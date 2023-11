Pred 540 rokmi sa narodil Martin Luther, zakladateľ protestantizmu

Eisleben/Bratislava 10. novembra (TASR) — V prvej polovici 16. storočia prišlo k rozdeleniu západných kresťanov na katolíkov a protestantov. Hlavných iniciátorov rozdelenia bol nemecký teológ, augustiánsky mních a cirkevný reformátor Martin Luther, od narodenia ktorého v piatok 10. novembra uplynie 540 rokov.



Martin Luther sa narodil 10. novembra 1483 v nemeckom Eislebene. V rokoch 1501 – 1505 študoval na univerzite v Erfurte filozofiu. Po získaní titulu majstra slobodných umení, začal na prianie otca študovať právo. Rozhodnutie stať sa právnikom však zmenil pod vplyvom udalosti, ktorá sa udiala v roku 1505, keď ho na ceste zastihla silná búrka a víchrica.



Zo strachu pred smrťou sľúbil svätej Anne, že ak z búrky vyviazne živý, vstúpi do kláštora. Sľub dodržal, prerušil štúdium práva a stal sa augustiánskym mníchom. Bol vzorným mníchom, ale pociťoval aj silné pochybnosti o tom, že spasenie môže dosiahnuť len z vlastnej vôle, na základe osobného mravného života. Neskôr vyštudoval teológiu a stal sa profesorom na univerzite vo Wittenbergu. V roku 1507 bol vysvätený aj za katolíckeho kňaza.



Odpovede na svoje pochybnosti hľadal v Biblii a v rokoch 1514 - 1516 na základe štúdia Žalmov a Listu Rimanom zistil, že spasenie či ospravedlnenie môžu ľudia dosiahnuť predovšetkým prostredníctvom viery a nie skrz skutky.



Svoje chápanie kresťanskej viery zhrnul do 95 téz, ktoré 31. októbra 1517 pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu. V tézach vyjadril hlavne nesúhlas s odpustkami, lebo podľa neho zvádzali ľudí k nesprávnemu presvedčeniu, že hriechy odpúšťa pápež za peniaze a nie Boh na základe úprimného pokánia.



Kriticky reagoval aj na to, že keď pápež Lev X. potreboval peniaze na dokončenie Chrámu sv. Petra v Ríme, nariadil predávanie odpustkov. Ich kúpou sa vraj bolo možné oslobodiť od trestov za hriechy a vyslobodiť aj dušu mŕtveho z očistca.



Lutherovým vystúpením sa začal proces reformácie - z latinského reformare, čo znamená opraviť, dať znova do poriadku, čo bolo narušené. Pre svoje postoje sa ocitol v nemilosti pápeža, ktorý na neho uvalil kliatbu. Zakladateľ protestantizmu reagoval spálením pápežskej buly s kliatbou a začal prednášať v nemčine, čím sa definitívne rozišiel s rímskou cirkvou. V roku 1520 publikoval zásadné spisy Kresťanskej šľachte nemeckého národa o zlepšení stavu kresťanstva, O babylonskom zajatí cirkvi, O kresťanskej slobode.



Svoje učenie neodvolal ani na sneme ríšskych kniežat vo Wormse v roku 1521. Napriek zákazom sa jeho učenie šírilo po Európe a v roku 1523 začal opäť prednášať na univerzite vo Wittenbergu.



Odmietol úrad sväteného kňazstva, výsady kláštorného života a odložil rehoľnícky odev. V roku 1525 sa ako 42-ročný aj oženil s cisterciánskou rádovou sestrou Katharinou von Boraovou. Mali spolu šesť detí, z ktorých len štyri prežili svojho otca.



Svoje učenie spolu so svojimi spolupracovníkmi spísal aj do vyznania, ktoré 25. júna 1530 prečítali cisárovi Karolovi V. na sneme v Augsburgu. Augsburské vyznanie je kresťanské vieroučné vyznanie založené na jeho teológii. Patrí ku kľúčovým textom reformácie a luteránskej teológie.



Reformačné myšlienky sa prostredníctvom kupcov a študentov rýchlo šírili aj na území dnešného Slovenska. Trvalo však takmer 100 rokov, kým aj na Slovensku vznikla evanjelická cirkev. Proces jej vzniku urýchlila Žilinská synoda z roku 1610, na ktorej sa skonštituovala a vytvorila samostatná cirkevná organizácia evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.



Luther bol nielen teológ, kazateľ či cirkevný reformátor, ale aj významný prekladateľ Biblie do nemčiny. Pre svoj nemecký preklad Nového zákona z roku 1522 patrí aj medzi zakladateľov nemeckého spisovného jazyka. Neskôr preložil aj Starý zákon (1534) a položil aj základy evanjelickej cirkevnej hudby. Je autorom evanjelickej hymny Hrad prepevný.



Martin Luther, zakladateľ protestantizmu, zomrel 18. februára 1546 vo veku 62 rokov.



Vo februári 2007 predstavili v nemeckej Jene rukopis potvrdzujúci pribitie Lutherových téz vo Wittenbergu. Objav starého rukopisu pochádzajúceho z pozostalosti Lutherovho asistenta Georga Rörera počin potvrdzuje a zmieňuje sa aj o dátume protestnej akcie - 31. októbri 1517.