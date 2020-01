Pred 75 rokmi Červená armáda oslobodila koncentračný tábor Auschwitz

Bratislava 27. januára (TASR) - Slovensko, Organizácia Spojených národov, OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Poľsko a ďalšie krajiny sveta si v pondelok pripomenú 75. výročie oslobodenia nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Na mieste bývalého tábora, kde je Pamätník a Múzeum Auschwitz-Birkenau, sa podľa jeho webovej stránky na spomienkovom programe zúčastnia politici a predstavitelia 50 štátov, delegácie Rady Európy, Európskej únie a UNESCO. Na spomienkovom programe sa zúčastní aj prezidentka Slovenskej republiky (SR) Zuzana Čaputová, potvrdila pre TASR Martina Goffová z Tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Popri politikoch sa na podujatiach v pondelok 27. januára v priestoroch bývalého koncentračného tábora očakáva účasť aj jeho 200 bývalých väzňov.



Pre SNM-Múzeum židovskej kultúry je 75. výročie oslobodenia nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz významnou udalosťou, ktorá by v spojitosti s históriou Slovenska, ako aj súčasného vývoja politickej situácie, mala v našej spoločnosti rezonovať viac. Auschwitz je totiž symbolom, ktorý predstavuje, kam až spoločnosť môže zájsť, ak sa zabudne na zdravý úsudok, hodnoty ako ľudskosť, solidarita či schopnosť držať sa týchto hodnôt napriek útlaku, uviedol pre TASR zástupca riaditeľa SNM-Múzea židovskej kultúry Michal Vaněk.



"Prostredníctvom Múzea holokaustu v Seredi sme v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry a Ruským výskumným a vzdelávacím centrom holokaustu pri tejto príležitosti pripravili výstavu: HOLOKAUST: LIKVIDÁCIA, OSLOBODENIE, ZÁCHRANA, ktorú tvoria jedinečné dokumenty a fotografie zachytávajúce zverstvá holokaustu, ako aj oslobodenie Auschwitzu a osudov ľudí, ktorí sa o to pričinili," priblížil.



OSN pri príležitosti tohto výročia zvolila tému: "75 rokov po Auschwitzi – šírenie poznanie a zachovanie pamiatky o holokauste s cieľom dosiahnuť všeobecnú spravodlivosť". Prostredníctvom nej chce ilustrovať dôležitosť kontinuity spoločných aktivít v boji proti antisemitizmu a ďalším formám predsudkov s cieľom zaručiť rešpektovanie dôstojnosti a dodržiavanie ľudských práv pre všetky národy na svete. OSN to uviedla v súvislosti s Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá práve na 27. januára.



Valné zhromaždenie (VZ) OSN v januári 2005 na 28. mimoriadnom zasadnutí zorganizovalo spomienkové podujatie pri príležitosti 60. výročia oslobodenia komplexu koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v roku 1945. Potom v rezolúcii nazvanej Spomienka na holokaust, schválenej 1. novembra 2005, VZ stanovilo, že 27. január bude Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu a bude sa pripomínať každý rok.



Neskôr, 26. januára 2007, VZ OSN schválilo rezolúciu, v ktorej odsúdilo popieranie holokaustu. Stalo sa tak niekoľko týždňov po Iránom organizovanej konferencii, ktorej účastníci prevažne spochybňovali masové vyvražďovanie Židov počas druhej svetovej vojny.



Rezolúcia prijatá VZ OSN konsenzom odsudzuje "bez výhrad akékoľvek popieranie holokaustu" a OSN "vyzvala všetky členské štáty, aby odmietli akékoľvek popieranie holokaustu ako historickej udalosti" alebo akékoľvek aktivity s týmto cieľom.



Nemecký vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau založili v roku 1940 nemecké vojská, ktoré okupovali Poľsko, ako pracovný tábor pre poľských väzňov. Postupne ho rozširovali na rozľahlý pracovný a vyhladzovací koncentračný tábor pre Židov, ktorých doň privážali z celej Európy. V tábore použili 3. septembra 1941 po prvý raz cyklón B a v plynovej komore ním zabili 600 sovietskych vojnových zajatcov a 250 ďalších väzňov.



Koncom marca 1942 prišli do Auschwitzu prvé transporty Židov zo Slovenska a Holandska.



Nemecký vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau bol oslobodený oddielom Červenej armády 27. januára 1945. Ohromení a šokovaní vojaci Červenej armády vstúpili 27. januára 1945 do tábora a oslobodili zvyšných 7600 zúbožených väzňov.



Počet ľudí zabitých v Auschwitzi-Birkenau nie je možné presne určiť. Podľa odhadov historikov ide o 1,2 - 1,6 milióna osôb. Väčšinu obetí tvorili ľudia židovského pôvodu.



V Nemecku je 27. januára Deň pamiatky obetí národného socializmu. Pamätný deň zaviedol 3. januára 1996 nemecký prezident Roman Herzog a dátum 27. januára stanovil parlament.