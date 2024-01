Pred 70 rokmi spustili v USA prvú ponorku na jadrový pohon Nautilus

Groton/Bratislava 20. januára (TASR) – Merala 97,5 metra a široká bola takmer osem metrov. Posádku tvorilo 105 členov, vrátane 13-tich dôstojníkov. Ponorka sa stala priekopníčkou v podmorskom svete a bola prvou na svete, ktorá podplávala pod ľadom Severného pólu.



V nedeľu 21. januára uplynie 70 rokov odvtedy, kedy spustili v Spojených štátoch na vodu prvú ponorku, plne funkčnú na jadrový pohon, nazvanú Nautilus (SSN-571). V nasledujúcich rokoch prekonala všetky ponorné rekordy a to tak v rýchlosti, ako aj v preplávanej vzdialenosti.



História Nautilusu sa začala v júli 1951, keď Kongres USA schválil stavbu prvej ponorky na svete s jadrovým pohonom. Už 12. decembra toho istého roku oznámilo americké Ministerstvo námorníctva, že nová ponorka bude šiestou loďou flotily, ktorá ponesie meno Nautilus. Jej kýl v časti lodnej kostry položil 14. júna 1952 v lodenici Electric Boat Shipyard v Grotone v štáte Connecticut samotný prezident Harry S. Truman.



Výstavba Nautilusu trvala 18 mesiacov a 21. januára 1954 ju tradičným spôsobom, rozbitím fľaše šampanského, pokrstila manželka prezidenta USA Dwighta Eisenhowera - Mamie. O osem mesiacov neskôr, 30. septembra 1954, sa stal Nautilus prvým plavidlom s jadrovým pohonom a vyplával na svoju misiu.



V roku 1957 poverili ponorku tajnou úlohou s názvom Operácia Sunshine. Jej cieľom bolo podplávať ľadovú pokrývku Arktídy a dosiahnuť Severný pól. Prvé dva pokusy boli neúspešné - prvý raz sa musel Nautilus vrátiť pre poruchu navigačných zariadení a druhýkrát sa mu nepodarilo preraziť pod ľadovcom. Až tretí pokus sa v roku 1958 podaril.



Prvá atómová ponorka na svete preplávala pod ľadom 2000 kilometrov a 3. augusta 1958 dokázala dovtedy nemožné. Nautilus pod velením Williama Andersona dosiahol geografický Severný pól – 90 stupňov severne. Počas nasledujúcich šiestich rokov sa Nautilus zúčastnil niekoľkých cvičení flotily. Na jar roku 1966 sa zapísal do knihy rekordov, keď preplával viac ako 300.000 míľ.



Na svoju poslednú plavbu sa Nautilus vydal na jar roku 1979. Z Grotonu v americkom Connecticute do námornej lodenice Mare Island v Kalifornii dorazil 26. mája 1979, čo bol posledný deň námornej služby tejto prvej ponorky na jadrový pohon. Z prevádzky ju vyradili 3. marca 1980 a to po 25-ročnej "kariére".



Ako uznanie priekopníckej úlohy ponorky pri praktickom využívaní jadrovej energie bol Nautilus 20. mája 1982 vyhlásený za národnú historickú pamiatku.



Po rozsiahlej prestavbe v námornej lodenici Mare Island premiestnili ponorku 6. júla 1985 do pôvodnej lodenice. Od nasledujúceho roku sa stal Nautilus súčasťou ponorkového múzea v Grotone, v ktorom víta návštevníkov vo foyer ilustrácia z prvého vydania knihy Julesa Verna 20 tisíc míľ pod morom.



Zdroje: www.ussnautilus.org