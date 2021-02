Pred 30 rokmi sa v Juhoafrickej republike začal koniec aparteidu

Na archívnej snímke z 11. februára 1990 Nelson Mandela a jeho manželka Winnie mávajú ľuďom po jeho prepustení z väzenia v Kapskom Meste. Foto: TASR/AP

Bratislava 1. februára (TASR) – Ku koncu apartheidu v Juhoafrickej republike (JAR) prispeli na začiatku 90. rokov 20. storočia dve zásadné udalosti: Prepustenie Nelsona Mandelu z väzenia, ku ktorému došlo 11. februára 1990, a zrušenie zákonov o apartheide, ktoré ohlásil juhoafrický prezident Frederik de Klerk v parlamente 1. februára 1991. V pondelok 1. februára uplynie 30 rokov od tohto prelomového rozhodnutia.Pojem apartheid označuje politický systém postavený na rasovej segregácii. Z právneho hľadiska je definovaný ako zločin páchaný v rámci inštitucionalizovaného režimu systematického útlaku a nadvlády jednej rasovej skupiny nad inou. Prvý raz tento výraz použil juhoafrický politik a vojak Jan Christiaan Smuts v roku 1917.Korene apartheidu ako politického systému na juhu Afriky siahajú práve do začiatku 20. storočia. Juhoafrická únia získala 31. mája 1910 autonómny štatút domínia v rámci britského impéria. Už Zákon o pôde domorodcov z roku 1913 výrazne obmedzil práva čiernych obyvateľov vlastniť pôdu.V roku 1931 sa Južná Afrika stala formálne nezávislým štátom. Keď po roku 1948 vyhrala voľby Národná strana, nová vládna moc výrazne posilnila rasovú segregáciu. Biela menšina získala absolútny vplyv nad černošskou väčšinou. Zákony delili obyvateľstvo na čierne, biele, zmiešané a ázijské. Černošskí obyvatelia nemali prístup do verejných priestorov a budov, reštaurácií, kín, nemocníc a dopravných prostriedkov určených pre bielu menšinu. Na časti územia krajiny vznikali tzv. bantustany s istou mierou samosprávy domorodých občanov.Pri protestoch černošských obyvateľov 21. marca 1960 v mestečku Sharpeville prišlo o život 69 účastníkov demonštrácií. V reakcii na túto udalosť boli zakázané strany Africký národný kongres (ANC) a Panafrický kongres reprezentujúce väčšinové obyvateľstvo.vyhlásil po týchto tragických udalostiach bojovník za ľudské práva a predstaviteľ ANC Nelson Mandela. Prvý raz bol odsúdený v roku 1962, druhýkrát, na doživotie, v roku 1964.Silnejúci medzinárodný tlak postupne nútil predstaviteľov JAR prijímať čiastkové ústupky – situácia v krajine sa však neupokojila ani po zmene ústavy, ktorá umožnila účasť sa na verejnom živote aj farebným a domorodým občanom.Zmenu priniesol až Frederik de Klerk, ktorý sa stal 20. septembra 1989 novým prezidentom JAR. Už 2. februára 1990 legalizoval ANC, ďalšie strany a 33 organizácií. Prisľúbil tiež prepustenie vodcu ANC Nelsona Mandelu — stalo sa tak 11. februára 1990.Ďalším krokom, ktorý de Klerk avizoval 1. februára 1991, bolo zrušenie zákonov, ktoré delili spoločnosť na bielych a farebných obyvateľov – predovšetkým išlo o zákony o pôde, zákon o skupinových územiach z roku 1966 (The Group Areas Act) a zákon o černošských spoločenstvách (The Black Communities Act) z roku 1984, ktorý zakotvil samostatné postavenie černošských mestských štvrtí.V zámeroch, ktoré de Klerk predniesol 1. februára 1991 v parlamente, išiel nad rámec dovtedajších očakávaní, keď avizoval aj zrušenie takých právnych noriem, ako bol Zákon o registrácii obyvateľstva (Population Registration Act) z roku 1950. Predstavil tiež plán, podľa ktorého sa mala zmeniť ústava krajiny.Úvodná časť transformácie spoločenských a politických pomerov v JAR sa zavŕšila v roku 1994, kedy sa konali prvé slobodné, demokratické a multirasové voľby. Zvíťazil v nich Africký národný kongres a Nelson Mandela sa 10. mája 1994 stal prvým černošským prezidentom v histórii JAR.Nová demokratická ústava, ktorá zrovnoprávnila všetky skupiny obyvateľstva, oficiálne vstúpila do platnosti 4. februára 1997. Nelson Mandela a Frederik Willem de Klerk za svoj podiel na zmenách v JAR a na zrušení apartheidu dostali v roku 1993 Nobelovu cenu za mier.