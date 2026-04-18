< sekcia Zahraničie
Pred 70 rokmi sa v Monaku konala svadba storočia
Išlo o udalosť, ktorú komentátori označovali za jednu z najvýznamnejších v spoločenských dejinách.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Monako/Bratislava 18. apríla (TASR) - Išlo o udalosť, ktorú komentátori označovali za jednu z najvýznamnejších v spoločenských dejinách. Bola to zároveň prvá moderná udalosť, ktorá podľa britského životopisca Roberta Laceyho vyvolala „mediálny ošiaľ“ a zostala v pamäti miliónov ľudí na celom svete. V sobotu 18. apríla uplynie 70 rokov od svadby americkej oscarovej herečky Grace Kellyovej a monackého kniežaťa Rainiera III. v Monaku, mikroštáte ležiacom na francúzskom Azúrovom pobreží.
Kellyová v apríli 1955 stála na čele americkej delegácie na filmovom festivale v Cannes. Počas pobytu ju pozvali na spoločné fotografovanie s Rainierom III. v jeho paláci. Po sérii odkladov a komplikácií sa s ním stretla 6. mája 1955. Po ročnom dvorení sa zosobášili.
Monacký napoleonský kódex a zákony katolíckej cirkvi vyžadovali dva obrady - civilný a cirkevný. Občiansky obrad, ktorý trval 16 minút, sa konal 18. apríla 1956 v Trónnej sále monackého Kniežacieho paláca. Na recepcii sa zúčastnilo 3000 obyvateľov Monaka. Bolo formálne prečítaných 142 oficiálnych titulov, ktoré Kellyová získala v rámci manželského zväzku.
Cirkevný obrad sa konal nasledujúci deň v monackej Katedrále Nepoškvrnenej Matky Božej pod vedením biskupa Gillesa Bartheho. Odhaduje sa, že svadbu sledovalo v televízii viac ako 30 miliónov divákov. Kellyovej svadobné šaty navrhla Helen Roseová z filmovej spoločnosti Metro-Goldwyn-Mayer, na šatách pracovali tri desiatky krajčírok celých šesť týždňov. Novomanželia odišli na sedemtýždňovú svadobnú plavbu po Stredozemnom mori na jachte, ktorú ako svadobný dar dostali od gréckeho magnáta Aristotela Onassisa.
Medzi 700 hosťami boli členovia vládnucich kráľovských rodín, ako aj celebrity a osobnosti zo sveta šoubiznisu, napríklad Onassis, Cary Grant, David Niven a jeho manželka Hjördis Genbergová, Gloria Swansonová, Ava Gardnerová, Ágá Chán III., Gloria Guinnessová a mnohí ďalší. Frank Sinatra, ktorý sa práve vracal na scénu, bol pozvaný, ale rozhodol sa neprísť, aby nezatienil udalosť. Svadba vzbudila obrovský záujem verejnosti, médiá ju označili za „svadbu storočia“ a „najočakávanejší sobáš na svete“.
Princezná Grace porodila 23. januára 1957 ich prvé dieťa, princeznú Caroline. Následník trónu, princ Albert, sa narodil 14. marca 1958, princezná Stéphanie prišla na svet 1. februára 1965. Rozprávkový príbeh sa však skončil 14. septembra 1982, keď princezná Grace podľahla zraneniam, ktoré utrpela deň predtým pri autonehode na kľukatej ceste nad Monakom. Mala 52 rokov. Rainier III. sa už viac neoženil a zomrel 6. apríla 2005 ako 81-ročný.
Kellyová svoju hereckú kariéru ukončila, keď mala 26 rokov, ale veľmi túžila po návrate. Keď v roku 1962 prijala ponuku od režiséra Alfreda Hitchcocka na hlavnú úlohu vo filme Marnie, jej rozhodnutie vyvolalo také pobúrenie v Monaku a nesúhlas zo strany Rainiera, že nakoniec ponuku musela odmietnuť a pochopila, že na strieborné plátno sa už nikdy nevráti.
Manželstvo Rainiera a Grace charakterizovali odlišné záujmy aj životné štýly. On miloval šport, ona kultúru a spoločenský život. Viaceré zdroje uvádzajú aj častú neveru zo strany panovníka. V druhej polovici 70. rokov uvažovala Grace o rozvode. Bála sa však urobiť tento krok, lebo by na základe manželskej zmluvy stratila opatrovníctvo o svoje deti.
Prísny protokol a formálne spoločenské povinnosti ju nudili, a preto sa snažila nájsť zmysel v charitatívnej práci. Zapojila sa do filantropických iniciatív, stala sa vedúcou Monackého Červeného kríža a patrónkou sirotinca Rainbow Coalition Children. Po tom, ako bola svedkom utrpenia vietnamských detí, založila medzinárodne uznávanú neziskovú organizáciu Amade Mondiale. Jej oddanosť umeniu viedla v roku 1964 k založeniu Nadácie princeznej Grace. Táto nadácia rozdelila milióny dolárov na štipendiá a granty začínajúcim mladým talentom vo filme, tanci a hudbe.
Grace Kellyová výrazne zvýšila globálnu viditeľnosť Monaka. Jej hollywoodsky pôvod a prítomnosť ako princeznej spôsobili, že Monako sa zmenilo z tichej destinácie na magnet pre elitu a celebrity, čo malo významný vplyv na ekonomiku krajiny. Monako oslavuje 70. výročie svadby Rainiera III. a Grace Kellyovej sériou spomienkových podujatí, medzi ktoré patrí vydanie poštových známok v limitovanej edícii a veľká výstava v Kniežacom paláci.
