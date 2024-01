Pred 40 rokmi uviedla firma Apple na trh revolučný počítač Macintosh

Bratislava 24. januára (TASR) – Legendárny Forrest Gump v podaní Toma Hanksa v kultovom rovnomennom filme hovorí, ako mu jeho priateľ poručík Dan poradil investovať do "ovocinárskej firmy". V zábere vidieť obálku s logom nahryznutého jablka. Hoci vo filme režiséra Roberta Zemeckisa išlo o fikciu, aj tento drobný detail prezrádza, akou známou sa stala značka počítačov Apple Macintosh.



V stredu 24. januára uplynie 40 rokov, od začiatku ich predaja.



Práce na vývoji osobného počítača spoločnosti Apple sa datujú od roku 1979. Zamestnanec Jef Ruskin produkt pomenoval podľa svojej obľúbenej odrody jabĺk.



V tom čase vyrábala osobné počítače firma IBM. Spoločnosť Apple už prezentovala svoje prvé dva modely Apple I a Apple II, jej cieľom bolo vyvinúť dostupný počítač s ľahkým a voči užívateľovi priateľským ovládaním. Jeho súčasťou bola myš a grafické rozhranie. Práve to bola myšlienka zakladateľa spoločnosti Steva Jobsa, ktorý sa do nej vrátil v roku 1981 a ujal sa vedenia nového projektu.



Zmeniť sa muselo softvérové vybavenie, no výsledok bol veľmi pozitívny: Užívateľom grafické prostredie výrazne zjednodušilo prácu, namiesto zložitého vypisovania do tzv. príkazového riadku stačilo kliknúť s myšou na ikonu. Macintosh zaviedol pre užívateľov pracovnú plochu, zorganizoval informácie a súbory do zložiek a zaviedol kôš na vymazané súbory.



Cieľom spoločnosti bolo predať 50-tisíc výrobkov za prvých sto dní. Už za 74 dní bol tento cieľ splnený. K úspechu prispela nielen kvalita a inovatívnosť samotného počítača, ale aj masívna reklama, predovšetkým reklamný film, ktorý nakrútil režisér Ridley Scott. Odvysielal sa iba raz, zato v mimoriadne exponovanom čase finále Super Bowl.



Písal sa rok 1984 a reklama odkazuje na dystopický román "1984" Georgea Orwella. Samotný počítač sa v nej mihne len náznakovo. Napriek tomu sa podpísala pod masový úspech, ktorý vydláždil "jablkovým" počítačom cestu k zákazníkom.



Cena počítača v čase uvedenia bola vysoká a blížila sa k 2500 dolárom; po zohľadnení inflácie to prekračuje dnešných 5500 eur. Najmodernejší počítač tých čias mal 8-megaherzový procesor Motorola 68000, pamäť RAM s kapacitou 128 kB a čítačku na diskety. Jeho výhodou bola jednoduchá obsluha i zapojenie – stačilo vybrať zo škatule, pripojiť myš a monitor a zapojiť do elektrickej zásuvky.



Steve Jobs opustil spoločnosť opäť v roku 1985 a založil vlastnú firmu s názvom NeXT. Keď ju v roku 1996 prevzala spoločnosť Apple, Steve Jobs sa do nej nielen vrátil, ale ujal sa jej vedenia. V novembri 2007 Jobsa označil magazín Fortune za najvplyvnejšiu osobnosť vo svete podnikania. V apríli 2010 sa po piatykrát ocitol v rebríčku najvplyvnejších ľudí na svete amerického časopisu Time.



V auguste 2011 rezignoval na svoju funkciu hlavného výkonného riaditeľa spoločnosti Apple a 5. októbra v tom istom roku podľahol chorobe.



Hoci nie všetky obdobia boli pre spoločnosť Apple úspešné, jej prvý ikonický produkt Macintosh svojou premiérou vytýčil cestu vo vývoji osobných počítačov. Ak by bol Forrest Gump reálnym investorom, jeho vklad by sa mu nepochybne mnohonásobne vrátil.











Zdroj: letemsvetemapplem.eu