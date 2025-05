Pred 40 rokmi zachvátil štadión v Bradforde požiar, zahynulo 56 ľudí

Bradford/Bratislava 10. mája (TASR) - V nedeľu 11. mája uplynie 40 rokov od toho, ako na futbalovom štadióne Valley Parade v anglickom Bradforde vypukol požiar, pri ktorom zahynulo 56 ľudí a ďalších 265 sa zranilo.



Tragická udalosť sa odohrala 11. mája 1985 počas zápasu tretej najvyššej anglickej súťaže medzi domácim tímom Bradford City a klubom Lincoln City. Išlo o posledný zápas v sezóne pre domáci Bradford, ktorý už mal isté celkové prvenstvo a postup do II. ligy. Na štadióne bolo viac ako 11.000 jeho fanúšikov, ktorí sa tešili na pozápasové oslavy. Zápas sa aj začal malou slávnosťou, keď domáci tím dostal víťaznú trofej za triumf vo vtedajšej III. divízii. Rozhodca však musel duel približne v 40. minúte za bezgólového stavu prerušiť, lebo na hlavnej drevenej tribúne vypukol požiar.



Príčinou požiaru, ktorý si všimol televízny komentátor John Helm, bola zrejme dohorievajúca cigareta, ktorá jednému z divákov prepadla v podlahe na hromadu smetí pod hlavnou drevenou tribúnou štadióna Valley Parade. Trvalo len štyri minúty, kým plamene zachvátili celú tribúnu, na ktorej bolo okolo 3000 fanúšikov.



Drevená konštrukcia vzplanula tak rýchlo aj pre veterné počasie. Diváci sa v panike pokúšali utiecť, ale väčšina východov bola zatvorená. Chýbali usporiadatelia, ktorí by ich otvorili a pre obavy z vandalizmu neboli v blízkosti ani hasiace prístroje.



Hasiči síce prišli za niekoľko minút, ale to už bola tribúna úplne v plameňoch. Niekoľko obetí nestihlo ani opustiť sedadlo, lebo na nich spadli časti horiacej strechy tribúny. Fanúšikovia sa zachraňovali útekom na trávnik.



Tragédia si vyžiadala celkovo 56 ľudských životov a 265 zranených. Väčšina mŕtvych – 54 - bola z fanúšikovských radov Bradfordu, dvaja patrili do tábora Lincoln City. Jednou z obetí bol aj bývalý predseda klubu Bradford City Sam Firth, ktorý mal v tom čase 86 rokov.



Nešťastie viedlo k uzavretiu mnohých štadiónov s drevenými tribúnami a k novým bezpečnostným predpisom na futbale v Spojenom kráľovstve. Štadión vo Valley Parade opäť otvorili po rekonštrukcii 14. decembra 1986 priateľským zápasom, v ktorom klub Bradford City zdolal England XI 2:1.