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Pred 50 rokmi sa Stallone postavou Rockyho preboxoval na vrchol
Na snímke sa Stallone podieľal scenáristicky a stvárnil aj hlavnú postavu.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Box nie je iba šport, skrývajú sa za ním aj silné ľudské osudy. Nie je to len fyzicky súboj, ale aj spôsob mentálneho rozvoja. Box sa stal aj výraznou súčasťou populárnej kultúry.
Jeden z aktérov, ktorý ukázal, že nejde iba o krvavý šport, bol americký herec, producent, scenárista a dnes už symbol akčných filmov Sylvester Stallone. Pred 50 rokmi odpriemiéroval film Rocky, príbeh o skrachovanom boxerovi menom Rocky Balboa, ktorý dostal druhú šancu k naplneniu „amerického sna“.
Na snímke sa Stallone podieľal scenáristicky a stvárnil aj hlavnú postavu. Oscarová snímka a postava Rockyho, ľaváka prezývaného „Taliansky žrebec“, urobila z dovtedy neznámeho herca jednu z hollywoodskych hviezd.
Obdobie pred vznikom filmu nepatrilo k najlepším kapitolám v jeho živote. Stalloneho mal za sebou niekoľko filmových úloh, ale tie mali ďaleko od úspechu. Bol takmer na mizine, keď v roku 1975 sledoval boxersky súboj medzi majstrom sveta Muhammadom Alim a outsiderom Chuckom Wepnerom. Ten však dokázal v ringu vzdorovať 15. kôl, čo Stalloneho nadchlo. Vo Wepnerovi našiel hrdinu vlastného príbehu.
Scenár napísal za niekoľko dni, ale oveľa dlhšie trvalo nájsť producentov. Po neľahkom hľadaní sa mu ozvali Irwin Winkler a Robert Chartoff zo štúdia United Artists. Tí chceli scenár od neho odkúpiť za 100.000 dolárov a rolu Rockyho zveriť Robertovi Redfordovi či Burtovi Reynoldsovi. Boxera chcel však stvárniť Stallone, a tak ich ponuku najprv neprijal.
Napokon sa však dohodli a mohlo sa začať nakrúcanie. Štúdio vyčlenilo necelý milión dolárov a réžiou poverilo Johna G. Avildsena. Ten snímku odohrávajúcu sa vo Philadelfii nakrútil za 28 dní. Okrem Stalloneho sa vo filme predstavila Talia Shireová ako Rockyho partnerka Adrien, Burt Yong sa ujal roly Paulieho, jej brata a Rockyho priateľa a Carl Weathers si zahral majstra sveta Apollo Creeda, Rockyho vyzývateľa.
Ten dovtedy žil na okraji, boxoval v malých zapadnutých kluboch za pár dolárov a na živobytie si zarábal vymáhaním dlhov pre miestneho úžerníka. Na druhej strane bohatý Creed plánoval veľký exhibičný zápas, ale jeho súper sa zranil, preto sa rozhodol dať šancu neznámemu miestnemu boxerovi. Vyberal si Rockyho pre jeho prezývku „Taliansky žrebec“.
Rocky sa šance chopí a pod vedením trénera Mickeyho v podaní Burgessa Mereditha tvrdo trénuje. Boxuje v mraziarni do zamrznutých kusov hovädzieho mäsa či vybieha na 72 kamenných schodov vedúcich k Philadephskému múzea umenia. Schodisko sa po premiére filmu stalo turistickou atrakciou s neoficiálnym pomenovaním Rockyho schody. Rockymu sa v zápase podarí Creedovi vzdorovať celých 15 kôl a aj keď prehrá na body, stane sa hrdinom.
Film mal premiéru 20. novembra 1976 a pôvodne nízkorozpočtová snímka zarobila celosvetovo viac ako 220 miliónov dolárov a stala sa najziskovejším filmom roka 1976. Deväťkrát ju nominovali na Oscara, príčom získala tri - za najlepší film, réžiu a strih. Stallone získal nomináciu na Oscara za scenár a v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe.
Film sa dočkal aj pokračovaní, v ktorých boxera stvárnil opäť Stallone a na snímkach Rocky II. (1979), Rocky III. (1982) a Rocky IV. (1985) sa podieľal nielen scenáristicky, ale aj režisérsky. Piate pokračovanie Rocky V. režíroval Avildsen, ale o scenár sa opäť postaral Stallone. Sériu uzatvára snímka Rocky Balboa (2006), ktorú režíroval Stallone a napísal aj scenár.
