Pred 25 rokmi zložila prísahu kontroverzná rakúska vláda

Viedeň 4. februára (TASR) - Udalosti na rakúskej politickej scéne spred 25 rokov do značnej miery pripomínajú súčasné dianie. Vtedy sa do vlády, na nevôľu Európskej únie, dostala kontroverzná Slobodná strana Rakúska (FPÖ) v koalícii s Rakúskou ľudovou strany (ÖVP). Tá niekoľko mesiacov nedokázala nájsť v rokovaniach spoločnú reč s tradičným rivalom, ale zároveň častým vládnym partnerom, Sociálno-demokratickou stranou Rakúska (SPÖ).



Vo februári 2025 je vývoj veľmi podobný, od 8. januára bežia rokovania o zostavení vlády (FPÖ) a (ÖVP), rozdiel je v tom, že krajne pravicoví a nacionalistickí liberáli voľby v septembri minulého roka vyhrali a vládu zostavuje ich šéf Herbert Kickl. Pred štvrťstoročím obsadili druhé miesto tesne (o necelých 500 hlasov) pred ľudovcami, ktorí s rovnakým počtom poslaneckých mandátov získali post spolkového kancelára. Kabinet Wolfganga Schüssela zložil prísahu 4. februára 2000 a automaticky nadobudli účinnosť sankčné opatrenia, ktoré voči krajine schválilo 14 štátov Európskej únie pre účasť FPÖ na exekutívnej moci.



Schüssel bol v predchádzajúcich dvoch obdobiach 90-tych rokov minulého storočia vicekancelárom vo vládach so socialistami. To od jesene 1999 do značnej miery ovplyvnilo rokovania so šéfom SPÖ Viktorom Klimom, premiérom predchádzajúceho kabinetu. Viackolové naťahovačky od októbra do 21. januára (2000) stroskotali a sklamaný Klima tlmočil svoj dojem, že ÖVP nerokovala seriózne o vytvorení stabilnej vlády. Achillovou pätou bolo ministerstvo financií, ktoré odmietol prenechať ľudovcom a post ministra odmietol obsadiť nezávislým odborníkom.



Treníc bolo viac a Klima navrhol hlave štátu Thomasovi Klestilovi vytvorenie menšinovej vlády zloženej z členov jeho strany a expertov bez straníckej príslušnosti. Rakúsky prezident predtým vyvíjal veľký tlak na SPÖ a ÖVP, aby pokračovali v tzv. veľkej koalícii a snažil sa zabrániť vytvoreniu vlády s FPÖ, ktorú viedol kontroverzný Jörg Haider. Menšinovú vládu však Klestil odmietol a poveril rokovaním Schüssela, ten sa po dvoch pozíciách číslo dva mohol do tretice stať lídrom vlády a jeho strana tou hlavnou po troch desaťročiach dominancie socialistov, ktorí okrem iného vygenerovali "superkancelárov" Franza Vranitzkého a Bruna Kreiského.



Udalosti nabrali rýchly spád. Obe partaje sa dohodli a na spoločnej tlačovej konferencii oznámili, že Haider nebude členom kabinetu, napriek tomu nedokázali zastaviť vlnu negatívnych reakcií sveta, na čele s hlavnými európskymi inštitúciami. Schüssel sa vyjadril, že predstavitelia 14 štátov, ktoré pohrozili zmrazením vzťahov s Rakúskom, zašli príliš ďaleko a že situáciu neposudzovali podľa rovnakých kritérií ako v iných prípadoch.



ÖVP a FPÖ sa definitívne dohodli 2. februára 2000. Program novej vlády deklaroval proeurópsku orientáciu Rakúska, bezpečnostné ciele EÚ, sociálnu politiku v prospech detí, vyrovnaný rozpočet, hospodársky rast a znižovanie vedľajších nákladov na pracovnú silu. Haider za svoju stranu k téme rozširovania EÚ zdôraznil, že rýchlosť približovania k únii si určujú samotní kandidáti a netreba to urýchľovať. Na druhý deň predsedovia oboch strán v prítomnosti prezidenta Thomasa Klestila podpísali deklaráciu o základných hodnotách európskej demokracie.



Dňa 4. februára 2000 zložila vo Viedni prísahu do rúk prezidenta Thomasa Klestila nová rakúska koaličná vláda zložená zo zástupcov centristickej konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Novým rakúskym kancelárom sa stal predseda ÖVP a doterajší minister zahraničných vecí Wolfgang Schüssel. Vláda týchto dvoch partají vnikla prvýkrát od roku 1945 a Susanne Riess-Passerová z FPÖ sa stala prvou ženou vo vicekancelárskej funkcii.



Takmer súčasne so začiatkom ceremoniálu v prezidentskom sídle Hofburg prepukli na námestí pred ním zrážky medzi bojovne naladenými demonštrantmi a poriadkovými silami. Okamžite po zložení sľubu začali voči krajine automaticky platiť sankčné opatrenia, ktoré schválilo 14 štátov EÚ v prípade účasti FPÖ v novej vláde. Zahŕňali bojkoty kandidatúr rakúskych politikov v medzinárodných inštitúciách a obmedzenie kontaktu s rakúskymi zástupcami v hlavných mestách EÚ len na technickej úrovni. Sankcie sa všeobecne postupne počas roka uvoľňovali.



Prvá vláda Wolfganga Schüssela vydržala do jesene 2002, teda cca 2,5 roka. Po predčasných voľbách vznikol vo februári 2003 jeho druhý kabinet v koalícii s FPÖ.