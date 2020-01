Pred 30 rokmi otvorili prvú prevádzku McDonald's v Rusku

Moskva 30. januára (TASR) – Začiatkom 90. rokov minulého storočia bol v Moskve absolútny nedostatok tovaru. Prázdnotou zívali nielen pulty obchodov, ale aj predavačky pri nich stojace či sediace. Veľmi dobre si to pamätám, pretože práve v tom období som začal v metropole Ruska pôsobiť ako zahraničný spravodajca Slovenského rozhlasu. Nikde nebolo takmer nič a keď sa niečo objavilo vzápätí sa vytvoril rad, pričom niekedy ste vlastne ani nevedeli na aký tovar čakáte. Do radu ste sa však postavili s vierou, že niečo dostanete - rad bol totiž nielen nádejou, že niečo niekde kúpite, ale aj imperatívom dňa.



Do tejto pustoty a sivosti, ošúchanosti a unudenosti vkročilo veľmi rázne niečo, čo bolo v absolútnom protiklade s dovtedajšou každodennosťou - prišlo niečo hojné a sýte, nablýskané a usmievavé. Niet divu, že otvorenie prvej prevádzky McDonald’s nielen v Rusku, ale vlastne v celom bývalom Sovietskom zväze priťahovalo takú pozornosť. Brány reštaurácie sa po prvý raz otvorili 31. januára 1990, teda presne pred tridsiatimi rokmi.



Nový podnik, ktorý bol v ostrom kontraste s tradičným sovietskym štýlom spoločného stravovania vyvolal doslova senzáciu. Záujem bol skutočne obrovský. O tom, akú vážnosť pripisovali tejto udalosti svedčí tiež skutočnosť, že jedným z prvých návštevníkom moskovskej filiálky bol v tom čase jeden z najpopulárnejších ruských politikov a budúci ruský prezident Boris Jeľcin.



Trvalo ale dlho, než sa podarilo myšlienku naplniť – od jej realizácie uplynulo štrnásť rokov a i preto niektorí s dávkou sarkazmu hovorili, že prípravy na otvorenie prevádzky pripomínali prípravy na spustenie kozmického programu. Prvé plány sa objavili už v roku 1976, ale konkrétne kontúry sa začali črtať až v apríli 1988, kedy bola podpísaná dohoda o otvorení reštaurácie medzi moskovskou vládou a spoločnosťou McDonald’s. Potom už nabrali veci rýchly spád – v máji 1989 sa začala výstavba a v posledný januárový deň roku 1990 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie prvej prevádzky.



Pod dohľadom sochy veľkého ruského básnika Alexandra Puškina, na Puškinovom námestí v centre Moskvy sa od skorých ranných hodín schádzali stovky, ba tisícky ľudí, aby si nenechali túto príležitosť ujsť. Sprevádzali ich desiatky televíznych kamier a Mickey Mousovia poskakujúci v rytme balalajky. Rad bol taký obrovský, že sa dostal do Guinnessovej knihy rekordov. V deň otvorenia obslúžili v reštaurácii s kapacitou 900 miest viac ako 30.000 ľudí, čím bol vytvorený nový svetový rekord prvého pracovného dňa v histórii tejto siete rýchleho občerstvenia. Predchádzajúci rekord v počte návštevníkov počas prvého dňa, ktorý patril Budapešti s počtom 9100 ľudí, prekonala teda metropola Ruska viac ako trojnásobne.



“Rady boli gigantické, akoby tam stála celá Moskva. Utkvelo mi v pamäti, ako mnohí rozoberali hamburgery na niekoľko častí. Objasňovali sme im, že jesť musia všetko spolu, dokonca rukami. Niektorí boli z toho v šoku,“ zaspomínala si na otvorenie prevádzky jedna z prvých zamestnankýň Karina Pogosovová, ktorá pracuje v moskovskom McDonalde dodnes.



Návštevníci si mohli začiatkom roku 1990 kúpiť Big Mac za tri ruble, čo sa pri priemernom mesačnom plate v Sovietskom zväze 150 rubľov rovnalo cene mesačného lístku na mestskú dopravu v Moskve. Pri príležitosti okrúhleho výročia otvorenia moskovskej prevádzky pripravila teraz spoločnosť pre svojich hostí na Puškinovom námestí darček. 31. januára ponúka Big Mac za cenu ako pred tridsiatimi rokmi. Na ilustráciu – dnes stojí Big Mac 135 rubľov, keď priemerný mesačný plat v Rusku je niečo vyše 40.000 rubľov.



O tri roky po prvej lastovičke pribudli v Moskve ďalšie dve prevádzky - postupne v ďalších mestách. Na Sibíri otvorili prvú reštauráciu vo februári 2008 v meste Ťumeň. V súčasnosti je v Rusku otvorených vyše sedemsto reštaurácií tejto siete rýchleho občerstvenia, ktoré obslúžia denne viac ako jeden a pol milióna hostí. Počas uplynulých tridsiatich rokov predstavuje toto číslo vyše päť miliárd ľudí.



Na obrovský potenciál ruského trhu v oblasti spoločného stravovania poukazuje tiež generálny riaditeľ McDonald's v Rusku Mark Karena, ktorý povedal: “Ruské rodiny míňajú v súčasnosti iba štyri percentá svojich príjmov na jedlo mimo domova. V druhých krajinách je to od 45 do 50 percent, čiže v Rusku je kde rásť.“



Moskovský McDonald's bol otvorený necelé dva roky pred rozpadom Sovietskeho zväzu. Podľa ekonómov však vyslal dôležitý signál pre zahraničných investorov, že situácia v bývalom impériu sa mení k lepšiemu. Táto sieť rýchleho občerstvenia má nemalý vplyv aj na ruskú ekonomiku. Počas troch desiatok rokov pôsobnosti na ruskom trhu vytvorila spoločnosť mnohé podniky a závody, ktoré vyrábajú a do jednotlivých prevádzok dodávajú potravinársku a poľnohospodársku produkciu. V súčasnosti má 98 percent dodávateľov, ktorých prevádzky sa nachádzajú v Rusku. Avšak na budúci rok by už mali všetky produkty vyrábať a dodávať iba ruskí výrobcovia, dodržiavajúc všetky štandardy spoločnosti. Keď prišla spoločnosť pred tridsiatimi rokmi do Ruska, 80 percent surovín dovážala zo zahraničia.



V Moskve ale nešlo v roku 1990 o prvú filiálku tohto amerického reťazca rýchleho občerstvenia vo východnom bloku. Dva roky pred tým začali hamburgery ochutnávať občania Belehradu alebo Maďari v Györi. Prvá reštaurácia spoločnosti bola na Slovensku otvorená v októbri 1995 v Banskej Bystrici.