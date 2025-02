Pred 60 rokmi zabili Malcolma X, obhajcu práv Afroameričanov

New York/Bratislava 21. februára (TASR) - V obhajobe práv černošského obyvateľstva v Spojených štátoch amerických (USA) bol Malcolm X výrazne radikálnejší ako Martin Luther King Jr. Líšili sa aj v otázke vierovyznania, zatiaľ čo King bol kresťan, Malcolm X sa hlásil k islamu a bol jedným z lídrov radikálneho hnutia afroamerických moslimov Islamský národ (Nation of Islam). Obidvaja sa však stali obeťami atentátu.



V piatok 21. februára uplynie 60 rokov od zabitia Malcolma X, ktorý sa rok pred atentátom po nezhodách rozišiel s Islamským národom a založil vlastné hnutia Moslimskú mešitu (Muslim Mosque, Inc.) a Organizáciu afroamerickej jednoty (Organization of Afro-American Unity - OAAU). Americký režisér Spike Lee o ňom nakrútil v roku 1992 film v hlavnej úlohe s Denzelom Washingtonom.



Od narodenia Malcolma X, ktorého rodné meno bolo Malcom Little, uplynie v máji tohto roku 100 rokov. Narodil sa 19. mája 1925 v Omahe, v americkom štáte Nebraska ako štvrté zo siedmich detí. Jeho otec bol laický babtistický kazateľ a prívrženec černošského aktivistu Marcusa Garveya. Aj preto rodina čelila vyhrážkam a útokom Ku Klux Klanu.



Rok po narodení Malcolma sa rodina presťahovala do Milwaukee a krátko potom do Lansingu v štáte Michigan. Ani tu sa nevyhli útokom, v roku 1929 im podpálili dom a o dva roky neskôr našli Malcolmovho otca mŕtveho na koľajniciach. V roku 1938 umiestnili matku do psychiatrickej liečebne a Malcolm sa so súrodencami ocitol v pestúnskych rodinách.



Školskú dochádzku budúci bojovník za práva Afroameričanov ukončil ako 14-ročný, presťahoval sa k setre do Bostonu a v roku 1943 do newyorského Harlemu. V roku 1946 ho zadržala polícia s ukradnutým tovarom, za čo ho odsúdili na šesťročné väzenie. Počas odpykávania trestu sa zoznámil s islamom a afroamerickým hnutím Islamský národ. Z väzenia udržiaval od roku 1948 aj korešpondenciu s vodcom hnutia Elijahom Muhammadom.



V roku 1950 si zmenil meno na Malcolm X. Svojho pôvodného "otrockého" priezviska Little sa vzdal a vybral si písmeno X, aby poukázal na ukradnutú africkú identitu. Konvertoval na islam a stal sa členom Islamského národa. Po prepustení z väzenia v roku 1952 sa odsťahoval do Chicaga a zapojil sa do aktivít hnutia. Z radov hnutia pochádzala aj Betty Sandersová, ktorá používala meno Betty X. V roku 1958 sa stala manželkou Malcolma X, spolu mali šesť dcér.



Malcolm X dokázal svojim prejavom strhnúť davy. Populárny bol najmä na severe USA, kde žilo černošské obyvateľstvo v getách. Podporoval sebavedomie Afroameričanov a vyzdvihoval ich africké korene. Presadzoval organizovanú separáciu černochov od belošskej spoločnosti.



Vďaka jeho charizme rástla aj členská základňa Islamského národa. Jedným z členov hnutia sa stal tiež boxer Cassius Clay, neskôr známy ako Muhammad Ali. V septembri 1960 predniesol Malcolm X prejav aj na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov.



Koncom roka 1963 prišlo k sporom medzi ním a vodcom Islamského národa Elijahom Muhammadom. Problémom bola Malcolmova častá mediálna prezentácia a jemu zase prekážal nie príliš morálny osobný život vodcu hnutia, ktorý bol podľa neho v rozpore s islamským učením. V marci 1964 Malcolm X oficiálne oznámil svoj odchod z Islamského národa a založil Moslimskú mešitu a Organizáciu afroamerickej jednoty.



V tom istom roku sa prvý a poslednýkrát osobne stretol s Martinom Lutherom Kingom, ktorého kritizoval pre umiernenosť a snahu o integráciu amerických černochov do belošskej spoločnosti. V roku 1964 absolvoval púť do Mekky a prijal vieru sunnitských moslimov. Po návrate do USA zmiernil radikálne postoje, čo vyvolalo nevôľu zo strany členov a sympatizantov hnutia Islamský národ, ktorá napokon vyústila 21. februára 1965 do jeho zabitia.



Malcolm X zomrel vo veku 39 rokov na následky strelných poranení. Stalo sa to počas jeho prejavu v tanečnej sále v Harleme, keď prvý útočník na neho vystrelil z brokovnice a zasiahol ho do hrudníka, ďalší dvaja strieľali z pódia z pištolí. Malcolma X zasiahlo 16 striel. Svedkom jeho zavraždenia bola tehotná manželka, ktorá čakala dvojičky, a spolu s ňou aj ich dcéry.



Na mieste zadržali Talmadge Hayera, známeho aj ako Mujahida Abdula Halima, ktorý sa k streľbe priznal. Spolu s ním odsúdili aj ďalších dvoch členov hnutia Islamský národ, Normana Butlera, známeho pod menom Muhammad Aziz a Thomasa Johnsona, známeho pod menom Khalil Islam. Aziz a Islam trvali na svojej nevine. Všetci traja muži však nakoniec dostali doživotné tresty. Dvojicu, ktorá popierala vinu prepustili na podmienku až po dvoch desaťročiach strávených za mrežami. Khalil Islam zomrel v roku 2009.



V novembri 2021 newyorská sudkyňa Ellen Bibenová zrušila odsudzujúce verdikty v súvislosti s vraždou Malcolma X. Tento proces iniciovala manhattanská prokuratúra v nadväznosti na nové zistenia. Prokurátor Cyrus Vance vtedy vyhlásil, že dvojica Aziz a Islam bola odsúdená nespravodlivo.