zástanca nenásilia M.L. King, ktorý bol obdivovateľom indického mysliteľa a politika Mahátmu Gándhího, len ako málokto iný dokázal spájať náboženskú vieru a politické nasadenie. Chcel priviesť černochov na severoamerickom kontinente do "". Jeho smrť v roku 1968, v čase vojny USA vo Vietname, traumatizovala Spojené štáty.Ani vraždy, ani podpaľované kostoly či rituály Ku Klux Klanu však nemohli zastaviť presvedčenie a výzvy M.L. Kinga, nositeľa Nobelovej ceny za mier z roku 1964, ktorý hlásal lásku medzi ľuďmi a nádej.Na svete existujú rôzne formy násilia od politického, ekonomického, cez sociálne, fyzické, psychické až po domáce násilie.Vo februári 2021 spustila Európska komisia (EK) verejnú konzultáciu o spôsoboch riešenia problému rodovo podmieneného a domáceho násilia.Do konzultácie, ktorá potrvá do 10. mája 2021, sa má zapojiť široké spektrum subjektov - od mimovládnych organizácií, cez akademické inštitúcie, zástupcov podnikov a zamestnancov, až po médiá a orgány verejnej a štátnej správy.Zhromaždené názory sa majú následne premietnuť do legislatívnej iniciatívy eurokomisie.Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová zaradila boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti medzi svoje politické priority.Komisia v tejto súvislosti zdôraznila, že násilie páchané na ženách a dievčatách je jednou z najtrvalejších foriem diskriminácie na základe pohlavia a porušovania ľudských práv.V Európskej únii je až 33 percent žien, ktoré sa stali obeťami fyzického alebo sexuálneho násilia, pričom domáce násilie voči ženám, ale aj iným obetiam, ako sú deti, muži a starší ľudia, sa ešte viac zvýšilo v dôsledku obmedzení spojených s bojom proti koronavírusu.Spomedzi organizácií, ktoré sa na Slovensku venujú obetiam násilia v rôznych jeho podobách, si veľmi aktívne počína občianske združenie IPčko. Od 29. apríla 2020 spustilo špecializovanú, bezplatnú a anonymnú Krízovú linku pomoci pre ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19.Krízová linka pomoci ponúka anonymnú a bezplatnú pomoc 24 hodín denne prostredníctvom četu, e-mailu a telefonického poradenstva na čísle 0800 500 333 a prostredníctvom videoporadenstva desať hodín denne.