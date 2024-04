Pred 80 rokmi sa narodil textár Zdeněk Rytíř

Tábor/Bratislava 11. apríla (TASR) – Priaznivci českej populárnej hudby si v týchto dňoch pripomenú nedožitých 80 rokov autora textov mnohých úspešných piesní Zdeňka Rytířa. Tento známy skladateľ, textár a multiinštrumentalista sa narodil sa v juhočeskom Tábore 11. apríla 1944.



Začínal v roku 1962 v skupine Crossfire s basgitarou, potom to boli Blue Five a Hells Devils. Od roku 1964 hral v Karkulke, o rok neskôr prišiel do skupiny Mefisto. Od roku 1966 s ňou účinkoval v hudobnom divadle Rokoko. Spolupracoval s triom Golden Kids, ktoré tvorili Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Po ukončení činnosti Golden Kids (1971) prerušil na čas aktívnu muzikantskú činnosť. Vrátil sa v roku 1977 so skupinou Apollobeat pri comebacku Petra Spáleného. Od roku 1980 hral príležitostne aj so skupinou Tučňáci Michala Tučného.



Ako textár začínal v polovici 60. rokov. Jeho prvý textovým hitom bola pieseň Ša-la-la-la-li Václava Neckářa. Písal texty prakticky pre všetkých známejších českých interpretov a skupiny. Textoval piesne či už zo zahraničnej aj domácej autorskej tvorby.



Jeho texty spievali Karel Gott (To musím zvládnout sám, Tvůj stín se má), Karel Zich (Alenka v říši divů), Michal Tučný (Báječná ženská, Poslední kovboj, Snídaně v trávě), ktorému pomáhal založiť kapelu Tučňáci, Václav Neckář (Tvým dlouhým vlasům, Mademoiselle Giselle), Lenka Filipová (Prý se tomu říká láska, Za všechno může čas, Zamilovaná, V šálku čaje na Srí Lanku), Petr Spálený (Obyčejný muž), Věra Špinarová (Grandhotel U tří strun), Iveta Bartošová (Hej, pane diskžokej), Petra Janů (Motorest), Hana Zagorová (Mys dobrých nadějí), Marta Kubišová (Nechte zvony znít), Helena Vondráčková (Vzdálený hlas), Jiří Korn (Yveta) či skupina Olympic (Bon soir mademoiselle Paris, Okno mé lásky, Otázky).



Z jeho poslednej tvorby je to skladba Den, kdy se vrátí láska na hudbu Petra a Pavla Orma, titulná skladba známeho televízneho seriálu Poisťovňa šťastia. V roku 2004 vyšla kompilácia s názvom Nautilus Zdeňka Rytíře. Pre Olympic napísal text My už jiný nebudem. V posledných rokoch mu pretrvávajúca choroba bránila v autorskej práci. Zomrel 2. októbra 2013 vo veku 69 rokov.