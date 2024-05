Pred 50 rokmi predstavil Ernő Rubik slávny hlavolam, Rubikovu kocku

Budapešť/Bratislava 19. mája (TASR) - Bola najpredávanejšou hračkou v dejinách ľudstva. Maďarského sochára, architekta, dizajnéra a vynálezcu Ernő Rubika preslávil po celom svete jeden z najslávnejších hlavolamov nesúci jeho meno - Rubikova kocka. V 70. a 80. rokoch minulého storočia sa vyrábala v miliónových sériách. Deň narodenia jej vynálezcu (13. júl) sa stal Medzinárodným dňom hlavolamov a rébusov.



V nedeľu 19. mája uplynie 50 rokov odvtedy, kedy v tom čase 30-ročný Ernő Rubik predstavil svetu svoju hračku. Stalo sa tak 19. mája 1974.



Ide o kocku s farebnými políčkami a pohyblivým mechanizmom, ktorý ich otáča. Rubik vytvoril prvú kocku ako pomôcku pre svojich študentov. Krátko po tom ju chcel mať každý. Rodák z Budapešti si ju dal v roku 1975 patentovať a odvtedy sa stala nesmrteľnou. Jej výroba sa spustila v maďarskej Politechnike.



Na svetový trh sa magická kocka dostala v roku 1980. Postupne si získala obrovskú popularitu, keď šesťfarebnú hračku držal v rukách každý siedmy človek na Zemi. Inšpirovala vznik mnohých popových videí, filmov, dokumentov a má aj svoje majstrovstvá sveta v rýchlosti skladania.



Rubikova kocka sa dostala dokonca aj do Oxfordského slovníka anglického jazyka (Rubik's Cube).



Jeden z najznámejších tvorcov hlavolamov Ernő Rubik sa narodil 13. júla 1944 v Budapešti v rodine leteckého inžiniera a spisovateľky. Vyštudoval architektúru a dizajnérstvo interiérov na Technickej univerzite v Budapešti, kde promoval v roku 1967. V rokoch 1971 - 1975 pracoval ako architekt na Univerzite umeleckého priemyslu a dizajnu v Budapešti. Študentom prednášal o možnostiach kombinovania tvarov i častí a učil ich vnímať geometriu priestorovo.



Už v tom čase sa zamýšľal nad vytvorením priestorového hlavolamu, na ktorom by zužitkoval svoje znalosti. Dotyčným mechanickým hlavolamom sa napokon v roku 1974 stala kocka pozostávajúca z rôznofarebných menších kociek pričom cieľom je, aby v zloženom stave mala každú veľkú stranu jednofarebnú.



Štandardne má kocka 3x3x3 menších kociek. Rubik kocku patentoval pod názvom Magická kocka 30. januára 1975 pod číslom HU170062. Dostupné sú aj iné varianty kocky - 2x2x2, 4x4x4 (nazývaná aj Rubikova pomsta) či 5x5x5. Vo vnútri kocky je mechanizmus umožňujúci ľubovoľnú vrstvu deviatich menších kociek otočiť.



V roku 1979 predstavili kocku na veľtrhu v Norimbergu, ale bez úspechu. Zlom nastal o rok neskôr, po jej prezentácii v Londýne, Paríži a New Yorku. Odborník na hračky maďarsko-židovského pôvodu Tom Kremer (1930 - 2017) predvídal obchodný potenciál kocky a podieľal sa na rokovaniach o podpisovaní licenčných zmlúv i predaji.



V 80. rokoch 20. storočia sa Rubikova kocka stala celosvetovým hitom, keď sa jej predalo vyše 100 miliónov kusov. Už 5. júna 1982 sa v Budapešti konali prvé majstrovstvá sveta v rýchlosti skladania Rubikovej kocky. V hlavnom meste Maďarska vtedy súťažilo 19 ´pretekárov´ - najrýchlejší bol Američan Minh Thai, ktorý ju zložil za 22,95 sekundy. Rekord v skladaní drží v súčasnosti Číňan Tu Jü-šeng. V novembri 2018 zložil Rubikovu kocku 3x3x3 za 3,47 sekundy.



Vynálezca magickej kocky Ernő Rubik je držiteľom viacerých maďarských aj zahraničných ocenení.