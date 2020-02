Pred 5 rokmi bol na Veľkom moskovskom moste zabitý Boris Nemcov

Moskva 27. februára (TASR) - Pred piatimi rokmi, 27. februára 2015, bol ruský opozičný politik Boris Jefimovič Nemcov zavraždený na Veľkom moskovskom moste neďaleko Kremľa, keď sa v spoločnosti istej ukrajinskej občianky vracal do svojho bytu na ulici Boľšaja Ordynka. Politika zasiahol útočník štyrikrát do chrbta z okoloidúceho auta, celkovo vystrelil na neho osem nábojov. Spoločníčka vyviazla bez zranení.



Pražské námestie Pod kaštany, na ktorom sídli ruské veľvyslanectvo v Česku, sa premenuje na námestie Borisa Nemcova. Pomenovanie po zavraždenom ruskom opozičnom politikovi 24. februára tohto roku schválila na návrh primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) rada českého hlavného mesta. Priestranstvá pred ruskými veľvyslanectvami pomenovali po Nemcovovi aj vo Washingtone a Vilniuse, a to ešte vo februári, resp. auguste 2018.



Boris Jefimovič Nemcov sa narodil 9. októbra 1959 v Soči. Od roku 1967 žil v meste Gorkij (v súčasnosti Nižný Novgorod). V roku 1981 absolvoval rádiofyzikálnu fakultu Lobačevského Gorkovskej štátnej univerzity. V roku 1985 obhájil dizeratačnú prácu a získal vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied. Do roku 1990 pracoval ako vedecký pracovník Gorkovského vedeckého a výskumného ústavu rádiofyziky.



V roku 1990 bol Nemcov zvolený za poslanca Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky (RSFSR) a stal sa členom jej Najvyššieho sovietu. V septembri 1991 bol vymenovaný za predstaviteľa ruského prezidenta v Nižnonovgorodskej oblasti a v decembri toho istého roku za jej gubernátora, pričom funkciu zastával do roku 1997. Podpredsedom vlády Ruskej federácie bol v rokoch 1997 a 1998, poslancom v rokoch 1991 - 1993. Istý čas sa o Nemcovovi hovorilo ako o možnom nástupcovi prezidenta Borisa Jeľcina. Neskôr sa Nemcov stal kritikom režimu prezidenta Vladimira Putina.



Počas prvej čečenskej vojny (december 1994 - august 1996) Nemcov po tom, ako počas útoku na Groznyj zomreli mnohí vojaci, zaujal rozhodný a otvorený protivojnový postoj. Podľa portálu kavkaz-uzel.eu sa vtedy dostal do najostrejšieho konfliktu s prezidentom Jeľcinom.



Niekoľko hodín pred smrťou vystúpil Nemcov v nezávislej rozhlasovej stanici Echo Moskvy a obvinil prezidenta Putina zo "zavlečenia krajiny do krízy, a to svojou šialenou, agresívnou a vražednou politikou vojny proti Ukrajine". Podľa kolegov z ruskej opozície Nemcov v poslednom čase života pracoval na dokumente určenom pre ruskú verejnosť, v ktorom chcel odhaliť údajné dôkazy o priamej účasti Moskvy v ukrajinskom konflikte.



Na rozlúčku so zavraždeným opozičným politikom pred Sacharovovým centrom v Moskve prišli 3. marca 2015 tisíce ľudí s kvetmi a sviečkami. Pohreb sa uskutočnil v ten istý deň na Trojekurovskom cintoríne. Okrem príbuzných a priateľov Nemcova sa na rozlúčke zúčastnili aj zahraniční hodnostári vrátane britského expremiéra Johna Majora či amerického veľvyslanca v Moskve Johna Teffta. Prítomní boli aj ruský expremiér a opozičný líder Michail Kasianov a vtedajší vicepremiéri Sergej Prichoďko a Arkadij Dvorkovič.



Vyšetrujúce orgány považovali za najpravdepodobnejší motív vraždy Nemcova jeho urážku moslimov. Nemcov sa jej mal dopustiť, keď sa verejne zastal autorov karikatúr proroka Mohameda vo francúzskom satirickom týždenníku Charlie Hebdo, ktorého redakcia sa 7. januára 2015 stala terčom teroristického útoku vykonaného dvoma maskovanými mužmi. Pri útoku zahynulo 12 ľudí, ďalších 11 utrpelo zranenia. Podľa výpovedí Zaur Dadajev a Anzor Gubašev svoje rozhodnutie zavraždiť Nemcova objasnili "osobnou nenávisťou k politikovi".



Verdikt poroty moskovského súdu z júna 2017 znel: Nemcova zastrelil Zaur Dadajev, bývalý príslušník bezpečnostných síl čečenského vodcu Ramzana Kadyrova. Štyroch ďalších účastníkov vraždy - bratov Anzora a Šadida Gubaševovcov, Chamzata Bachajeva a Temirlana Eskerchanova - uznala za vinných z účasti na vražde. Dadajev bol odsúdený na 20 rokov vo väzenskom tábore s najvyšším stupňom stráženia. Štyri ďalší vinníci dostali tresty od 11 do 19 rokov.



Podľa sudcu prokuratúra preukázala, že pätica prijala koncom septembra 2014 objednávku na vraždu Nemcova za odmenu 15 miliónov rubľov (približne 212.000 eur). Sudca dodal, že objednávateľ "je na slobode".



Prívrženci zavraždeného politika sú presvedčení, že vražda súvisí s Nemcovovou politickou činnosťou, kritikou prezidenta Putina či zasahovania Ruska do vývoja na Ukrajine.