Pred 75 rokmi začal Vatikánsky rozhlas vysielanie v slovenskom jazyku

Vatikán/Bratislava 2. júla (TASR) - Vatikánsky rozhlas vysiela už 93 rokov a v súčasnosti poskytuje programy v mnohých svetových jazykoch vrátane slovenčiny. V stredu 3. júla uplynie 75 rokov od začiatku vysielania každodenného programu Vatikánskeho rozhlasu v slovenskom jazyku.



V roku 1929 poveril pápež Pius XI. talianskeho vynálezcu a nositeľa Nobelovej ceny za fyziku za prínos v oblasti vývoja bezdrôtovej telegrafie (1909) Guglielma Marconiho, aby vo Vatikáne vybudoval rozhlasovú stanicu. Jej vedením pápež poveril jezuitu, ale aj fyzika a matematika Giuseppeho Gianfranceschiho. Vatikánsky rozhlas začal svoje vysielanie 12. februára 1931 a ako prvý sa poslucháčom prihovoril pápež Pius XI. prejavom v latinčine.



Vysielanie Vatikánskeho rozhlasu prebiehalo spočiatku v latinskom jazyku, ale už v priebehu druhej svetovej vojny vysielal programy v deviatich svetových jazykoch. Po roku sa 1945 sa počet jazykov zvýšil na 18.



Slovenčina vo vysielaní Vatikánskeho rozhlasu prvýkrát zaznela 25. decembra 1943, keď vianočné rozhlasové posolstvo pápeža Pia XII. prečítal slovenský minorita a profesor Alexander Chrappa.



Od 21. decembra 1947 sa začalo pravidelné spoločné česko-slovenské vysielanie, ktoré bolo v programe Vatikánskeho rozhlasu trikrát do týždňa. Začiatkom februára 1949 sa české a slovenské programy osamostatnili - samostatné každodenné vysielanie v slovenskom jazyku sa začalo 3. júla 1949.



Prvým slovenským jezuitom povereným prácou vo Vatikánskom rozhlase bol Pavol Bajan. Za slovenské vysielanie bol zodpovedný od 30. júla 1948 do augusta 1950. Vo vedení slovenského programu Vatikánskeho rozhlasu sa vystriedalo viacero jezuitov, pričom najdlhšie - 17 rokov - na jeho čele pôsobil páter Stanislav Polčin, a to od roku 1957 do roku 1974.



Významnú úlohu v rozvoji slovenského programu Vatikánskeho rozhlasu zohral aj páter František Sočufka, ktorý bol od roku 1990 vyše 12 rokov jeho vedúcim. Zaslúžil sa o to, že sa vysielanie Vatikánskeho rozhlasu od roku 1991 dostalo aj na vlny Slovenského rozhlasu. Pričinil sa tiež o vznik internetovej stránky v slovenskom jazyku.



Pravidelný slovenský program Vatikánskeho rozhlasu prešiel počas svojej doterajšej 75-ročnej histórie viacerými zmenami. V roku 1991 pribudlo okrem pravidelného 15-minútového programu aj napríklad desaťminútové vysielanie v slovenčine o živote a činnosti Svätého Otca. Okrem toho sa slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu od apríla 1995 šíri na Slovensku aj na vlnách Rádia Lumen. Súčasným vedúcim redaktorom slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu je katolícky kňaz Martin Jarábek.



Vatikánsky rozhlas vysiela v súčasnosti vo viac ako 40 jazykoch a má približne 400 zamestnancov z celého sveta.