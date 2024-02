Pred 70 rokmi uskutočnili v Pittsburghu hromadné očkovanie proti obrne

Pittsburgh/Bratislava 22. februára (TASR) - V marci 1953 predstavil americký virológ, imunológ a detský lekár Jonas Edward Salk vakcínu proti detskej obrne. Približne o rok neskôr sa v americkom Pittsburghu uskutočnilo prvé hromadné očkovanie proti tejto chorobe. V piatok 23. februára uplynie 70 rokov od tejto významnej udalosti v boji proti šíreniu detskej obrny.



Detská obrna (paralytická poliomyelitída) sa Spojenými štátmi americkými (USA) výrazne prehnala v roku 1952. Nebezpečným vírusovým ochorením sa vtedy nakazilo viac ako 55.000 detí. Smrteľných bolo vyše 3000 prípadov, s vážnymi trvalými následkami prežilo 37 percent nakazených pacientov. Detská obrna spôsobuje paralýzu dýchacích svalov a v dôsledku toho môže chorý ochrnúť a udusiť sa.



Prvé veľké víťazstvo nad touto chorobou vybojoval Jonas Edward Salk, ktorý sa stal v USA doslova národným hrdinom pre objav vakcíny proti detskej obrne. Pomohol mu objav amerického lekára a virológa Thomasa Huckle Wellera a jeho metóda na kultiváciu vírusu poliomyelitídy na humánnych tkanivách v laboratórnych podmienkach. Vďaka tomu výskumníci dokázali rýchlejšie napredovať v príprave vakcíny.



Za prácou na objavení očkovacej látky stála Nadácia National Foundation for Infantile Paralysis, neskôr premenovaná na March of Dimes. V roku 1938 ju založil 32. americký prezident Franklin Delano Roosevelt. On sám nákazu prekonal v roku 1921, mal však doživotné následky.



Salkova neživá vakcína bola pripravená z vírusu rozmnoženého v laboratórnych podmienkach a použili ju 23. februára 1954 pri zaočkovaní injekciou 15.000 detí v Pittsburghu a okolí. Hromadné očkovanie bolo súčasťou najrozsiahlejšieho terénneho testu očkovania proti nákazlivému ochoreniu, do ktorého sa zapojili takmer dva milióny detí.



Vďaka jeho výsledkom v apríli roku 1955 mohol americký lekár Thomas Francis z univerzity v Michigane vyhlásiť, že pokusné očkovanie vakcínou bolo úspešné, prinieslo očakávané výsledky a ochorenie bude porazené. Počas rokov 1955 až 1957, keď sa začalo s plošným očkovaním, až o 90 percent klesol výskyt ochorenia.



Očkovanie injekciou zanedlho nahradila orálna vakcína vyvinutá Albertom Sabinom z oslabeného živého vírusu poliomyelitis. Tento spôsob bol nielen lacnejší, ale aj pohodlnejší. Deti prijímali v útlom detstve tri dávky očkovacej látky na kúsku cukru alebo na lyžičke.



V Československu sa prvé hromadné očkovanie Sabinovou vakcínou v podobe sirupu začalo v roku 1958.



Jonas Edward Salk si vakcínu nedal patentovať, hoci mu to podľa odhadov mohlo vyniesť až 7 miliárd dolárov. V roku 1963 založil v kalifornskej La Jolle Salkov inštitút pre biologické štúdie (Salk Institute for Biological Studies) na podporu moderných vedeckých výskumov.