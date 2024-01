Pred 50 rokmi sa narodili šestorčatá, súrodenci Rosenkowitzovci

Kapské Mesto/Bratislava 11. januára (TASR) - Za prvé šestorčatá, ktoré sa narodili živé a zdravé, sa považujú súrodenci Rosenkowitzovci. Vo štvrtok 11. januára uplynie od ich narodenia 50 rokov.



Narodenie troch chlapcov a troch dievčat 11. januára 1974 v juhoafrickom Kapskom Meste vyvolalo pozornosť na celom svete. Ich rodičmi boli Susan Wilsonová a Colin Rosenkowitz, pričom už mali dve deti. Plánovali ďalšie, ale Susan nemohla štyri roky otehotnieť. Podrobila sa hormonálnej liečbe v dôsledku čoho napokon čakala až šesť detí.



"Je zaujímavé, že už v tom čase mali v Kapskom meste k dispozícií ultrazvuk, takže vedeli, že môžu očakávať viacplodovú tehotnosť. Avšak ultrazvukové prístroje v tom čase mali iba nízku rozlišovaciu schopnosť, takže predpokladali, že sú v maternici maximálne štyri plody. Mimochodom, aj v súčasnosti pri viac ako troch plodoch býva presný odhad počtu plodov v maternici v neskoršom štádiu tehotnosti veľmi problematický, pretože nie je možné zobraziť naraz napríklad hlavičky plodov a spočítať ich. Pôrod uskutočnili cisárskym rezom v 36. týždni tehotnosti. Narodili sa plody vážiace 1260 - 2080 gramov. Stav matky bol počas operácie nekomplikovaný, deti po pôrode hneď plakali, neskôr však potrebovali zvýšenú intenzívnu starostlivosť," uviedol pre TASR profesor, MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH, súčasný prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Nemocnice Ružinov v Bratislave.



Päť väčších detí podľa neho bolo po siedmich dňoch už na bežnom oddelení a kŕmené fľašou. Najmenšie dieťa ostalo v inkubátore tri týždne, potom ho v dobrom stave prepustili.



Záhumenský však zdôraznil, že ľudská maternica je jednoznačne prispôsobená iba na jednoplodovú graviditu. Už dvojčatá prinášajú výrazne vyššie riziko rôznych závažných komplikácií. Čím je plodov v maternici viac, tým stúpa aj riziko celoživotných následkov pre plody, napríklad riziko detskej mozgovej obrny.



"Tento prípad z Juhoafrickej republiky, nie je výnimočný tým, že došlo k oplodneniu naraz u 6 vajíčok, pretože postihnutá žena bola liečená pre vynechanie menštruácie liekmi na vyvolanie ovulácie v pomerne vysokých dávkach. Tieto lieky výrazne zvyšujú riziko tzv. polyovulácie, teda spôsobujú dozretie viacerých vajíčok naraz. Ak má žena v tom čase pohlavný styk je pravdepodobné, že dôjde k oplodneniu viac ako jedného vajíčka naraz. Raritné na tomto prípade je hlavne to, že plody prežili až do 36. týždňa a po pôrode sa dobre adaptovali," zdôraznil Záhumenský.



Aj preto podľa neho v súčasnosti platí, že pri liečbe neplodnosti sa považuje viacplodová gravidita skôr za neúspech, než úspech liečby. Preto sa napríklad už neodporúča pri umelom oplodnení vkladať do maternice viac ako jeden zárodok. Z tohto prípadu sa možno podľa Záhumenského poučiť predovšetkým v tom, že liečba poruchy ovulácie by sa mala riadiť istými pravidlami tak, aby sa zabránilo podobným prípadom.



V tejto súvislosti priblížil jeden z vážnych prípadov, ktorý riešili v nemocnici v bratislavskom Ružinove. Išlo o ženu, ktorej bola podávaná hormonálna liečba na vyvolanie ovulácie. Táto liečba má okrem rizika viacpočetnej tehotnosti aj isté riziko vzniku tzv. hyperstimulačného syndrómu, kedy začnú postihnuté vaječníky nadmerne produkovať rôzne látky, ktoré vyvolávajú hromadenie tekutiny v bruchu a pľúcach, poruchy močenia, poruchy zrážania a môže dôjsť až k šoku a úmrtiu ženy.



Pacientku hospitalizovali so závažným hyperstimulačným syndrómom, pričom jej v maternici objavili sedem plodov. Zakrátko ju museli pre bolesti brucha operovať a pri operácii zistili, že ďalší ôsmy zárodok bol vo vajcovode. Pacientka mala ešte počas tehotnosti niekoľko veľmi závažných komplikácií, nakoniec však v spolupráci s pražským Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) úspešne donosila a porodila dva zdravé plody.



V roku 1989 sa Susan a Colin rozviedli, pričom Colin prevzal výhradnú starostlivosť o všetkých osem detí. V dospelosti sa šestorčatá roztrúsili po celom svete, presťahovali sa do Írska, Spojeného kráľovstva či USA. Druhé najstaršie šestorčatá prišli podľa Spoločnosti pre viacnásobné pôrody so sídlom v Británii na svet v novembri 1983.



"Viem o pätorčatách v Českej republike, ktoré boli raritné predovšetkým tým, že vznikli u ženy bez podávania hormonálnej liečby pred otehotnením. Osud mamičky sledovala celá Česká republika a v ÚPMD sa cisárskym rezom narodili štyria chlapci a jedno dievčatko. Pokiaľ viem, dvaja chlapci z toho boli dokonca jednovaječní. Boli to prvé pätorčatá v Českej republike," pripomenul pre TASR Záhumneský ešte výnimočný prípad z Česka.







