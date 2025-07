Pred 50 rokmi zmizol Jimmy Hoffa, stvárnili ho Nicholson i Pacino

Detroit 30. júla (TASR) - Meno Jimmy Hoffa nepatrí zďaleka medzi najslávnejšie, ale vo filmoch ho stvárnili herci z tých najslávnejších. Americký odborový predák si odpykal vo väzení päť rokov z 13-ročného trestu. Bol zapletený do organizovaného zločinu a keď ho v roku 1971 prezident USA Richard Nixon omilostil, po štyroch rokoch bez stopy zmizol. Stalo sa to pred 50 rokmi, 30. júla 1975.



James Riddle Hoffa sa narodil 14. júla 1913 a pred 43 rokmi (30. júla 1982) ho vyhlásili za mŕtveho. K vražde sa dodatočne priznal jeho priateľ Frank Sheeran, údajne ho popravil na príkaz mafie.



Hoffa vyrastal v chudobnejších robotníckych pomeroch v Detroite. Veľmi skoro sa začal odborársky angažovať. Vypracoval sa na jednu z najvýznamnejších postáv amerického odborového hnutia, bol vplyvný a aj kontroverzný líder združenia Teamsters (1957 – 1971). Urobil z neho najväčší zväz tohto druhu v USA, centralizoval jeho vedenie a vyrokoval dôležité celoštátne dohody. Dlhodobo ho podozrievali z väzieb na organizovaný zločin, čo viedlo k tomu, že v roku 1967 nastúpil do väzenia za ovplyvňovanie poroty, podvod a sprisahanie. Nixon mu síce odpustil väčšinu trestu, no zakázal mu pôsobiť v odboroch.



Hoffa zmizol na parkovisku pri reštaurácii na predmestí Detroitu. Údajne mal naplánované stretnutie s dvoma osobami s väzbami na mafiu. A aj keď ho vyhlásili za mŕtveho, jeho telo sa nikdy nenašlo.



Príbeh, ako napokon viaceré o zmiznutí, inšpiroval hollywoodských tvorcov. V roku 1992 režisér Danny DeVito priniesol životopisný film Hoffa a sám v ňom hral zásadnú rolu. Tú hlavnú zveril Jackovi Nicholsonovi a jeho démonickému výrazu. Scenár sa odchýlil od reality, vznikli aj fiktívne postavy, ale ináč kritika ocenila realistickú drámu s autentickým príbehom. Snímka bola nominovaná v dvoch menších kategóriách na Oscara.



Tvorivejšie k materiálu pristúpil renomovaný direktor Martin Scorsese. V roku 2019 natočil dlhočizný film Ír (The Irishman) a mal zaň 10 nominácií na Oscara. V konkurencii Parazita, Tarantinovho diela Vtedy v Hollywoode a plejády iných výrazných filmov nezískal ani jednu sošku, ale dočkal sa značného ohlasu.



Hoffu stvárnil Al Pacino, avšak hlavnú mal iný jeho kolega zo žiarivého generačného súhviezdia. Scorsese si predlohu i scenáristu vybral tak, že jeho dvorný herec Robert De Niro vystupuje v úlohe mnohonásobného nájomného zabijaka. Ako predstaviteľ Franka Sheerana spomína na časy, keď pod pokrievkou držal zločiny svojich mafiánskych šéfov, teda aj tie v spojitosti s činnosťou a tragédiou Jimmyho Hoffu.