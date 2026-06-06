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Pred 25 rokmi vysúdil fajčiar od koncernu Philip Morris rekordnú sumu
Peňazí sa však dlhoročný fajčiar nedočkal.
Autor TASR
Los Angeles/Bratislava 6. júna (TASR) - Prípad Richarda Boekena, ktorý sa súdil s koncernom Philip Morris, patrí medzi prelomové procesy medzi jednotlivcom a predstaviteľmi tabakového priemyslu. Súd najprv nariadil koncernu zaplatiť tri miliardy dolárov, po odvolaniach spoločnosti Philip Morris predstavovalo konečné odškodné aj s úrokmi viac ako 80 miliónov dolárov.
Od súdneho procesu, na základe ktorého dostal Boeken rekordné odškodné, uplynie v sobotu 6. júna 25 rokov. Peňazí sa však dlhoročný fajčiar nedočkal. Zomrel rok po súdnom procese, podľahol rakovine pľúc, ktorú mu diagnostikovali v roku 1999.
Burzový maklér Boeken sa narodil v roku 1944 a fajčiť začal v 13 rokoch, teda koncom 50. rokov minulého storočia, v období pred povinnými zdravotnými varovaniami na cigaretových obaloch. Fajčil značku Marlboro, pričom denne priemerne spotreboval 40 cigariet. V roku 1999, po viac ako štyroch desaťročiach fajčenia, mu diagnostikovali rakovinu pľúc, ktorá neskôr metastázovala do mozgu.
Ťažko chorý Boeken v marci v roku 2000 zažaloval tabakový koncern Philip Morris, ktorý podľa neho v čase, keď začal fajčiť, zatajoval pred verejnosťou informácie o škodlivosti cigariet. Tvrdil aj to, že tabaková spoločnosť cielila reklamu práve na neplnoletých. V obžalobe Boekenovi právnici uviedli aj to, že sa mu podarilo síce zbaviť závislosti na heroíne a alkohole, ale nie na cigaretách. Požadovali náhradu škody od 100 miliónov do desiatich miliárd dolárov.
Verdikt padol 6. júna 2001, keď Najvyšší súd v Los Angels rozhodol v prospech Boekena. Súd uznal koncern Philip Morris zodpovedným vo všetkých bodoch obžaloby. Porota dospela k záveru, že koncern pri propagácii úmyselne zatajil škodlivosť fajčenia, ktorá môže viesť až k úmrtiu.
Súd nariadil spoločnosti vtedy 56-ročnému Boekenovi zaplatiť rekordné tri miliardy ako represívne a 5,5 milióna dolárov ako kompenzačné odškodné. V tom čase to bolo najväčšie občianskoprávne odškodné, aké kedy bolo udelené tabakovej spoločnosti.
Spoločnosť Philip Morris podala návrh na nové konanie, pričom súd prvého stupňa znížil represívne odškodné na 100 miliónov dolárov. Obe strany sa však odvolali. V januári 2002, počas pojednávania tohto odvolania, Boeken 16. januára podľahol rakovine. Ostala po ňom manželka, jeden vlastný a dvaja nevlastní synovia.
Odvolací súd napokon znížil represívne odškodné na 50 miliónov dolárov, ale inak potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa. Na základe tohto rozsudku bolo žalobcovi aj s úrokmi v marci 2006 priznaných viac ako 80 miliónov dolárov.
Od súdneho procesu, na základe ktorého dostal Boeken rekordné odškodné, uplynie v sobotu 6. júna 25 rokov. Peňazí sa však dlhoročný fajčiar nedočkal. Zomrel rok po súdnom procese, podľahol rakovine pľúc, ktorú mu diagnostikovali v roku 1999.
Burzový maklér Boeken sa narodil v roku 1944 a fajčiť začal v 13 rokoch, teda koncom 50. rokov minulého storočia, v období pred povinnými zdravotnými varovaniami na cigaretových obaloch. Fajčil značku Marlboro, pričom denne priemerne spotreboval 40 cigariet. V roku 1999, po viac ako štyroch desaťročiach fajčenia, mu diagnostikovali rakovinu pľúc, ktorá neskôr metastázovala do mozgu.
Ťažko chorý Boeken v marci v roku 2000 zažaloval tabakový koncern Philip Morris, ktorý podľa neho v čase, keď začal fajčiť, zatajoval pred verejnosťou informácie o škodlivosti cigariet. Tvrdil aj to, že tabaková spoločnosť cielila reklamu práve na neplnoletých. V obžalobe Boekenovi právnici uviedli aj to, že sa mu podarilo síce zbaviť závislosti na heroíne a alkohole, ale nie na cigaretách. Požadovali náhradu škody od 100 miliónov do desiatich miliárd dolárov.
Verdikt padol 6. júna 2001, keď Najvyšší súd v Los Angels rozhodol v prospech Boekena. Súd uznal koncern Philip Morris zodpovedným vo všetkých bodoch obžaloby. Porota dospela k záveru, že koncern pri propagácii úmyselne zatajil škodlivosť fajčenia, ktorá môže viesť až k úmrtiu.
Súd nariadil spoločnosti vtedy 56-ročnému Boekenovi zaplatiť rekordné tri miliardy ako represívne a 5,5 milióna dolárov ako kompenzačné odškodné. V tom čase to bolo najväčšie občianskoprávne odškodné, aké kedy bolo udelené tabakovej spoločnosti.
Spoločnosť Philip Morris podala návrh na nové konanie, pričom súd prvého stupňa znížil represívne odškodné na 100 miliónov dolárov. Obe strany sa však odvolali. V januári 2002, počas pojednávania tohto odvolania, Boeken 16. januára podľahol rakovine. Ostala po ňom manželka, jeden vlastný a dvaja nevlastní synovia.
Odvolací súd napokon znížil represívne odškodné na 50 miliónov dolárov, ale inak potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa. Na základe tohto rozsudku bolo žalobcovi aj s úrokmi v marci 2006 priznaných viac ako 80 miliónov dolárov.