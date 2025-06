Pred 75 rokmi vyšiel v USA pamflet obviňujúci umelcov z komunizmu

New York/Bratislava 21. júna (TASR) - Politicky polarizovaný svet po druhej svetovej vojne sa postupne začal prenášať aj do sféry kultúry a žurnalistiky. V USA došlo k podozieraniu mnohých umelcov i novinárov z kolaborácie s komunizmom a z ovplyvňovania kultúrnych kruhov, ako aj verejnej mienky.



Eklatantný dôkaz týchto snáh bolo zverejnenie pamfletu s názvom „Red Channels: The Report of Communist Influence in Radio and Television“ (Červené spojenia: Správa o komunistickom vplyve v rozhlase a televízii), ktorý vyšiel 22. júna 1950 v pravicovom týždenníku Counterattack (Protiútok).



V pamflete sa uvádzalo 151 mien hercov, spisovateľov, hudobníkov, novinárov a ďalších osôb v súvislosti s údajnou komunistickou manipuláciou zábavného priemyslu. Niektorým z nich už bolo odmietnuté zamestnanie pre ich politické presvedčenie, minulosť alebo kontakt s „podozrivými rozvratníkmi“.



Jednou zo sledovaných osobností americkej hudobnej scény bol aj svetoznámy dirigent, klavirista a skladateľ Leonard Bernstein. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) ho desaťročia monitoroval pre podozrenie z údajnej spolupráce s komunistami.



Vyplýva to z 800-stranového spisu, o ktorom v roku 2009 informoval magazín The New Yorker. Ešte v roku 1971 varovali agenti tajnej služby pred podujatím, na ktorom v svetovej premiére mali uviesť Bernsteinovu hudobno-divadelnú hru „Mass“.



V zdôvodnení sa uvádzalo, že skladateľ spoločne s ľavicovými silami pripravuje sprisahanie, ktorého cieľom je blamovať prezidenta USA Richarda Nixona a ďalších predstaviteľov vlády protivojnovou kompozíciou. O spomínané dielo požiadala pri príležitosti otvorenia Kennedyho centra múzických umení vo Washingtone niekdajšia prvá dáma USA Jacqueline Kennedyová-Onassisová.



„Mass“ sa pokladá za štylisticky i politicky najradikálnejšiu prácu Bernsteina. Po varovaniach z radov FBI sa Nixon na svetovej premiére diela 8. septembra 1971 nezúčastnil a obmedzil sa na odkaz, že „táto noc by mala patriť Jackie Kennedyovej“.



Sledovanie Bernsteina sa začalo už v polovici 40. rokov a mimoriadne intenzívne bolo v období mccarthyzmu, zhruba v období rokov 1947 - 1956. Ministerstvo zahraničných vecí USA v roku 1953 dokonca odmietlo predĺžiť platnosť cestovného pasu vtedy už veľmi charizmaticky pôsobiaceho talentovaného umelca. Zmenilo sa to až po tom, ako miestoprísažne vyhlásil vernosť USA a verejne odmietol sovietsky komunizmus.



Ďalšími slávnymi osobnosťami, ktoré sa objavili na tomto zozname, boli Orson Welles, Arthur Miller, Pete Seeger, Aaron Copland, Lillian Hellmanová či Dorothy Parkerová. V tom čase sa už Výbor Snemovne reprezentantov pre neamerickú činnosť (HCUA) a senátor Joseph McCarthy snažili očistiť štátnu správu, Hollywood a iné oblasti od podozrivých sympatizantov komunizmu.



Pamflet „Red Channels“ spôsobil, že niektorí z tých, ktorých menoval, sa ocitli na čiernej listine, zatiaľ čo iní, ktorí sa pridŕžali svojich politických názorov, vrátane folkového speváka Petea Seegera, finančne utrpeli. Ďalšie osoby na zozname sa zriekli svojej politickej minulosti a poskytli HCUA mená podozrivých prominentných ľavičiarov.



Counterattack bol týždenný predplatený bulletin vydávaný v rokoch 1947 až 1955 s dôrazom na antikomunistický obsah a organizovanie bojkotov alebo iných akcií proti tým, ktorí boli obvinení zo spojenia alebo sympatií s komunistami.



Bulletin vydávala spoločnosť American Business Consultants, „súkromná, nezávislá organizácia“, ktorú založili traja bývalí agenti FBI. Counterattack upadol po sérii žalôb zo strany ľudí, ktorí boli v tejto publikácii uvedení.