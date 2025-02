Pred 70 rokmi sa narodil počítačový expert a biznismen Steve Jobs

San Francisco/Bratislava 23. februára (TASR) – Steven Jobs sa preslávil ako spoluzakladateľ spoločnosti Apple a jeden z lídrov globálneho IT-priemyslu. Americký podnikateľ, vynálezca a počítačový expert sa narodil sa 24. februára pred 70 rokmi a bol epochálny technologický marketér.



Steven Paul Jobs prišiel na svet 24. februára 1955 v San Franciscu. Jeho biologickí rodičia boli Američanka nemeckého pôvodu Joanne Schiebleová a Sýrčan Abdulfattah Jandali. Otec jeho matky však boli proti ich vzťahu a prinútil ju dať Steva na adopciu. Ujali sa ho manželia Paul a Clara Jobsovci. Mal tiež sestru, ktorá sa narodila jeho biologickým rodičom.



V septembri 1972 začal chodiť na vysokú školu Reed College, no tajne z nej odišiel už po jednom semestri. Odôvodnil to tým, že ponúkané vzdelanie považoval pre seba za bezpredmetné a nechcel naň míňať peniaze svojich rodičov, ktorí si túto drahú školu mohli dovoliť iba ťažko. Zapísal sa však na kurz kaligrafie, ktorý v roku 2005 označil za zdroj inšpirácie pre rôzne typy písma na počítači Macintosh.



Vo februári 1974 sa vrátil domov do Los Altos a začal si hľadať prácu a čoskoro nastúpil do spoločnosti Atari ako počítačový servisný technik. O niekoľko mesiacov neskôr, v polovici roku 1974, odcestoval na niekoľko mesiacov do Indie, kde študoval a praktizoval zen budhizmus. Späť do Atari sa vrátil začiatkom roku 1975.



V roku 1976 sa Jobs stal jedným z trojice zakladateľov spoločnosti Apple, ďalší dvaja boli Steve Wozniak, s ktorým sa Jobs zoznámil v roku 1971 a Ronald Wayne, ktorý však spoločnosť opustil len 12 dní po tom, ako ju pomohol založiť. Svoj podiel odpredal Jobsovi a Wozniakovi za 800 amerických dolárov.



Prvým produktom spoločnosti Apple bol počítač Apple I. Tvorila ho základná doska s čipom, malý čiernobiely televízor, klávesnica a prenosný kazetový magnetofón. Počítač bol prenosný, čo bolo v porovnaní s vtedy bežnými obrovskými počítačmi fungujúcimi na dierne štítky veľmi nezvyčajné. Apple I nezaznamenal výrazný komerčný úspech a predalo sa ho len 175 až 200 kusov.



Spoločnosť Apple začínala v garáži Jobsových rodičov, kde pracoval jej zamestnanec, Jobsov spolužiak z vysokej školy a súputník po Indii Daniel Kottke. Ako neskôr poznamenal, bol sám, kto tam pracoval – Wozniak sa ukázal raz za týždeň s novým softvérom a Jobs technické veci neriešil, ale z kuchyne domu telefonicky zháňal financie a investorov. Toto rozdelenie úloh neskôr potvrdil aj Wozniak – on bol technickým mozgom, Jobs marketingovým.



A hoci prvý počítač spoločnosti Apple nezaznamenal komerčný úspech, príbeh počítača Apple II bol úplne o niečom inom. V roku 1977 sa v ňom spojil Wozniakov technický génius s Jobsovým estetickým. Apple II mal integrovanú klávesnicu a všetko vrátane monitora bolo obalené plastovými krytmi. Počítač tak oslovil nielen nadšencov do elektroniky, ale aj širšiu verejnosť. Ponúkal tiež podporu farebnej obrazovky, Wozniak neskôr pridal ďalšie súčasti ako napríklad disketovú mechaniku. Keď spoločnosť začiatkom 80. rokov vstúpila na trh, jej hodnota rýchlo stúpala a zo svojich zakladateľov urobila multimilionárov.



Jobs v roku 1983 priviedol do spoločnosti nového výkonného riaditeľa (CEO), ktorý dovtedy pôsobil v spoločnosti PepsiCo., vyrábajúcej sladené nápoje. John Sculley desaťnásobne zvýšil hodnotu spoločnosti (z 0,8 miliardy dolárov na osem miliárd). Jobs po dlhodobých treniciach so Sculleyom v roku 1985 v Apple skončil a založil spoločnosť NeXT vyvíjajúcu počítače pre vyššie vzdelávanie a podniky.



V roku 1986 od spoločnosti Lucasfilm odkúpil jej divíziu počítačovej grafiky The Graphics Group. Premenil ju na samostatnú spoločnosť známu pod názvom Pixar, ktorá v roku 1995 vytvorila prvý celovečerný počítačom animovaný film Toy Story – Príbeh hračiek.



V roku 1997 sa vrátil do spoločnosti Apple ako výkonný riaditeľ po tom, ako spoločnosť Apple kúpila NeXT. Mal veľký podiel na oživení Apple potácajúcej sa na hranici bankrotu. Jobs a britský dizajnér Jony Ive úzko spolupracovali na reklamnej kampani Think different, ktorá viedla k produktom ako sú počítače iMac, operačný systém Mac OS X, hudobný prehrávač iPod, smartfón iPhone alebo tablet iPad.



V októbri 2003 bol Jobsovi diagnostikovaný neuroendokrinologický nádor pankreasu, čo je zriedkavá forma rakoviny. Spočiatku deväť mesiacov odmietal liečbu a uprednostňoval alternatívnu medicínu, neskôr odmietal odporúčania lekárov, aby sa stravoval vyvážene a upustil od extrémnych diét, keď niekoľko týždňov jedol iba jeden či dva druhy potravín. Po niekoľkoročnej liečbe, a transplantácii pečene, ktorú tiež pôvodne odmietol, zomrel 5. októbra 2011 vo veku 56 rokov v kalifornskom meste Palo Alto. Príčinou bolo zastavenie dýchania spôsobené rakovinou.



Steve Jobs bol geniálny marketér, mal však aj temnú stránku. Bol perfekcionista, často však nevychádzal s ľuďmi vo svojom okolí. Dlhodobo popieral otcovstvo svojej dcéry Lisy, hoci podľa nej pomenoval model počítača vyvíjaný a predávaný na prelome 70. a 80. rokov. Mal aj svoje zvláštnosti, napríklad nosil neustále rovnaké oblečenie (čierny rolák a modré džínsy), aby si tak ušetril aspoň jedno rozhodnutie denne. Napriek tomu sa však nezmazateľne zapísal do histórie vývoja počítačov a ovplyvnil životný štýl ľudí po celom svete.