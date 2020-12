Pred 60 rokmi sa narodil americký maliar Jean-Michel Basquiat

New York/Bratislava 22. decembra (TASR) - Americký maliar Jean-Michel Basquiat pochádzal z newyorskej street-artovej komunity a začiatkom 80. rokov minulého storočia sa stal hviezdou americkej výtvarnej scény. Do svojich diel preniesol farebnosť a surovosť ulice, jeho neoexpresionistické obrazy uznávali Andy Warhol či David Bowie. Patril k newyorskej umeleckej bohéme a napriek predčasnej smrti vo veku 27 rokov zanechal po sebe viac ako 150 diel. Od narodenia Jeana-Michela Basquiata, legendy amerického výtvarného umenia 20. storočia, uplynie v utorok 22. decembra 60 rokov.



Jean-Michel Basquiat sa narodil 22. decembra 1960 v New Yorku. Vyrastal newyorskej štvrti Brooklyn. Otec pochádzal z Haiti a matka bola pôvodom Portoričanka. Vďaka rodičom okrem angličtiny ovládal španielčinu a francúzštinu. Vzťah k výtvarnému umeniu v Basquiatovi vybudovala matka, ktorá si všimla chlapcov talent a vodila ho od útleho detstva do galérií v New Yorku.



Počas štúdia na strednej škole sa Basquiat spriatelil s Alom Diazom a Shanonom Dawsonom, s ktorými založil jazz-funk-hip-hopovú skupinu Konk a začal tvoriť graffiti. Po nezhodách s otcom zanechal v 17-rokoch nielen školu, ale opustil aj rodinu. Žil striedavo u priateľov, alebo v opustených budovách vo štvrtiach SoHo a East Village.



Spolu s Diazom a Dawsonom sa venoval tvorbe graffiti a trojica sprejerské výtvory podpisovala pseudonymom SAMO. Ich nasprejované obrazy a texty zaujali oficiálnu výtvarnú scénu. Článok o skupine sa objavil v roku 1978 v denníku The Village Voice. O rok neskôr sa skupina rozpadla a na uliciach sa objavil text SAMO IS DEAD.



Basquiat sa začal venovať maľovaniu, pričom kombinoval techniku graffiti s gestickým a intuitívnym prístupom k expresionistickej maľbe. Inšpiroval sa africkou, karibskou a hispánskou kultúrou. Na jeho obrazoch sa objavovali aj odkazy na slávne výtvarné diela či postavy z pop-kultúry a kreslených filmov. Popularita mladého originálneho maliara veľmi rýchlo rástla. Účinkoval vo videoklipe skupiny Blondie, alebo v legendárnej televíznej relácii Glenna O'Briena, ktorý predtým pôsobil v ateliéri Andyho Warhola The Factory.



Prvýkrát oficiálne vystavoval v roku 1980 a kritika začala o ňom hovoriť ako o Žiarivom dieťati (The Radiant Child). O Basquiatove obrazy sa začali zaujímať galérie nielen v Spojených štátoch, ale aj v Európe. Stal sa najmladším umelcom, ktorého diela prezentovali na prestížnej výstave moderného umenia documenta 7 v nemeckom meste Kassel v roku 1982. Jeho tvár sa v roku 1985 objavila aj na titulnej strane týždenníka New York Times Magazine, ktorý sa venoval novým trendom v modernom umení. Zaradil sa medzi zástupcov neoexpresionistického hnutia, spriatelil sa s Andy Warholom, s ktorým príležitostne spolupracoval.



Basquiatov život však nebol lemovaný len úspechmi, ale aj drogami, ktoré mu spôsobovali psychické problémy. Depresie a paranoje sa u neho prehĺbili v roku 1987 po smrti Andy Warhola, ktorá ho hlboko zasiahla.



Jean-Michel Basquiat, legenda americkej výtvarnej scény 80. rokov minulého storočia, zomrel 12. augusta 1988 na predávkovanie drogami.



V roku 1996 nakrútil o "Žiarivom dieťati" americký maliar a režisér Julian Schnabel film Basquiat, v ktorom mladého afro-amerického umelca stvárnil Jeffrey Wright a Andyho Warhola si v snímke zahral britský spevák, hudobník a skladateľ David Bowie.



Dokumentárny film o Basquiatovi s názvom Jean-Michel Basquiat: The Radiant Child nakrútila v roku 2010 režisérka Tamra Davisová. Život originálneho maliara a bohéma mapuje aj knižný komiks Juliana Voloja s názvom Basquiat (2019) a viaceré ďalšie filmové dokumenty.



Záujem o Basquiatove obrazy pretrváva do súčasnosti, čo napríklad dokumentuje aj aukcia umeleckých diel v Sotheby's v roku 2017, keď sa jeho obraz Untitled (Bez názvu) z roku 1982 predal za rekordnú sumu 110,5 milióna dolárov (takmer 100 miliónov eur).