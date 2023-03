Pred 50 rokmi kráľovná Alžbeta II. otvorila súčasný Londýnsky most

Londýn/Bratislava 17. marca (TASR) - V piatok 17. marca uplynie 50 rokov od otvorenia súčasného Londýnskeho mosta (London Bridge). Most v hlavnom meste Spojeného kráľovstva, ktorý spája centrum Londýna s južným nábrežím rieky Temža, slávnostne otvorila britská kráľovná Alžbeta II. 17. marca 1973.



Súčasný most je pokračovaním dlhej histórie Londýnskeho mosta, ktorého dejiny siahajú až do rímskych čias. Do otvorenia pôvodného Westminsterského mosta (Westminster Bridge) v roku 1750, bol Londýnsky most jediným prepojením Temže v Londýne.



Prvý most, ktorý bol drevený, postavili Rimania okolo roku 46 nášho letopočtu. Ten v roku 1013 zhorel a na jeho pozostatkoch začali v roku 1176 stavať kamenný most, ktorý dokončili v roku 1209. Tento takzvaný Starý londýnsky most (Old London Bridge) obyvatelia Londýna využívali viac ako 600 rokov.



V roku 1799 vyhlásila londýnska mestská rada súťaž na návrh nového mosta, ktorý by nahradil most postavený ešte stredoveku. Rozhodovalo sa medzi návrhom Thomasa Telforda, ktorého most mal mať jeden oblúk a návrhom Johna Rennieho, ktorý navrhol most s piatimi oblúkmi. Mestská rada sa napokon rozhodla pre Rennieho most s dĺžkou 283 metrov a šírkou 15 metrov. S výstavbou mosta začali v roku 1824 a za účasti britského kráľa Viliama IV. ho slávnostne otvorili 1. augusta 1831.



Ani tento most postupne nestačil pokryť potreby rýchlo sa rozvíjajúcej metropoly. Londýnska mestská rada preto ponúkla most v roku 1967 na predaj a v roku 1968 most za takmer 2,5 milióna amerických dolárov odkúpil americký podnikateľ Robert Paxton McCulloch. Most následne rozobrali a znovu postavili v americkom meste Lake Havasu City v štáte Arizona.



Dnešný Londýnsky most stavali na základe návrhu britského architekta Williama Grahama Holforda v rokov 1967 - 1972 a slávnostne ho za prítomnosti britskej kráľovnej Alžbety II. otvorili 17. marca 1973. Most stojí na pôvodnom mieste ako jeho predchodca od Johna Rennieho. Celkovo je dlhý 288 metrov a tvoria ho tri oblúky z predpätného betónu, čo je betón s vloženou oceľovou výstužou v umelo napätom stave. Náklady na výstavbu sa vyšplhali na štyri milióny libier.



V roku 1984 most výrazne pri náraze poškodila britská vojenská loď HMS Jupiter. Pri príležitosti 20. výročia od tejto udalosti v roku 2004 bol nielen Londýnsky most, ale aj iné mosty osvetlené červeným osvetlením. Nočné osvetlenie ostalo na Londýnskom moste aj po pietnej spomienke.



Most sa často objavuje vo filmových dokumentoch, na fotkách v tlači, ale aj v hraných filmoch ako napríklad v snímke z roku 2002 About a Boy, v ktorom hlavnú úlohu stvárnil svetoznámy britský herec Hugh Grant. V júni 2017 sa na moste odohral teroristický útok, keď trojica útočníkov vrazila dodávkou do chodcov.







