Pred 40 rokmi sa uskutočnil legendárny charitatívny koncert Live Aid

Londýn/Bratislava 13. júla (TASR) - Ide o najznámejší a zrejme aj jeden z najveľkolepejších benefičných koncertov, ktorý sa kedy konal. Dnes (13. júla) uplynie od kultúrno-benefičného podujatia nazvaného Live Aid 40 rokov.



Jedného októbrového večera v roku 1984 sa hudobník Bob Geldof, frontman írskej skupiny The Boomtown Rats, zúčastnil v londýnskej štvrti Mayfair na uvedení knihy Petra Yorka, autora profilov najprivilegovanejších postáv britskej metropoly. Pred odchodom z večierka si však pozrel televízne správy stanice BBC a reportáž Michaela Buerka o katastrofálnom hladomore v Etiópii. Skrsla v ňom myšlienka.



Vtedy 33-ročný Geldof sa na tejto párty iba ťažko spamätával z toho, čo videl, a jednému z hostí povedal, že je „nevkusné, aby sme si za takýchto okolností vychutnávali šampanské“. Rozhodol sa preto spraviť niečo, čo aspoň trocha zmierni utrpenie ľudí v Afrike. Ako hudobník sa priklonil k plánu usporiadať veľkolepý benefičný koncert s účasťou hviezd svetového šoubiznisu. Spoluorganizátorom podujatia bol škótsky hudobník Midge Ure zo skupiny Ultravox.



Charitatívny koncert dostal pomenovanie Live Aid (vo voľnom preklade: Na pomoc životu) a rozhodlo sa, že sa bude konať súbežne v dvoch lokalitách - londýnskom Wembley Stadium a americkom John F. Kennedy Stadium vo Filadelfii. Termín podujatia bol stanovený na 13. júla 1985.



Na londýnskom koncerte sa zúčastnili interpreti ako Status Quo, Spandau Ballet, Elvis Costello, Nik Kershaw, Sade, Phil Collins, Paul Young, U2, Dire Straits, Queen, David Bowie, The Who, Elton John, Paul McCartney a ďalší.



Na filadelfskom pódiu sa predstavili Joan Baezová, Billy Ocean, Black Sabbath, Run-DMC, Judas Priest, Bryan Adams, The Beach Boys, Simple Minds, The Pretenders, Santana, Madonna, Tom Petty and the Heartbreakers, Kenny Loggins, The Cars, Neil Young, Eric Clapton, Led Zeppelin, Duran Duran, Mick Jagger či Bob Dylan.



Zaujímavosťou bolo, že Phil Collins sa zúčastnil na oboch šou - nadzvukovým dopravným lietadlom Concorde sa presunul z Británie do USA, pričom na palube stretol speváčku Cher a presvedčil ju, aby vo Filadelfii tiež vystúpila.



Akciu sprevádzalo vydanie dvoch benefičných piesní - Do They Know It's Christmas? (december 1984) a We Are the World (marec 1985). Prvú z nich napísali Bob Geldof a Midge Ure, druhú Michael Jackson a Lionel Richie za produkcie Quincyho Jonesa.



Koncert sa vysielal naživo do 110 krajín a vyzbieralo sa viac ako 127 miliónov dolárov. Geldof odcestoval do Etiópie, aby dohliadol na doručenie zásob nakúpených zo získaných prostriedkov.



Návštevnosť koncertu v Londýne bola 72.000 ľudí a vo Filadelfii 89.000 návštevníkov. Išlo o jedno z najväčších satelitných prepojení a televíznych vysielaní všetkých čias. Priamy prenos sledovali takmer dve miliardy divákov v 150 krajinách, čo predstavovalo približne 40 percent svetovej populácie.



Za najvýraznejší moment projektu sa všeobecne považuje vystúpenie anglickej rockovej skupiny Queen. Formácia odohrala set pozostávajúci z piesní Bohemian Rhapsody (úryvok), Radio Ga Ga, Ay-Oh (improvizácia), Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You a We Are the Champions. Spevák Freddie Mercury a gitarista Brian May neskôr zahrali akustickú skladbu Is This the World We Created...?