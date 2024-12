Pred 75 rokmi prijala OSN dohovor o potláčaní obchodu s ľuďmi

New York/Bratislava 1. decembra (TASR) - Na celom svete trpí moderným otroctvom vyše 50 miliónov ľudí. Každoročne sa ich počet zvyšuje. Týmto typom týrania trpia najmä ženy a deti.



V súvislosti s touto smutnou realitou si na celom svete pripomíname 2. december ako Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Zároveň ide o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb z roku 1949.



V pondelok uplynie 75 rokov od prijatia tohto kľúčového dohovoru OSN.



Dokument sa venuje zvýšeniu povedomia o všetkých formách moderného otroctva a úsiliu o ich odstránenie. Zároveň zdôrazňuje, že otroctvo, hoci bolo oficiálne zrušené, stále pretrváva v mnohých formách, ako sú obchodovanie s ľuďmi, nútená práca, detská práca, nútené manželstvá či domáce otroctvo. Medzinárodný deň zrušenia otroctva vyzýva vlády, organizácie a jednotlivcov k posilneniu úsilia v boji proti týmto praktikám, ochrane obetí a vytváraniu spoločnosti, ktorá rešpektuje ľudské práva a dôstojnosť každého človeka. Je to príležitosť na reflexiu a podporu iniciatív, ktoré prispievajú k úplnému odstráneniu týchto neľudských foriem vykorisťovania.



Hoci moderné otroctvo nie je definované v zákone, používa sa ako zastrešujúci pojem zahŕňajúci praktiky pre nútenú prácu, dlhové otroctvo, nútené sobáše a obchodovanie s ľuďmi. Týka sa to najmä situácií vykorisťovania, ktoré človek nemôže odmietnuť kvôli vyhrážkam, násiliu, nátlaku, podvodu alebo zneužitiu moci.



Moderné otroctvo sa vyskytuje takmer v každej krajine na svete a zasahuje cez etnické, kultúrne a náboženské línie. Viac ako polovicu (52 percent) všetkej nútenej práce a štvrtinu všetkých nútených manželstiev možno nájsť v krajinách s vyšším stredným príjmom.



Ročný celosvetový zisk z nútenej práce sa odhaduje na 236 miliárd amerických dolárov. Táto suma predstavuje mzdy efektívne ukradnuté pracovníkom, čo sa týka najmä tých, ktorí už majú problém uživiť svoje rodiny. Pre migrujúcich pracovníkov to znamená menej peňazí posielaných späť domov. Okrem toho vlády prichádzajú o daňové príjmy v dôsledku nezákonnej povahy týchto ziskov, čo môže tiež podporiť ďalšie vykorisťovanie, posilniť zločinecké siete a podkopať právny štát.



Žiaden región nie je vyňatý z tohto problému, pričom najvyšší počet majú Ázia a Tichomorie (15,1 milióna), za nimi nasleduje Európa a Stredná Ázia (4,1 milióna), Afrika (3,8 milióna), Amerika (3,6 milióna) a arabské štáty ( 0,9 milióna). Väčšina nútenej práce sa uskutočňuje v súkromnom sektore, pričom 86 percent prípadov - 63 percent za pracovné a 23 za sexuálne vykorisťovanie. Štátna nútená práca predstavuje zvyšných 14 percent. Hlavnými dotknutými sektormi sú priemysel, služby, poľnohospodárstvo a domáce práce, ktoré spolu tvoria 89 percent prípadov nútenej práce.







zdroj: www.un.org, www.awarenessdays.com,



www.internationaldays.org