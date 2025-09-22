< sekcia Zahraničie
Pred 30 rokmi otvoril Fincher svoj svet strašenia filmom Sedem
Film Seven mal siedmu najvyššiu ziskovosť v roku, v ktorom excelovali aj Smrtonostná pasca 3, Toy Story, bondovka Zlaté oko, či Navždy Batman.
Autor TASR
Los Angeles 22. septembra (TASR) - Sú filmy, ktoré preslávia oveľa viac seba ako ich hlavného tvorcu. To je aj prípad Sedem (Seven) a režiséra Davida Finchera, ktorý sa však iste nesťažuje, keďže mu jeho druhá celovečerná snímka otvorila možnosti hollywoodskej produkcie na vlastný, nezávislejší spôsob. Výnimočný thriller prišiel do distribúcie veľkých kín v USA pred 30 rokmi 22. septembra 1995 a zo striedmeho prijatia sa postupne stal diváckym i recenzenčným hitom.
Fincher mal vtedy vo svete veľkej kinematografie iba tretiu časť Votrelca. Po ohromnej popularite prvých dvoch z dielne blockbusterových majstrov Ridleyho Scotta a Jamesa Camerona sa jeho dielo stretlo s vlažnejším prijatím verejnosti. Viacerí znalci si však všimli a niektorí aj poukázali na jedinečný kumšt mladšieho filmára. Zasvätenci vedeli o sile jeho presvedčenia, keďže si nenechal "brnkať po nose" od komerčnejšie naladených producentov a od slávneho sci-fi projektu sa napokon aj dištancoval.
Toto všetko Fincherovi pomohlo a o tri roky neskôr vytvoril ozajstné veľdielo, ktoré sa pokojne môže považovať za jeho skutočnú prvotinu. Do filmu Sedem sa mu podarilo získať úctyhodné súhviezdie - Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey - všetci traja už mali renomé, Gwyneth Paltrowová si ho presvedčivým výkonom v tejto snímke získala. No je to predovšetkým herecký koncert Freemana a Pitta v postavách detektívov pátrajúcich po zvrátenom a rafinovanom sériovom vrahovi. Stvárnil ho Spacey, ktorý mal v tom období aj iné výrazné angažmány a za vedľajšiu úlohu vo filme Zvyčajní podozriví dostal dokonca Oscara. V thrilleri Sedem vystupoval oveľa menej, na zato mimoriadne sugestívne.
Okrem hereckého gala rezonovali príbeh, prevedenie a atmosféra. Film mal atraktívny, aj keď nie nejako obzvlášť výnimočný motív (sedem smrteľných hriechov a potrestanie "vinníkov). To spolu s viacerými brutálnymi scénami brzdilo očakávania. Lenže spracovanie zaujímavého námetu, prístup k zápletkám a ich vyústenie spolu s neobvyklou atmosférou na prvkoch psycho-thrilleru a neo-noiru priniesli dielu časom veľkú priazeň.
Film Seven mal siedmu najvyššiu ziskovosť v roku, v ktorom excelovali aj Smrtonostná pasca 3, Toy Story, bondovka Zlaté oko, či Navždy Batman. Zarobil viac ako Statočné srdce (absolútny víťaz Oscara), Zanechať Las Vegas, Kasíno, či Vodný svet.
Dobové recenzie boli čoraz pozitívnejšie, neskôr aj s hlbšími odkazmi, napríklad že Bradovi Pittovi "sedmička" pomohla posunúť sa od úloh založených na vzhľade k vážnejším, dramatickým postavám. Dielo inšpirovalo viaceré televízne seriály a filmy svojou estetikou i hudbou (Howard Shore). Úvodná titulková sekvencia, zachytávajúca prípravy vraha na jeho činy, sa považuje za významnú dizajnérsku inováciu, ktorá opäť vzbudila záujem o tvorbu filmových titulkov. Záverečný "zvrátený zvrat" je považovaný za jeden z najšokujúcejších v dejinách kinematografie.
Snímka Sedem je z komplexného hľadiska (popularita, ziskovosť, recenzie) jedna z Fincherových najúspešnejších, no bolo by zjednodušené konštatovať, že aj jedna z jeho najlepších. Skôr platí okrídlené, hoci trochu nadnesené, že točil jeden lepší film za druhým a všetky sú jedinečné. Napríklad Hra, Úkryt, Zodiac, Sociálna sieť, Stratené dievča. Svoju filmársku filozofiu vyjadril tiež svojsky, www.csfd.cz ho cituje: "Neviem, do akej miery by mali filmy zabávať. Ja som sa vždy zaujímal o filmy, ktoré majú vystrašiť. Na Čelustiach najviac milujem, že odvtedy, ako som ich videl, už som nikdy viac nešiel plávať do mora."
