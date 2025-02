Pred 30 rokmi zatkli Kevina Mitnicka, najznámejšieho hackera

Washington 15. februára (TASR) - Už ako 12-ročný našiel spôsob, ako cestovať zadarmo autobusmi v Los Angeles. Postupne sa nabúral do desiatok spoločností a inštitúcií. Nevyužíval až tak IT znalosti ako sociálne inžinierstvo a dostal sa na zoznam najhľadanejších zločincov FBI. Dva a po roka unikal pred zákonom. Kevina Mitnicka, svetovo najznámejšieho hackera, zatkli ho pred 30 rokmi, 15. februára 1995. Po odsúdení a odpykaní si päťročnej väzby šíril na sklonku života kybernetickú osvetu.



Kevin Mitnick sa narodil v roku 1963 v Los Angeles, kde aj vyrastal. Bol pomerne samostatné a zvedavé dieťa. Už v dvanástich rokoch prišiel na spôsob, ako využívať mestskú hromadnú dopravu zadarmo. Rozhovorom s ochotným vodičom získal potrebné informácie, kde získať stroj na označovanie lístkov. Po prvý raz ako 12-ročný použil sociálne inžinierstvo - manipuláciu za účelom získať informácie. Neskôr našiel obľubu v zneužívaní nedostatkov v telefónnych systémoch.



Prvýkrát ho odsúdili ešte v roku 1988. Nabúral sa do systémov počítačovej spoločnosti Digital Equipment Corporation (DEC). Dostal rok odňatia slobody a trojročný dohľad po prepustení. Ešte pred vypršaním tohto trestu sa mu podarilo preniknúť do systémov telefónnej spoločnosti Pacific Bell. Následne sa dva a pol roka skrýval a dostal sa na zoznam najhľadanejších zločincov FBI.



Zadržali ho 15. februára 1995 a oficiálne ho odsúdili v roku 1999. Vo väzení strávil päť rokov, časť trestu si odpykal na samotke. Prepustili ho v roku 2000 a mal zakázané používať akékoľvek komunikačné technológie, no neskôr sa mu podarilo na súde zrušiť zákaz prístupu na internet.



Jeho zatknutie vzbudilo verejný záujem, vzniklo tiež hnutie s názvom "Free Kevin" bojujúce za jeho prepustenie. Keď sa následne v januári 2000 dostal z väzenia, začal písať knihy o kybernetickej bezpečnosti, pričom rozprával aj o svojom životnom príbehu.



Na slobode pokračoval v kariére hackera; tentoraz už ako "etický" hacker. Založil spoločnosť Mitnick Security Consulting, kde sa venoval IT konzultáciám. Podieľal sa na zvyšovaní bezpečnostného zabezpečenia mnohých firiem a inštitúcií. V roku 2011 sa stal spoluvlastníkom bezpečnostnej spoločnosti KnowBe4 a neskôr sa istý čas angažoval aj v spoločnosti Zimperium zameranej na mobilnú bezpečnosť.



Mitnick tvrdil, že hackingu sa nevenoval pre finančné obohatenie sa. Sám sa považoval skôr za "lovca trofejí" a z jeho strany išlo najmä o "výzvy". Rozsah jeho činnosti však prispel k tomu, že boli v USA aplikované nové zákony pre oblasť počítačovej kriminality.



Zomrel na rakovinu pankreasu 16. júla 2023.