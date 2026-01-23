< sekcia Zahraničie
Pred 40 rokmi uviedli prvých členov do Rokenrolovej siene slávy
Nadáciu siene založili v roku 1983.
Autor TASR
New York/Bratislava 23. januára (TASR) - Byť v Rokenrolovej sieni slávy znamená pre väčšinu zainteresovaných vyjadrenie pocty za kariéru v muzikantskej oblasti od rokenrolovej éry. Teda zďaleka nejde len o rockovú produkciu, ak sa výrazom rock nedefinuje takmer celý hudobný priemysel, teda napríklad aj tvorba Joni Mitchellovej, Toma Waitsa, Michaela Jacksona, Madonny, Kate Bushovej, či skupín ABBA, alebo Depeche Mode.
Laurátov oznamujú už 40 rokov a 23. januára 1986 to ako prví boli Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, Everly Brothers (Don a Phil), Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard a Elvis Presley.
Nadáciu siene založili v roku 1983. Za svoj cieľ si vytýčila „uchovávať a ochraňovať historické dokumenty, nahrávky a artefakty spojené s dejinami rokenrolu“. Pri jej zrode stála malá skupina vplyvných ľudí z hudobného priemyslu na čele so zakladateľom a vtedajším šéfom hudobného vydavateľstva Atlantic Records Ahmetom Ertegunom a Jannom Wennerom, vydavateľom časopisu Rolling Stone.
Keď nadácia začala v roku 1986 uvádzať umelcov do Siene slávy, stále nemala sídlo. Komisia zvažovala niekoľko amerických miest vrátane Philadelphie, Clevelandu, Memphisu, Detroitu, Cincinnati či New Yorku. Napokon voľba padla na Cleveland. Radnica sľúbila na vybudovanie Siene slávy 65 miliónov dolárov a nadácia si mesto vybrala aj preto, že odtiaľ pochádzal dídžej Alan Freed, ktorý termín rokenrol spopularizoval.
Pôsobivá geometrická budova Siene slávy a múzea bola otvorená v Clevelande na brehu Erijského jazera v polovici 90. rokov. Slávnostnú pásku prestrihla za prítomnosti takmer desaťtisícového davu okrem iných aj vdova po Johnovi Lennonovi Yoko Ono. Už o deň neskôr sa na vedľajšom štadióne uskutočnil veľkolepý koncert s hviezdami ako Bob Dylan, Johnny Cash, Aretha Franklinová, James Brown, Bon Jovi, Sheryl Crowová či Iggy Pop. Prizeralo sa 65-tisícové publikum. Celková plocha presklenej budovy, ktorú navrhol známy čínsko-americký architekt I. M. Pei, má takmer 14.000 metrov štvorcových a stála 84 miliónov dolárov.
Okrem Siene slávy zariadenie zahŕňa expozície, ktoré čerpajú z rozsiahlych zbierok artefaktov múzea, a skúmajú rokovú hudbu, jej pôvod a vplyv cez prizmu žánru, geografie, módy a biografie, ako aj sociálnej, kultúrnej a politickej histórie. Medzi typické artefakty patria nástroje slávnych hudobníkov, javiskové oblečenie a rekvizity, návrhy textov piesní, korešpondencia, originálne obaly albumov, letáky, plagáty a fotografie. Múzeum má aj rozsiahlu výskumnú knižnicu a archív, ponúka vzdelávacie aktivity a organizuje konferencie či sympóziá.
O širších nomináciách do siene slávy rozhoduje nominačný výbor, ktorí tvoria členovia siene, ďalší vplyvní umelci, historici, novinári a zástupcovia hudobného priemyslu. Spoločne zostavujú hlasovací zoznam s kandidátmi, ktorí spĺňajú podmienky nominácie v danom roku, najmä musí ubehnúť 25 rokov od prvého zmluvného vydania jeho diela. Zároveň musí nominant zapadať do kritérií hudobnej výnimočnosti a šírky dosah.
Laureátov potom vyberie viac ako 1200-členný medzinárodný hlasovací zbor zložený z viac než 1200 už uvedených členov a do úvahy berie aj súhrnný percentuálny výsledok každoročného online hlasovania fanúšikov. Každý rok sa do hlavnej kategórie Siene slávy dostane v priemere päť až sedem hudobníkov či skupín. Nie každý pokladá uvedenie do Rokenrolovej siene slávy za veľkú poctu, niektorí sa od nej dištancujú a neprikladajú jej relevantnosť, práve vzhľadom na spôsob výberu.
Niekoľko interpretov bolo uvedených viackrát, zvyčajne ako členovia skupiny a neskôr ako sóloví umelci. V súčasnosti je v Sieni slávy v hlavnej hudobnej kategórii zapísaných viac než 250 sólových hudobníkov alebo kapiel a zhruba stovka mien vo vedľajších kategóriách. Slávnostné vyhlasovanie laureátov sa dosiaľ konalo väčšinou v New Yorku.
Vlani sa slávnosť konala v Los Angeles a do hlavnej kategórie siene prijali tento súbor umelcov a telies - Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauperová, OutKast, Soundgarden s The White Stripes.
