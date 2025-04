Pred 50 rokmi vznikol Microsoft, tvorca operačného systému Windows

Albuquerque/Bratislava 4. apríla (TASR) – Microsoft je jednou z najznámejších a najhodnotnejších spoločností súčasnosti – v roku 2023 dosiahla tržby viac ako 211 miliárd amerických dolárov, kým trhová hodnota jej akcií presiahla tri bilióny dolárov. No každý gigant niekedy a niekde začínal – v prípade spoločnosti Microsoft to bolo 4. apríla 1975, teda pred 50 rokmi.



Spoločnosť založili dvaja priatelia, Paul Allen a Bill Gates, ktorí študovali na Harvardovej univerzite. Plánovali vyvíjať softvér pre prvý mikropočítač Altair 8800, na ktorý Allen videl reklamu na obálke časopisu Popular Electronics.



Prvým zamestnancom bol Ric Weiland, ich známy a spolupracovník zo strednej školy. Spočiatku sa názov spoločnosti uvádzal ako Micro-soft a vznikol zložením dvoch slov, microcomputer (mikropočítač) a software (softvér). Spoločnosť sa 1. januára 1979, necelé štyri roky po svojom založení, presťahovala z Albuquerque do mesta Bellevue v americom štáte Washington, pretože bolo náročné presviedčať najlepších programátorov, aby prišli do Nového Mexika. V tom čase ju tvorilo 13 zamestnancov. Allen v spoločnosti pôsobil do roku 1983 ako výkonný viceprezident a podpredseda správnej rady. Post viceprezidenta opustil po tom, ako mu bol diagnostikovaný Hodgkinov lymfóm. Zomrel v októbri 2018.



Spoločnosť Microsoft neskôr podpísala zmluvu so spoločnosťou IBM, popredným výrobcom počítačov a mikroprocesorov, ktorá sa rozhodla predávať svoje zariadenia s vopred nainštalovaným operačným systémom (OS) od Microsoftu, známym ako Microsoft Disk Operating System (MS-DOS).



Operačný systém MS-DOS umožňoval používanie a ovládanie počítača, nemal však grafické rozhranie, príkazy sa zadávali do príkazového riadku. Prvú verziu OS Windows predstavila spoločnosť Microsoft v roku 1985. Windows bol na rozdiel od DOS-u grafický operačný systém fungujúci ako akási nadstavba MS-DOS. Zjednodušené a príjemnejšie ovládanie uľahčovalo používateľom prácu s počítačom a prispelo k nárastu ich popularity.



Microsoft v novembri 1990 vydal kancelársky balík Microsoft Office obsahujúci aplikácie na prácu s textom (Word), tabuľkami (Excel), či prezentáciami (PowerPoint). Počet súčastí balíka časom rástol a v nových verziách pribudol napríklad e-mailový klient (Outlook) či nástroj na prácu s databázami (Access).



Skutočný rozmach popularity však prišiel s OS Windows 95 uvedeným na trh 24. augusta 1995. Tento operačný systém mal podobu známu prakticky každému dnešnému používateľovi, mal však aj svoje nevýhody – systém sa často zasekával, programy neodpovedali a bolo nutné ich ukončiť. Používala sa na to dnes už notoricky známa kombinácia klávesov Control-Alt-Delete, ktorá slúžila na vyvolanie Správcu úloh. Skratka bola v minulosti taká známa, že ju poznali údajne aj opice, dostala preto prezývku opičí trojhmat.



Zlepšenie prišlo v podobe nového operačného systému – bol ním Windows 98 predstavený v roku 1998. Postupne pribúdali ďalšie upgrady, napríklad 2000, Vista alebo XP. V súčasnosti spoločnosť ponúka operačný systém Windows 11.



Microsoft však nezostal len softvérovou spoločnosťou, v novembri 2001 uviedol na trh svoju prvú hernú konzolu Xbox, po ktorej v roku 2005 prišla jej druhá generácia – Xbox 360. Tretia generácia hernej konzoly Microsoftu, Xbox One, sa s 58 miliónmi predaných rôznych verzií stala najpredávanejšou hernou konzolou na svete.



Spoločnosť Microsoft od svojho založenia okrem vlastného vývoja získala aj mnoho iných, predtým samostatných spoločností. Získala takto napríklad komunikačný softvér Skype slúžiaci na chatovanie a telefonovanie prostredníctvom počítačov či smartfónov.



V súčasnosti sa Microsoft venuje aj výskumu umelej inteligencie (AI), ktorý do svojich softvérových produktov implementuje pod názvom Copilot.