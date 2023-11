Pred 80 rokmi sa začala Káhirská konferencia

Káhira/Bratislava 22. novembra (TASR) - Pod krycím názvom Sextant sa konala Káhirská konferencia, na ktorej sa riešila otázka ďalšieho vedenia vojny v Barme, na Ďalekom východe a v Tichomorí, ako aj povojnového usporiadania tejto oblasti. Od jej začiatku uplynie v stredu 22. novembra 80 rokov, trvala do 26. novembra 1943.



Americký prezident Franklin Delano Roosevelt, britský premiér Winston Churchill a vtedajší čínsky najvyšší predstaviteľ generál Čankajšek sa 22. novembra 1943 stretli na rokovaní v egyptskej Káhire, na konferencii známej ako Káhirská konferencia. Na konferencii, ktorá prebiehala do 26. novembra 1943 rokovali o usporiadaní povojnových pomerov v Číne a tiež o vtedy aktuálnych otázkach boja proti Japonsku. Stretnutie a séria rokovaní prebiehala na americkej ambasáde.



Konferencia nadväzovala na rokovanie medzi Churchillom a Rooseveltom v Casablance (14. - 26. januára 1943), na ktorom sa dohodli, že budú trvať na bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka, Talianska a Japonska. Prerokovali aj prípravu operácií v Tichomorí.



Roosevelt v Káhire presvedčil Čankajšeka o nevhodnosti vojnovej operácii proti Japonsku v Barme a všetci traja účastníci sa dohodli na rozsahu japonských územných ústupkov po jeho kapitulácii. Čína mala dostať Mandžusko, Taiwan a ďalšie územia. Mal sa tiež obnoviť samostatný kórejský štát.



Churchill presadil aj využitie spojeneckých vojsk v Stredomorí na uskutočnenie protiútoku na Balkánskom polostrove. Zároveň symbolicky uznali Čínu ako štvrtú svetovú veľmoc. Na základe ich rokovania bola prijatá Káhirská deklarácia, v ktorej vyslovili odhodlanie bojovať proti Japonsku až do jeho definitívnej kapitulácie.



Išlo o prvú Káhirskú konferenciu, pretože po Teheránskej konferencii, ktorá sa konala od 28. novembra do 1. decembra 1943, sa Roosevelt a Churchill aj za účasti tureckého prezidenta Ismeta Inönüa stretli v Káhire druhý raz, pričom táto konferencia prebiehala od 3. decembra do 7. decembra 1943.



Spojencom sa však napokon plány s novou veľmocou, Čínou, nevyšli podľa predstáv. Do hry totiž vstúpil Sovietsky zväz na čele s Josifom Stalinom, ktorý podporoval čínskych komunistov. Tí v občianskej vojne porazili vládnuci Kuomintang na čele s Čankajškom a 1. októbra 1949 vyhlásili založenie socialistickej Čínskej ľudovej republiky.