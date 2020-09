Pred 40 rokmi došlo k teroristickému útoku na Oktoberfeste v Mníchove

Mníchov 26. septembra (TASR) – Čiernym písmom je v dejinách Oktoberfestu, na ktorý zavítajú ročne milióny návštevníkov, zapísaný rok 1980. Výbuch bomby na tomto - na svete najväčšom - pivnom festivale bol najhorším teroristickým útokom v povojnových dejinách Nemecka. O život prišlo 13 ľudí vrátane atentátnika a 221 návštevníkov bolo zranených, z toho 68 ťažko. Od tejto tragédie uplynie v sobotu 26. septembra 40 rokov.



Už od začiatku 19. storočia ožíva vždy na prelome septembra a októbra Terezina lúka (Theresienwiese) v Mníchove sviatkom piva. Tragédia, ktorá sa odohrala v roku 1980, nemá vo vyše 200-ročnej histórii Oktoberfestu obdobu.



Krátko pred zavretím brán sa ozvala 26. septembra 1980 o 22.20 h obrovská explózia. Pri hlavnom vchode v koši na papier vybuchla bomba, ktorá zabila 13 ľudí. Najmladšou obeťou bol šesťročný chlapček, najstaršia obeť mala 52 rokov.



Starosta Mníchova Erich Kiesl ešte v noci na 27. septembra rozhodol, že brány v poradí 146. ročníka Oktoberfestu sa nezatvoria: "Ani tento štát, ani toto mesto alebo jeho občania sa nenechajú vydierať teroristami. Zatvorenie by padlo vhod iba podlým zámerom atentátnikov. Preto musím tiež povedať: Život ide ďalej."



Vzápätí po tomto teroristickom čine vznikla 50-členná vyšetrovacia komisia. Po dvoch rokoch prišla k záveru, že podomácky vyrobenú trubkovú bombu umiestnil do odpadkového koša 21-ročný študent geológie, pravicový extrémista Gundolf Köhler. Podľa vyšetrovateľov to bol čudák, ktorý trpel neopätovanou láskou. Malo ísť o útok labilného jedinca.



Veľmi silne však rezonovali a nezodpovedané zostali otázky, či nemal atentátnik skutočne komplicov a teroristický čin nezosnovala organizovaná skupina. Aj preto, lebo napríklad vyšetrovatelia nespájali Gundolfa Köhlera s neonacistickou skupinou Wehrsportgruppe Hoffmann, hoci sa na ňou organizovaných akciách niekoľkokrát aktívne zúčastnil.



Po 34 rokoch od tragédie sa objavili noví svedkovia, a tak v roku 2014 polícia prípad bombového útoku na Oktoberfeste opäť otvorila. V rámci nového vyšetrovania Krajinský kriminálny úrad (LKA) v Bavorsku preveril 770 stôp a uskutočnil viac než 1000 výsluchov.



Nemecká prokuratúra 8. júla 2020 oznámila, že obnovené vyšetrovanie bolo ukončené a nové dôkazy podľa jej vyjadrení účasť spolupáchateľov nepotvrdili. Jedným dychom však pripomenula, že túto možnosť nemožno úplne vylúčiť.



Tento rok sa v poradí už 187. ročník Oktoberfestu, na ktorom očakávali organizátori účasť okolo šesť miliónov návštevníkov, kvôli koronavírusu neuskutočnil, a teda mníchovský starosta Dieter Reiter nemohol zvolať tradičné: "O'zapft is!" ("Je narazené!").



"Najväčšia a najkrajšia ľudová slávnosť na svete nebude," zvestoval už v apríli na tlačovej konferencii bavorský premiér Markus Söder, pričom dodal: "Riziko je príliš veľké," - čo platí dnes dvojnásobne.