Jeden z aktérov, ktorý ukázal, že nejde iba o krvavý šport, bol americký herec, producent, scenárista a dnes už symbol akčných filmov Sylvester Stallone. Pred 50 rokmi odpriemiéroval film Rocky, príbeh o skrachovanom boxerovi menom Rocky Balboa, ktorý dostal druhú šancu k naplneniu „amerického sna“.
Na snímke sa Stallone podieľal scenáristicky a stvárnil aj hlavnú postavu. Oscarová snímka a postava Rockyho, ľaváka prezývaného „Taliansky žrebec“, urobila z dovtedy neznámeho herca jednu z hollywoodskych hviezd.
Obdobie pred vznikom filmu nepatrilo k najlepším kapitolám v jeho živote. Stalloneho mal za sebou niekoľko filmových úloh, ale tie mali ďaleko od úspechu. Bol takmer na mizine, keď v roku 1975 sledoval boxersky súboj medzi majstrom sveta Muhammadom Alim a outsiderom Chuckom Wepnerom. Ten však dokázal v ringu vzdorovať 15. kôl, čo Stalloneho nadchlo. Vo Wepnerovi našiel hrdinu vlastného príbehu.
Scenár napísal za niekoľko dni, ale oveľa dlhšie trvalo nájsť producentov. Po neľahkom hľadaní sa mu ozvali Irwin Winkler a Robert Chartoff zo štúdia United Artists. Tí chceli scenár od neho odkúpiť za 100.000 dolárov a rolu Rockyho zveriť Robertovi Redfordovi či Burtovi Reynoldsovi. Boxera chcel však stvárniť Stallone, a tak ich ponuku najprv neprijal.
Napokon sa však dohodli a mohlo sa začať nakrúcanie. Štúdio vyčlenilo necelý milión dolárov a réžiou poverilo Johna G. Avildsena. Ten snímku odohrávajúcu sa vo Philadelfii nakrútil za 28 dní. Okrem Stalloneho sa vo filme predstavila Talia Shireová ako Rockyho partnerka Adrien, Burt Yong sa ujal roly Paulieho, jej brata a Rockyho priateľa a Carl Weathers si zahral majstra sveta Apollo Creeda, Rockyho vyzývateľa.
Ten dovtedy žil na okraji, boxoval v malých zapadnutých kluboch za pár dolárov a na živobytie si zarábal vymáhaním dlhov pre miestneho úžerníka. Na druhej strane bohatý Creed plánoval veľký exhibičný zápas, ale jeho súper sa zranil, preto sa rozhodol dať šancu neznámemu miestnemu boxerovi. Vyberal si Rockyho pre jeho prezývku „Taliansky žrebec“.
Rocky sa šance chopí a pod vedením trénera Mickeyho v podaní Burgessa Mereditha tvrdo trénuje. Boxuje v mraziarni do zamrznutých kusov hovädzieho mäsa či vybieha na 72 kamenných schodov vedúcich k Philadephskému múzea umenia. Schodisko sa po premiére filmu stalo turistickou atrakciou s neoficiálnym pomenovaním Rockyho schody. Rockymu sa v zápase podarí Creedovi vzdorovať celých 15 kôl a aj keď prehrá na body, stane sa hrdinom.
Film mal premiéru 20. novembra 1976 a pôvodne nízkorozpočtová snímka zarobila celosvetovo viac ako 220 miliónov dolárov a stala sa najziskovejším filmom roka 1976. Deväťkrát ju nominovali na Oscara, príčom získala tri - za najlepší film, réžiu a strih. Stallone získal nomináciu na Oscara za scenár a v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe.
Film sa dočkal aj pokračovaní, v ktorých boxera stvárnil opäť Stallone a na snímkach Rocky II. (1979), Rocky III. (1982) a Rocky IV. (1985) sa podieľal nielen scenáristicky, ale aj režisérsky. Piate pokračovanie Rocky V. režíroval Avildsen, ale o scenár sa opäť postaral Stallone. Sériu uzatvára snímka Rocky Balboa (2006), ktorú režíroval Stallone a napísal aj scenár.