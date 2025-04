Pred 55 rokmi sa svet dozvedel o rozpade The Beatles

Londýn/Bratislava 9. apríla (TASR) - Koniec skupiny The Beatles zostáva aj po 55 rokoch najanalyzovanejším rozpadom hudobnej skupiny v histórii. Keď slávna kapela ukončila svoju činnosť a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr sa vydali vlastnými cestami, najväčšiu vinu za túto udalosť v očiach verejnosti niesol McCartney. Sám iba relatívne nedávno uviedol veci na pravú mieru. "Rozchod som nepodnietil ja. Bol to náš Johnny," povedal v roku 2021 v rozhovore pre denník the Guardian.



McCartney, spomínajúc na "najťažšie obdobie svojho života", prezradil, že chcel, aby skupina pokračovala, najmä preto, že po ôsmich rokoch spolu stále tvorili "celkom dobré skladby". Ak by Lennon neodišiel, hudobná cesta skupiny by podľa McCartneyho mohla byť oveľa dlhšia.



Jedna z legiend hovorí, že McCartney 10. apríla 1970 jednostranne rozpustil skupinu, keď na otázku novinára odpovedal, že The Beatles už prakticky neexistujú. Obvinili ho tiež, že kazí dynamiku skupiny tým, že žiada právnikov, aby riešili spory členov skupiny. Je to bremeno, s ktorým odvtedy bojuje. "John jedného dňa (pozn.: september 1969) vošiel do miestnosti a povedal, že opúšťa The Beatles. Je to podnet na rozchod alebo nie?" uviedol McCartney. Tvrdí, že Lennon opísal svoje rozhodnutie odísť z kapely ako "dosť vzrušujúce", pričom to považoval skôr za "niečo ako rozvod".



Nejasnosti o tom, kto spôsobil rozchod štvorice z Liverpoolu, vznikli preto, lebo nový manažér skupiny Allen Klein jej členom povedal, aby o Lennonovom odchode mlčali, kým dotiahne obchodné dohody. "Niekoľko mesiacov sme museli predstierať, že stále fungujeme. Bolo to zvláštne, pretože sme všetci vedeli, že je koniec, ale nemohli sme len tak odísť," tvrdí McCartney. Rozchod bol podľa neho nevyhnutný, pretože John chcel začať nový život s Yoko Ono.



Album Let It Be, formálne posledný v radovej diskografii, z väčšej miery nahrali v januári 1969, ale nasledujúci mesiac sa skupina zamerala na nahrávanie albumu Abbey Road, ktoré trvalo až do leta. The Beatles sa nakoniec vrátili k albumu Let It Be, dokončili ho už bez Lennona a nasledujúci rok v máji ho vydali. Mesiac predtým publikoval McCartney tlačovú správu, v ktorej uviedol, že si pre rôzne nezhody dáva oddych od skupiny The Beatles, ale nevedel, či bude dočasný alebo trvalý.



Fanúšikovia z rozpadu skupiny obviňovali aj Yoko Ono, ale dokumenty a rozhovory so skupinou poukazujú na iné faktory. Jeden z nich je, že jednotliví členovia boli mimoriadne silné umelecké osobnosti a nedokázali už spolu tvoriť jedno hudobné teleso.



Ďalší faktor sa dá vystopovať do roku 1967, keď vo veku 32 rokov zomrel manažér skupiny Brian Epstein - charizmatická osobnosť, ktorá sa starala o ich financie a najmä o ich egá. Lennon, Harrison a Starr chceli, aby jeho miesto prevzal Allen Klein, americký manažér skupiny The Rolling Stones, zatiaľ čo McCartney uprednostňoval otca svojej nastávajúcej manželky Lindy.



Ďalším faktorom rozchodu bol zrejme aj Harrisonov skladateľský rast v druhej polovici kariéry skupiny. On sa potom stal aj prvým členom skupiny, ktorý vydal sólový album. Po rozpade The Beatles mali však všetci členovia úspešné samostatné kariéry.